 ФРГ, Франция и Великобритания и ЕС призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ | Новости из Германии о Европе | DW | 13.09.2019

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Европа

ФРГ, Франция и Великобритания и ЕС призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ

В совместном заявлении три европейских государства выразили глубокую обеспокоенность решением Ирана запустить более мощные центрифуги для обогащения урана. Они призвали Тегеран соблюдать условия атомной сделки.

Атомный объект в 250 километрах к юго-западу от Тегерана

Атомный объект в 250 километрах к юго-западу от Тегерана

Участники атомной сделки с Ираном Германия, Франция, Великобритания и Евросоюз выразили глубокую обеспокоенность действиями Тегерана, нарушающими этот договор от 2015 года, и призвали Иран к сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). "МАГАТЭ в своем докладе от 8 сентября подтвердило, что в Нетензе установлены или устанавливаются современные центрифуги. Мы глубоко обеспокоены этим", - говорится в первом после публикации доклада МАГАТЭ совместном заявлении дипломатических ведомств трех стран и  Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, обнародованном в пятницу, 13 сентября.

В документе подчеркивается, что Германия, Франция, Великобритания и ЕС по-прежнему выступают в поддержку атомной сделки с Ираном. Авторы заявления призвали Тегеран отменить действия, нарушающие условия договора, воздержаться от нарушений условий сделки в будущем и сотрудничать с МАГАТЭ по всем имеющим отношение к делу вопросам.

Контекст

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Давление на европейских подписантов сделки

Иран в последние месяцы предпринял целый ряд шагов к выходу из атомной сделки. Таким образом Тегеран реагирует на односторонний выход США из данного договора в 2018 году и восстановление американских санкций против Ирана. Своими действиями Иран также пытается усилить давление на европейских подписантов сделки, чтобы убедить их активнее бороться за сохранение договора.

В конце минувшей недели Иран сообщил о запуске 40 более мощных центрифуг для обогащения урана - 20 центрифуг IR-6 и 20 центрифуг IR-4. С их помощью он может обогащать уран до 20 процентов и выше. Для производства атомного оружия уровень обогащения должен составлять 90 процентов.

Условия атомной сделки позволяют Ирану обогащать уран лишь до 3,67 процентов. Представитель атомной программы Ирана, сообщая о запуске более мощных центрифуг, указал, что его страна не может соблюдать условия атомной сделки в одностороннем порядке.

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    Автор: Наталья Позднякова


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