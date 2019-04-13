ФРГ удвоит срок лишения гражданства за ложные личные данные

Берлин планирует удвоить срок возможного лишения гражданства иммигрантов, которые предоставили ложные сведения при получении немецкого паспорта. Соответствующий проект поправок в законодательство о гражданстве МВД ФРГ планирует представить не позднее начала осени, сообщил в воскресенье, 14 апреля, агентству dpa госсекретарь в данном ведомстве Хельмут Тайхман (Helmut Teichmann).

Тем самым, по его словам, федеральное правительство принимает меры в ответ на настоятельные просьбы федеральных земель.

Срок будет увеличен с 5 до 10 лет

По действующим на данный момент правилам, власти ФРГ на протяжении пяти лет после предоставления гражданства имеют право вновь его отнимать у лиц, получивших немецкий паспорт на основе ложных сведений. Этот период планируется увеличить до десяти лет.

В 2018 году власти ряда федеральных земель сообщили в ответ на запрос МВД Германии о более 250 случаях установления ложной идентичности у новых граждан страны по истечении пятилетнего срока. За последние 20 лет в немецких судах многократно рассматривались иски в отношении выходцев из Турции, приехавших в ФРГ без документов и выдававших себя за ливанцев, на основании чего им было безосновательно предоставлено гражданство Германии.

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