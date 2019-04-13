 ФРГ удвоит срок лишения гражданства за ложные личные данные | Новости из Германии о Германии | DW | 14.04.2019

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Германия

ФРГ удвоит срок лишения гражданства за ложные личные данные

МВД Германии планирует увеличить с 5 до 10 лет период, во время которого возможно лишение паспортов новых граждан, полученных на основании ложных сведений.

Паспорт ФРГ

Берлин планирует удвоить срок возможного лишения гражданства иммигрантов, которые предоставили ложные сведения при получении немецкого паспорта. Соответствующий проект поправок в законодательство о гражданстве МВД ФРГ планирует представить не позднее начала осени, сообщил в воскресенье, 14 апреля, агентству dpa госсекретарь в данном ведомстве Хельмут Тайхман (Helmut Teichmann).

Контекст

Среди турок интерес к немецким паспортами падает, среди выходцев из стран ЕС - растет. Институт IW проанализировал национальное происхождение новых граждан ФРГ. (01.02.2018)

Никаких татуировок, идеальное зрение и высокий рост? Корреспондент DW выяснила, как на самом деле отбирают немецких полицейских. (18.07.2018)

Тем самым, по его словам, федеральное правительство принимает меры в ответ на настоятельные просьбы федеральных земель.

Срок будет увеличен с 5 до 10 лет

По действующим на данный момент правилам, власти ФРГ на протяжении пяти лет после предоставления гражданства имеют право вновь его отнимать у лиц, получивших немецкий паспорт на основе ложных сведений. Этот период планируется увеличить до десяти лет.

В 2018 году власти ряда федеральных земель сообщили в ответ на запрос МВД Германии о более 250 случаях установления ложной идентичности у новых граждан страны по истечении пятилетнего срока. За последние 20 лет в немецких судах многократно рассматривались иски в отношении выходцев из Турции, приехавших в ФРГ без документов и выдававших себя за ливанцев, на основании чего им было безосновательно предоставлено гражданство Германии.

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