 ФРГ с 16 марта закрывает границы с рядом европейских стран | Новости из Германии о Германии | DW | 15.03.2020

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Германия

ФРГ с 16 марта закрывает границы с рядом европейских стран

В качестве меры борьбы с распространением коронавируса Германия решила закрыть участки границы с Францией, Австрией и Швейцарией и Данией. Об этом сообщают в кругах, близких к правительству ФРГ.

На границе между Германией и Францией

На границе между Германией и Францией

На фоне пандемии коронавируса и возрастающего числа новых случаев заражения Германия утром в понедельник, 16 марта, закроет сухопутные участки границы с тремя соседними странами - Францией, Австрией и Швейцарией. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник из правительственных кругов.

Соответствующее решение в ходе телефонной беседы приняли федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder), министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кретчман (Winfried Kretschmann), глава правительства федеральной земли Саар Тобиас Ханс и премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Дрейер (Malu Dreyer), сообщил собеседник AFP. Закрытие границ станет еще одной попыткой ограничить распространение инфекции.

Позднее стало известно, что в понедельник, начиная с 6 часов утра, будет закрыта и граница с Данией. Об этом агентству dpa рассказал глава правительства федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер ( Daniel Günther). Копенгаген объявил о закрытии датско-немецкой границы 15 марта.

У Парижа своя версия 

Между тем французские власти сообщили, что речь идет не о полном закрытии французско-немецкой границы, а об ужесточении контроля в рамках борьбы с коронавирусом, пишет агентство Reuters.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось на 827. Всего к 15 марта в стране зарегистрированы 5426 инфицированных, умерли 11 человек.

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    Автор: Марина Барановская


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Контекст

Как мир борется с коронавирусом

Что происходит в странах, охваченных пандемией SARS-CoV-2, как власти и жители пытаются бороться с распространением коронавируса - в фотогалерее DW. (11.03.2020)  

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