ФРГ - США: отношения не плохие, но и не превосходные

Оптимизм в США, пессимизм в Германии. Так можно описать результаты опубликованного 26 ноября исследования американского социологического института Pew Research Center о состоянии отношений между этими двумя странами. Три четверти американцев (75%) считают эти отношения хорошими, а две трети немцев (64%) - плохими. В прошлом году пессимистов в Германии было еще больше - 73%.

И немцы, и американцы считают, что их страны связаны узами особого партнерства, но при этом внешнеполитические приоритеты у них разные. Так, 36% опрошенных в США называют главным партнером Америки Великобританию. Затем идут Китай, Канада и Израиль. Германия - только на пятом месте. Немцы называют важнейшим партнером Германии Францию, но уже на втором месте для них, причем, с небольшим отрывом - Соединенные Штаты. Для 42% опрошенных в ФРГ США - важнейший союзник.

Что думают в США и ФРГ об отношениях с Россией

Все более заметную роль на мировой арене стала играть Россия. И в Украине, и в Сирии Москва не брезгует применением силы, отстаивая свои внешнеполитические интересы. Замечают растущее российское присутствие на мировой арене и в США, и в Германии.

Президент Трамп и канцлер Меркель на саммите G7 в Биаррице, август 2019 года

Так, 61% американцев хоть и называют хорошие отношения с Германией более важными, чем с Россией, но более четверти (26%) придерживаются все-таки противоположного мнения. Более важными хорошие отношения с Россией считают и практически столько же немцев (25%), но доля тех, кто важнейшим партнером называет США, - только 39%.

По-разному оценивают респонденты по обе стороны Атлантики присутствие войск США в Германии. 56% американцев придают ему большое значение для обеспечения национальной безопасности, только 5% не видят в этом особого смысла. В Германии ситуация обратная. Только 15% уверены, что американские базы повышают безопасность их родины, подавляющее же большинство (почти 70%) считают их роль непринципиальной, а 15% - даже контрпродуктивной.

Какой должна быть роль Германии на мировой арене?

Почти синхронно результаты своего социологического исследования опубликовал и немецкий фонд имени Кёрбера (Körber-Stiftung), опрашивавший немцев об их отношении к тем или иным вопросам внешней политики. 43% утвердительно ответили на вопрос, должна ли Германия брать на себя больше международной ответственности. Но 49% считают, что Берлину следует и далее проявлять сдержанность на мировой арене, в том числе, если речь идет о немецком участии в урегулировании кризисных ситуаций.

Особенно тревожат жителей Германии отношения с США после избрания президентом Дональда Трампа. Примерно четверть опрошенных называют эти отношения даже главным внешнеполитическим вызовом. На втором месте в этой категории - Россия, но, правда, с большим отрывом. Проблемы в отношениях с Москвой считают особенно важными для Берлина 8% респондентов в Германии. 4% называют в этой связи Китай, 3% - Турцию президента Эрдогана.

Половина опрошенных фондом Кёрбера ратуют за усиленное сотрудничество с США на мировой арене, около трети (35%), напротив, за сворачивание трансатлантических связей. Если подытожить результаты двух опросов, то вывод напрашивается такой: отношения между Германией и США сейчас не плохие, но и не превосходные.

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