ФРГ - США: отношения не плохие, но и не превосходные

Элвис Пресли и Германия

Хиты "made in Germany"

Выступать во время военной службы Элвису запрещалось. Но помешать ему продолжать заниматься музыкой не мог никто. Именно в Германии он написал свои хиты "One Night" и "Fool Such as I". Между прочим, король рок-н-ролла из Америки прославил на весь мир немецкую народную песню "Muss I denn zum Städtele hinaus", которую очень любил исполнять. Правда, в его версии она носит название "Wooden Heart".