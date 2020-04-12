 ФРГ считает борьбу с пандемией приоритетом своего председательства в Совете ЕС | Новости из Германии о Германии | DW | 12.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

ФРГ считает борьбу с пандемией приоритетом своего председательства в Совете ЕС

В бюджет ЕС должна быть заложена семилетняя программа оживления экономики Европы, уверен министр иностранных дел Германии Хайко Мас.

Хайко Мас

Хайко Мас

Германия сделает борьбу с пандемией коронавируса приоритетной задачей своего председательства в Совете ЕС, которое начнется 1 июля. Об этом написал министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в колонке, которую публикует в воскресенье, 12 апреля, еженедельник "Die Welt am Sonntag".

"Одна из наших первостепенных задач будет заключаться в постепенном и скоординированном снятии ограничений на свободное перемещение и работу внутреннего рынка", - пообещал министр. При этом он назвал предстоящую миссию ФРГ в рамках Совета - "председательством под знаком короны".

"Такое государство-экспортер как Германия нуждается в здоровой Европе и в работающей мировой экономике. Так что это не просто акт европейской солидарности, но и чисто экономически разумный шаг, когда Европейский Союз обнародует самый большой пакет помощи в своей истории в размере более чем 500 млрд евро", - уверен глава МИД ФРГ.

Семилетняя программа оживления экономики ЕС

"Наша цель - чтобы Европа вышла из этого кризиса более сильной, солидарной и суверенной, чем была", - указал министр. Для этого в бюджет ЕС должна быть заложена семилетняя программа оживления экономики Европы, включая инвестиции в научные исследования, защиту климата, обеспечение технологического суверенитета и устойчивых к кризису систем здравоохранения и соцзащиты, подчеркнул Хайко Мас.

Ранее, перед совещанием глав МИД стран "семерки" 25 марта германский министр уже призывал к большей национальной солидарности в борьбе с эпидемией коронавируса. "Результатом усилий разных народов, которые требуются сейчас от всех нас, не может являться спираль национальных эгоизмов", - заявил он агентству dpa.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Если у вас не отображается карта, нажмите на эту ссылку.

Смотрите также:

  • Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан дает интервью

    Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2

    Правительство Германии вводит чрезвычайные меры против эпидемии

    До 25 февраля в ФРГ было "лишь" 16 случаев заражения коронавирусом SARS-Co-2. Но уже через несколько дней в стране не осталось ни одного региона, не затронутого эпидемией, счет пошел на тысячи. Особенно неблагополучна эпидемиологическая ситуация на юге и западе страны. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан объявил о программе массированной финансовой поддержки медицинских учреждений.

  • Ученики, не услышавшие объявления о закрытии школы, стоят перед дверьми школы

    Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2

    Закрытые школы и детские сады

    По всей стране теперь закрыты школы и детские сады, бары и клубы, рестораны и кинотеатры, высшие учебные заведения и школы профобучения - такие, как на этом снимке из Северного Рейна - Вестфалии. Открытыми остаются только аптеки и продовольственные магазины. По всей Германии введены резкие ограничения на выход из дома и контакты между людьми. Общественная жизнь замерла.

  • Университетская клинике в Дюссельдорфе

    Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2

    Первоисточник инфекции часто остается неизвестным

    Особенностью легочного заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом из Китая, по мнению ряда экспертов, является то, что цепочку его передачи подчас бывает очень сложно проследить.Так, до сих пор не ясно, где могли заразиться коронавирусом супруги из округа Хайнсберг, которые в данный момент проходят лечение в университетской клинике Дюссельдорфа (на фото).

  • Университетская клиника в Тюбингене

    Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2

    Один из заболевших SARS-CoV-2 - врач

    Двое пациентов с коронавирусом из Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из пригорода Гёппингена и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы SARS-CoV-2 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец девушки, 60-летний завотделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. Коллеги врача сейчас отстранены от оказания помощи пациентам и находятся под наблюдением.

  • Женщина в Берлине идет по улице с защитной маской на лице, которая, как она надеется, поможет ей избежать заражения коронавирусом.

    Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2

    Защитные маски на лицах прохожих

    Эксперты предупреждают, что обычные тонкие маски не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, и рекомендуют более дорогие и неудобные маски типа FFP3. Многие жители мегаполисов, таких как Берлин или Гамбург, из-за угрозы заражения COVD-19 стали надевать защитные маски, находясь в местах массового скопления людей или в общественном транспорте.

  • Ученый работает в лаборатории Института вирусологии Марбургского университета

    Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2

    Разработка вакцины против коронавируса

    Изучение коронавируса и разработка вакцины против него ведутся в нескольких медицинских и научно-исследовательских центрах Германии, в том числе в Институте Роберта Коха (RKI) и Институте вирусологии клиники Шарите в Берлине, Институте вирусологии Марбургского университета и некоторых других. Однако, как сообщили DW в RKI, многие вопросы, связанные с коронавирусом, не удалось прояснить до сих пор.

  • Парень и девушка в защитных масках

    Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2

    Прогноз распространения вируса в Германии

    Институт Роберта Коха прогнозирует дальнейший рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии, но надеется на некоторое замедление темпов распространения эпидемии вследствие принятых властями ограничительных мер. В отдаленной же перспективе, считают немецкие вирусологи, COVID-19 могут переболеть от 60 до 70 процентов жителей Германии.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 04:06

В ФРГ могут ввести обязательное ношение масок - где их взять?

Аудио- и видеофайлы по теме

Берлин: как государство помогает предпринимателям спасти бизнес  

Как немецкие кафе выживают во время эпидемии коронавируса  

Также по теме

Erster Corona Fall in Belarus

Хроника пандемии: в Беларуси умерли 26 пациентов с COVID-19 12.04.2020

Мир продолжает борьбу со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен почти у 1,8 млн жителей планеты, скончались свыше 108 тысяч. DW следит за событиями 12 апреля.

Russland Moskau | Coronavirus | Paramediziner

Хроника пандемии: В Москве скончались ещё четыре пациента 03.04.2020

Мировое сообщество борется со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 1 млн 9 тысяч человек, умерли свыше 52 тысяч. DW следит за событиями 3 апреля.

Coronavirus USA New York Leichen Transport mit Gabelstapler

Хроника пандемии: в мире уже больше одного миллиона инфицированных 01.04.2020

Мировое сообщество борется со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у одного млн человек, скончались свыше 50 тысяч. DW следит за событиями 2 апреля.

Реклама

Самые читаемые

Спецслужбы ФРГ зафиксировали усиление пропаганды КНР на фоне пандемии  

Хроника пандемии: в Беларуси умерли 26 пациентов с COVID-19  

Режим чрезвычайной ситуации впервые в истории США распространен на все штаты  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно