ФРГ согласилась принять часть беженцев с судов "Alan Kurdi" и "Alex"

Глава МВД Германии уведомил Еврокомиссию, что Берлин готов принять часть беженцев, спасенных спасательными судами двух НКО. Его итальянский коллега считает, что за беженцев должна отвечать та страна, чьи НКО их спасли.
Германия согласилась принять часть беженцев, спасенных в Средиземном море судами "Alan Kurdi" и "Alex". "В рамках решения о европейской солидарности мы готовы принять часть людей, спасенных судами "Alan Kurdi" и "Alex", - заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зехофер (Horst Seehofer) в субботу, 6 июля. По словам политика, утром в пятницу он уведомил Еврокомиссию об этом решении и попросил помощи в координировании этого шага.
Утром в субботу "Alan Kurdi" вплотную подошел к границе территориальных вод Италии у острова Лампедуза, однако не стал в них входить. Как сообщил руководитель спасательной операции Горден Ислер (Gorden Isler), пока экипаж судна не собирается нарушать запрет МВД Италии на вход в порты страны.
По словам Ислера, отправленный по электронной почте запрос властям в Риме и столице Мальты Валетте с просьбой указать судну " Alan Kurdi" безопасный порт для высадки беженцев пока остался без ответа.
Спасательные операции судов "Alan Kurdi" и "Alex"
В настоящий момент на борту судна "Alan Kurdi", по данным владеющей им неправительственной организации Sea-Eye, находятся 65 мигрантов, которые команда спасла от гибели в международных водах у побережья Ливии.
Вечером в пятницу, 5 июля, в МВД ФРГ поступило письмо министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини с требованием, чтобы Германия взяла на себя ответственность за беженцев, находящихся на судне "Alan Kurdi".
В данном послании Сальвини заявил, что "Италия со всей ответственностью защищает внешние границы ЕС" и не хочет быть "единственным хот-спотом в Европе".
Конфликт Италии и Германии из-за беженцев
Сальвини предлагает передавать ответственность за беженцев тем странам, под чьими флагами ходят спасающие их суда. Однако Германия отвергает такой подход, настаивая на принципе общеевропейской ответственности, согласно которому мигранты на основании квот впоследствии перераспределяются внутри ЕС.
Судно "Alex" принадлежит итальянской неправительственной организации Mediterranea Saving Humans. В настоящий момент на его борту находятся 54 мигранта, которых команда спасла в Средиземном море в минувший четверг. В пятницу, 5 июля, после того как Рим запретил спасателям входить в итальянские порты, принять мигрантов с судна "Alex" согласилась Мальта.
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