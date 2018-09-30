 ФРГ разрешила поставить Саудовской Аравии оружия на 254 млн евро | Новости из Германии о Германии | DW | 01.10.2018

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Германия

ФРГ разрешила поставить Саудовской Аравии оружия на 254 млн евро

Эти данные вызывают вопросы, поскольку коалиционный договор запрещает Германии поставлять оружие "непосредственным" участникам войны в Йемене. Конфликт в Йемене вызвал самую крупную в мире гуманитарную катастрофу.

Саудовский солдат в аэропорту Адена, Йемен

Саудовский солдат в аэропорту Адена, Йемен

Несмотря на участие Саудовской Аравии в войне в Йемене, новое правительство ФРГ со времени инаугурации в марте санкционировало поставки вооружений Саудовской Аравии на сумму в 254 млн евро. Об этом говорится в официальном ответе федерального правительства на запрос депутата от фракции "зеленых" Омида Нурипура (Omid Nouripour), сообщает в понедельник, 1 октября, агентство dpa со ссылкой на копию ответа.

Из документа следует, что другим восьми странам, участвующим в коалиции во главе с Саудовской Аравией, за тот же период разрешены военные поставки на сумму в 21,8 млн евро. В целом, за период с 14 марта по 23 сентября правительство ФРГ выделило 87 отдельных разрешений на поставку оружия Саудовской Аравии и ее партнерам по коалиции.

Предоставленная правительством ФРГ информация вызывает вопросы, поскольку коалиционный договор между блоком ХДС/ХСС и СДПГ запрещает экспорт вооружений любым государствам, которые "непосредственно" участвуют в войне в Йемене. Какие именно страны имеются в виду, остается неясным.

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Самая крупная гуманитарная катастрофа

Коалиция во главе с Саудовской Аравией с 2015 года воюет в Йемене против формирований хуситов, получающих поддержку от Ирана. Запланированные на начало сентября мирные переговоры в Женеве окончились провалом, даже не начавшись, поскольку делегация хуситов так и не приехала.

Война в Йемене вызвала гуманитарную катастрофу, которая, по заключению ООН, является самой крупной во всем мире. От гуманитарной помощи в этой стране зависят 22 миллиона человек - треть населения Йемена. Семь миллионов жителей Йемена страдают от голода.

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