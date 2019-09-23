ФРГ пообещала США большую вовлеченность в военные вопросы

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) пообещала США более активную вовлеченность Берлина в военные вопросы. Соответствующее заявление председатель Христианско-демократического союза сделала в понедельник, 23 сентября, во время визита в Вашингтон, где состоялась ее первая встреча с главой Пентагона Марком Эспером.

По ее словам, речь в данном случае идет не только об объеме расходов на оборону, но и о готовности ФРГ к участию в военных миссиях. "Я придерживаюсь итоговых показателей в 2 процента ВВП. Однако к 2024 году моя цель - 1,5 процента", - отметила министр, подтвердив обязательства, которые в середине июня озвучила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).

В бюджет ФРГ на 2020 год военные расходы заложены на уровне 1,37 процента ВВП.

Европейская миссия по Ирану

Говоря о конфликте с Ираном и напряженности вокруг Ормузского пролива, Крамп-Карренбауэр подчеркнула: "Я дала ясно понять, что Германия готова быть вовлечена (в разрешение ситуации. - Ред.), однако лишь в рамках европейской миссии".т"Мы не являемся частью стратегии по оказанию максимального давления" на Тегеран, добавила она.

Отказ от американских бомбардировщиков

Глава германского оборонного ведомства затронула также проблему готовящегося снятия немецких истребителей-бомбардировщиков Tornado IDS, являющиеся одними из основных боевых самолетов НАТО, с военных миссий альянса из-за сложностей с обеспечением их защищенной связи. Министр отметила, что Германия будет поддерживать тесные контакты с американской стороной по данному вопросу.

Ранее Берлин отказался от замены Tornado IDS американскими многофункциональными истребителями-бомбардировщиками пятого поколения F-35. В качестве одной из причин Крамп-Карренбауэр на встрече с Эспером назвала проработку совместного франко-германского проекта "Воздушная боевая система будущего". В ее рамках Берлин и Париж занимаются созданием многоцелевого самолета фронтовой авиации с рабочим названием Système de Combat Aérien du Futur (SCAF).

"Альянс двух стран нерушим"

Глава Минобороны США в свою очередь выразил уверенность, что Берлин должен больше инвестировать в НАТО. "Лидирующая роль Германии имеет ключевое значение. Она важна как никогда", - отметил министр.

После встречи Марк Эспер подвел итог переговорам, написав, в частности, что "сила альянса двух стран нерушима". В Twitter он также поблагодарил свою коллегу по-немецки.

Давление со стороны Трампа

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал уровень оборонных расходов Германии. По его словам, ФРГ не выплачивает "справедливую долю" в рамках своих обязательств перед НАТО.

Трамп в течение продолжительного времени негативно оценивал уровень военных расходов и других союзников по НАТО. Как заявил в этой связи генсек альянса Йенс Столтенберг, регулярные претензии со стороны президента США возымели эффект: правительства стран НАТО решили выделить на оборону дополнительные 88 млрд евро до конца 2020 года.

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