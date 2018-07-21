 ФРГ помогает Швеции в борьбе с лесными пожарами | Новости из Германии о Европе | DW | 22.07.2018

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Европа

ФРГ помогает Швеции в борьбе с лесными пожарами

На борьбу с лесными пожарами в Швецию направят 52 оперативные группы из Нижней Саксонии. Крупнейшие за несколько десятилетий пожары охватили более 20 тысяч гектаров шведских лесов.

Борьба с лесными пожарами в Швеции

Германия отправит в шведскую провинцию Даларна 52 оперативные группы для борьбы с лесными пожарами. "Понятие европейской солидарности имеет особое значение для нас. Разумеется, мы предлагаем помощь и поддержку там, где можем", - заявил в воскресенье, 22 июля, министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус (Boris Pistorius). При необходимости им на помощь направят пожарных из Ганновера и Баварии.

В Швеции бушуют от 40 до 50 пожаров. В частности, три крупнейших за несколько десятилетий лесных пожара в сумме охватывают свыше 20 тысяч гектаров.

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В борьбе с ними задействована авиация Франции, Италии и Германии. Кроме того, в лесах прорубают просеки, чтобы помешать огню распространяться. "Ситуация по-прежнему серьезная, однако мы не наблюдаем ее ухудшения", - отмечают представители шведского ведомства по чрезвычайным ситуациям.

Эксперты озабочены установившейся на юге страны жарой. По данным шведской метеорологической службы, июль стал самым жарким месяцем за 260 лет.

Чрезвычайное положение в Латвии

Между тем, на западе Латвии от пожаров пострадали более 170 гектаров лесов и почти 400 гектаров торфяных болот. В области Курземе несколько дней назад эвакуировали жителей населенного пункта Стикли. По данным метеорологов, установившаяся в стране жара не спадет в ближайшие две недели. В июне правительство Латвии объявило чрезвычайное положение.

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    Автор: Виктор Вайц


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