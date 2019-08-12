 ФРГ обвинили в недостаточно активной борьбе с коррупцией в бундестаге | Новости из Германии о Германии | DW | 12.08.2019

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Германия

ФРГ обвинили в недостаточно активной борьбе с коррупцией в бундестаге

Рабочая группа при Совете Европы выявила "очень низкий уровень соответствия" тем рекомендациям о борьбе с коррупцией в бундестаге ФРГ, которые она давала в 2015 году.

Купол на здании парламента ФРГ

Здание рейхстага в Берлине, в котором заседает парламент ФРГ

Германия не выполнила ни одну из четырех рекомендаций для предотвращения фактов коррупции в бундестаге и должна не позднее 30 июня 2020 года отчитаться о достигнутом на этом направлении прогрессе. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в пресс-службе GRECO - Группы государств по борьбе с коррупцией, действующей при Совете Европы (СЕ).  

Рабочая группа СЕ, проанализировав ситуации, связанные с работой депутатов, судий и прокуроров, сделала выводы "об очень низком уровне соответствия" тем рекомендациям, которые она давала в 2015 году.

Озабоченность GRECO, в частности, вызывают недостаточная прозрачность парламентского процесса - при этом речь идет не собственно о законотворческой процедуре, а, к примеру, о регистрации лоббистских групп и третьих лиц, которые стремятся повлиять на работу депутатов, а также о несвоевременной публикации текстов законопроектов.

Кроме того, члены бундестага крайне неохотно выполняют требование рабочей группы о раскрытии ситуаций, когда возникает прямой конфликт между их частными интересами и повесткой, обсуждаемой в ходе парламентских прений.

Наконец, парламент отказался включать в число обязательных для декларации параметров доли капитала в корпорациях, не превышающие 25-процентного порога.

Безотлагательное финансирование

Ранее эксперты СЕ уже обращали вниманиена то, что германские партии незамедлительно сообщают о поступлениях на свои счета, начиная лишь с 50000 евро. При этом пожертвования в размере от 10000 евро могут появиться в партийных отчетах по доходам зачастую с опозданием на год.

Контекст

35 ведущих немецких концернов обратились к бундестагу с требованием ратифицировать Конвенцию ООН против коррупции. К ней уже присоединились 160 стран. Германия осталась в компании с Сирией и Суданом. (10.08.2012)

Transparency International предлагает ввести обязательную регистрацию всех лоббистов в Германии. (06.06.2012)

Таким образом, между моментом получения взноса и его декларированием могут успеть пройти выборы, но избиратель так и не узнает о реальных доходах кандидатов. Поэтому СЕ требует опустить планку безотлагательно декларируемых финансовых поступлений.

Запрет анонимных пожертвований

В GRECO также отмечали, что меры наказания за взяточничество для депутатов и госчиновников в Германии прописаны недостаточно четко. Эксперты, в частности, придерживались мнения, что анонимные пожертвования в адрес политических деятелей и структур необходимо запретить.

Представители СЕ уже неоднократно упрекали Германию в том, что страна остается одним из немногих государств в Европе, которые так и не ратифицировали принятую в 1999 году международную Конвенцию по борьбе с коррупцией.

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    Автор: Ирина Филатова


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