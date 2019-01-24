 ФРГ не обязана возмещать судебные издержки родственникам Демьянюка | Новости из Германии о Германии | DW | 24.01.2019

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Германия

ФРГ не обязана возмещать судебные издержки родственникам Демьянюка

Вдова и сын бывшего нацистского надсмотрщика Ивана Демьянюка не вправе требовать от Германии возмещения их расходов на ведение судебного процесса, постановил Европейский суд по правам человека.

Иван (Джон) Демьянюк

Иван (Джон) Демьянюк

Отказ Германии возмещать судебные издержки родственникам Ивана (Джона) Демьянюка, служившего надсмотрщиком в нацистском лагере Собибор, является правомерным.

Такое решение обнародовал в четверг, 24 января, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отказавшись удовлетворить соответствующую жалобу вдовы и сына военного преступника.

Контекст

16 октября 1946 года в Нюрнберге были приведены в исполнение смертные приговоры главным нацистским преступникам. На эшафот их вели 13 ступенек. (16.10.2018)

1 октября 1946 года были вынесены приговоры в рамках первого в истории судебного процесса над руководителями преступного государства. Кто оказался на скамье подсудимых и в чем их обвиняли? (01.10.2016)

Этот отказ ни в коей мере не нарушает положений международной Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подчеркнул суд в Страсбурге.

Одновременно ЕСПЧ отклонил доводы вдовы и сына Демьянюка, что вынесенный ему немецким судом приговор за соучастие в массовом убийстве евреев якобы нарушил презумпцию невиновности.

Судебное производство было прекращено

Земельный суд в Мюнхене в мае 2011 года признал бывшего гражданина США и СССР украинского происхождения Демьянюка соучастником в уничтожении 28060 евреев в нацистском лагере Собибор в годы Второй мировой войны и приговорил его к пяти годам заключения.

До рассмотрения апелляции нацистский преступник был выпущен из тюрьмы и помещен в дом престарелых в баварском курортном местечке Бад-Файльнбах, где скончался в марте 2012 года.

В связи с его смертью дело было прекращено. При этом, как и в большинстве случаев, когда речь идет о приостановке судебного производства, ответственность за покрытие издержек была снята с государства.

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

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    На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


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01:13 мин

Нацистский преступник Демьянюк осужден и выпущен на свободу

Контекст

Последние послания жертв Холокоста

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти. (26.01.2018)  

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