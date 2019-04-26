 ФРГ не испытывает трудностей из-за проблем с нефтью из России | Новости из Германии о Германии | DW | 26.04.2019

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Германия

ФРГ не испытывает трудностей из-за проблем с нефтью из России

Из-за проблем с качеством российской нефти прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба" приостановила и Германия. Это, однако, не приведет к нехватке топлива на германских АЗС, заявили в Минэнерго ФРГ.

на автозаправочной станции

Решение Германии о приостановке прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" из-за неудовлетворительного качества российской нефти не привело к проблемам со снабжением бензином, дизельным топливом и мазутом в ФРГ. "Безопасность Германии в сфере снабжения топливом не пострадала от этой проблемы с некачественной нефтью", - заявило министерство экономики ФРГ в пятницу, 26 апреля, добавив, что в Германии рассчитывают на скорое урегулирование проблемы, которая носит сугубо технический характер. 

В Объединении предприятий нефтеперерабатывающей промышленности ФРГ (MWV) также заявили, что в Германии нет никаких проблем с поставкой топлива на АЗС, поскольку страна располагает достаточными запасами нефти.

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Достаточные запасы и альтернативный канал снабжения

 Со своей стороны представитель нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, на который поступает российская нефть по нефтепроводу "Дружба", сообщил, что предприятие обладает запасами на 10 дней работы. Он отметил, что в настоящее время завод и так загружен в плановом порядке лишь на треть своей мощности. Кроме того, в строй вводится альтернативный канал снабжения через порт в Ростоке.

По нефтепроводу "Дружба" поступает около трети потребляемой в Германии нефти. Польша вечером 24 апреля прекратила прокачку российской нефти по данному трубопроводу из-за высокого содержания в ней хлоридов, которые могут причинить ущерб оборудованию нефтеперерабатывающих заводов. 

Хлориды применяются при добыче сырой нефти, однако впоследствии их удаляют. Москва подчеркнула, что загрязнение российской нефти является сугубо технической проблемой, которую не следует политизировать.

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    Автор: Андрей Гурков


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