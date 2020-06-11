ФРГ и Франция призвали Израиль отказаться от аннексии Иорданской долины

Германия и Франция призвали правительство Израиля отказаться от аннексии обширных территорий на Западном берегу реки Иордан. "Наша цель остается прежней – не допустить противоправной аннексии", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) после переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Берлине в пятницу, 19 июня. Он добавил, что с этой целью ведутся интенсивные переговоры с партнерами в ЕС, а также с Иорданией и другими странами региона.

По словам Маса, израильские планы аннексии вызывают у него и у Ле Дриана чувство глубокой обеспокоенности. Германский министр сказал, что в ближайшие дни будет сделано все возможное, чтобы запустить переговоры между сторонами конфликта, всем им еще раз будет указано на проблемы, которые возникнут в результате аннексии палестинских территорий.

Новое правительство Израиля, как ожидается, представит стратегию реализации ближневосточного "мирного плана" президента США Дональда Трампа после 1 июля. Этот план дает Израилю зеленый свет на аннексию обширных территорий Западного берега реки Иордан, в том числе Иорданской долины, которую Израиль оккупирует с 1967 года. Палестинцы выступают категорически против аннексии. Наблюдатели опасаются новой эскалации насилия на Ближнем Востоке в случае реализации израильских планов.

Нарушение норм международного права

Жан-Ив Ле Дриан предупредил, что аннексия усилит нестабильность на Ближнем Восток. Он подчеркнул, что аннексия станет нарушением норм международного права. По словам французского министра, единственным решением является урегулирование на основе мирного сосуществования израильского и палестинского государств. Ле Дриан отметил, что европейские партнеры тесно сотрудничают с целью продвижения этого плана.

Палестинское руководство несколько дней тому назад представило контрпредложения на "мирный план" Дональда Трампа. Они предусматривают создание "суверенного, независимого, демилитаризованного палестинского государства". План Трампа также предусматривает создание палестинского государства, однако без стратегически и экономически важной Иорданской долины и без Восточного Иерусалима в качестве столицы.

В то время как США уже одобрили присоединение Иорданской долины к Израилю, большая часть мирового сообщества видит в этих планах нарушение норм международного права и предостерегает Израиль от аннексии палестинских территорий. Некоторые страны ЕС настаивают на угрозе применения санкций к Израилю или как минимум на решительном осуждении израильских планов аннексии.

Смотрите также:

Древний Иерусалим - яблоко раздора Иерусалим, град Давида Согласно Ветхому Завету, около 1000 года до н.э. царь Давид - правитель Израиля и Иудеи - завоевал у иевуситов Иерусалим и провозгласил город столицей и религиозным центром государства. Впоследствии сын Давида, царь Соломон, построил там Первый Иерусалимский храм, посвященный богу народа Израиля Яхве.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Вавилонский плен Вавилонский правитель Навуходоносор II дважды завоевывал Иерусалим - в 597 и 586 годах до н.э. Он взял в плен царя и всю знать и отправил их в Вавилон в качестве невольников, а храм в Иерусалиме разрушил. После того как Вавилон завоевал персидский царь Кир II, евреям разрешили вернуться в Иерусалим и восстановить храм.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Господство римлян и византийцев С 63 года н.э. Иерусалим находился под властью Римской империи. В 66 г. н. э. здесь вспыхнуло восстание: началась четырехлетняя Иудейская война, которая через 4 года закончилась победой римлян и повторным разрушением Иерусалимского храма. Господство римлян, а затем византийцев в Палестине продолжалось еще около семисот лет.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Завоевание арабами В ходе завоеваний арабами-мусульманами большей части Великой Сирии их войска дошли до Палестины. В 637 году армия халифа Умара ибн аль-Хаттаба осадила Иерусалим и в конечном итоге взяла его. Несколько веков за контроль над Иерусалимом соперничали несколько мусульманских правителей: хозяева города часто менялись.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Завоевание Иерусалима крестоносцами В конце XI века христианскому миру на Востоке все чаще угрожали кочевые турки-сельджуки. Папа Урбан II призвал христиан к крестовому походу. За 200 лет европейцы предприняли пять крестовых походов с целью вернуть себе Иерусалим и освободить Гроб Господень. Крестоносцам удалось взять Иерусалим, но удержать его они не смогли. В 1244 году город снова захватили мусульмане.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Османы и британцы В 1535 году, после захвата Египта и арабских стран османскими турками, Иерусалим вошел в состав Османской империи. Во время Первой мировой войны, после победы британских войск над османами в 1917 году, находившийся на территории Палестины город переходит под контроль Великобритании.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Разделенный город После Второй мировой войны британцы отказались от мандата на Палестину. Генассамблея ООН проголосовала за разделение Палестины на две части, чтобы создать новую родину для переживших Холокост евреев. После провозглашения Израилем независимости ряд арабских стран объявили ему войну. Иерусалим был разделен на восточную часть, контролируемую Иорданией, и западную, контролируемую Израилем.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Борьба за Восточный Иерусалим В 1967 году Израиль после победы в Шестидневной войне против Египта, Иордании и Сирии захватил Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты и Восточный Иерусалим. Впервые с 1949 года израильтяне получили свободный доступ к Стене плача. Формально Восточный Иерусалим был не аннексирован, а стал интегральной составляющей государства Израиль.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Исламские святыни С тех пор Израиль не ограничивает доступ мусульманам к их святым местам. Мусульмане могут подняться на Храмовую гору и войти в расположенное там святилище Купол Скалы, а также помолиться в мечети аль-Акса, которая считается третьей святыней ислама после мечетей в Мекке и Медине.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Неопределенный статус Иерусалим и по сей день остается камнем преткновения на пути к миру между Израилем и Палестиной. В 1980 году Израиль провозгласил древний город своей "вечной и неделимой столицей". После того как в 1988 году Иордания отказалась от своих претензий на Западный берег реки Иордан и Иерусалим, палестинцы приняли декларацию о независимости, одновременно с этим объявив Восточный Иерусалим своей столицей. Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина

