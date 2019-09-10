 ФРГ и ЕС подвергли критике план Нетаньяху аннексировать Иорданскую долину | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.09.2019

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Мир

ФРГ и ЕС подвергли критике план Нетаньяху аннексировать Иорданскую долину

В Берлине предупредили, что аннексия Иорданской долины станет актом попрания международного права. Палестинцы заявили, что такая аннексия равносильна военному преступлению.

Иорданская долина

Иорданская долина

Германия раскритиковала намерение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать Иорданскую долину на оккупированном Западном берегу реки Иордан в случае его переизбрания на предстоящей неделе. Представитель МИД ФРГ в среду, 11 сентября, заявила, что такая аннексия станет нарушением норм международного права, а официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) призвал Израиль отказаться от шагов, которые поставят под вопрос урегулирование ближневосточного конфликта на основе мирного сосуществования израильского и палестинского государств.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини предупредила, что Евросоюз не признает никаких изменений границ, существовавших до войны 1967 года, которые не согласованы Израилем и палестинцами. Израильская политика в сфере строительства еврейских поселений, согласно нормам международного права, незаконна и подрывает усилия по установлению прочного мира на Ближнем Востоке, напомнила она.

Контекст

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Реакция ООН и других стран

Представитель генсека ООН заявил, что любое решения Израиля по распространению своей юрисдикции на оккупированный Западный берег реки Иордан не будет иметь никаких международных правовых последствий.

Москва заявила, что реализация планов Нетаньяху может привести к резкому росту напряженности на Ближнем Востоке. Иордания назвала намерение Нетаньяху "опасной эскалацией", разрушающей мирный процесс и тянущей весь регион в сторону насилия и конфликта, Саудовская Аравия - вопиющим нарушением Устава ООН, а Турция обещала защищать интересы и права палестинцев.

Глава палестинской делегации на переговорах с Израилем Саиб Эрекат заявил, что аннексия Иорданской долины станет военным преступлением. В интервью агентству Reuters Эрекат также подчеркнул, что будущее палестинское государство не может быть построено без Иорданской долины. Этот регион площадью 2400 кв. км составляет примерно треть территории Западного берега реки Иордан.

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    Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина


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