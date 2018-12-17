 ФРГ выплатит компенсации спасенным после ″хрустальной ночи″ евреям | Новости из Германии о Германии | DW | 18.12.2018

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Германия

ФРГ выплатит компенсации спасенным после "хрустальной ночи" евреям

Министерство финансов ФРГ и организация Jewish Claims Conference договорились о единоразовой выплате 2500 евро живущим евреям, которых вывезли в ходе операции "Киндертранспорт".

Großbritannien London Kindertransporte nach Liverpool Station (Getty Images/Hulton Archive/Keystone)

Еврейские дети и подростки, вывезенные из Германии в Лондон, 23 декабря 1938 года

Евреи, которых вывезли из Германии в ходе операции "Киндертранспорт", получат единовременную выплату в размере 2500 евро. Об этом еврейская организация Jewish Claims Conference (JCC) сообщила в понедельник, 17 декабря, после интенсивных переговоров с министерством финансов ФРГ. По информации JCC, перечисление средств начнется 1 января 2019 года.

Подобный шаг "отдает должное особой судьбе" еврейских детей, отмечается в сообщении министерства. Тем самым они получат "чуточку справедливости", заявил американский дипломат Стюарт Айзенстат, проводивший переговоры от имени организации.

Контекст

В 80-ю годовщину еврейских погромов многие немцы задаются вопросом, как на это реагировали тогда их родственники. Феликс Штайнер описывает этот день в жизни своей семьи. (09.11.2018)

Убийство в Париже пережившей Холокост Мирей Кнолль потрясло Европу. Вместе с тем вряд ли можно этим кого-то удивить, ведь антисемитизм на нашем континенте встречается повсеместно, считает Мишель Фридман. (31.03.2018)

Она стала одним из первых скульпторов, работавших с пластмассой, мешковиной, каучуком. Работы Евы Гессе впервые показывают в Гамбурге, откуда ее семья бежала, спасаясь от нацистов. (10.12.2013)

Невозможно представить "исключительные шаги, на которые шли родители, чтобы спасти своих детей", подчеркнул вице-президент JCC Грег Шнайдер. По его словам, принятое решение закрывает "болезненную прореху" в вопросе компенсации.

Германия по-прежнему несет "историческую ответственность" за тех, кто пострадал от "несправедливого режима национал-социалистов", говорится в заявлении министерства финансов. Ежегодно таким людям выплачивается более 1 млрд евро.

10 тысяч юных беженцев

Операция "Киндертранспорт" была нацелена на спасение еврейских детей. Она началась после так называемой "хрустальной ночи" - еврейских погромов, устроенных национал-социалистами в 1938 году. В течение нескольких месяцев из Германии, Австрии и Чехословакии вывезли около 10 тысяч детей - евреев. Большинство их них разместили в Великобритании. Почти все юные беженцы больше никогда не видели своих родителей.

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    Евреи появились в Байройте в XIII веке. Спустя 300 лет их изгнали из города, и только в 1759 году здешний маркграф разрешил им вернуться. Тогда же была построена синагога - очень скромная снаружи и богато украшенная внутри. Во времена "третьего рейха" синагога была осквернена. В 2009 году, во время реставрации, на чердаке обнаружили генизу - хранилище пришедших в негодность старых свитков Торы.

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    Синагоги в Германии

    Синагога в Кельне

    Синагога на улице Роонштрассе, как и шесть других синагог в Кельне, существовавших до прихода Гитлера к власти, была разрушена нацистами. Инициатором ее восстановления после войны стал бывший бургомистр Кельна, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Сегодня при синагоге открыты библиотека, музей, общинный центр и кошерный ресторан. В литургии используют свиток Торы, спасенный католическим священником.

  • Синагога в Зульцбурге

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    Синагога в Зульцбурге

    Синагогу построили в этом маленьком баденском городке в XVI веке. В ноябре 1938 года, после того, как гестапо и полиция депортировали всех евреев-мужчин Зульцбурга, синагога, школа при ней и ритуальная миква были разрушены. Позже нацисты использовали здание как спортивный зал и хранилище библиотечных книг. Сегодня, после реставрации, в бывшей синагоге открыты мемориал Холокоста и музей.

  • Синагога во Франкфурте-на-Майне

    Синагоги в Германии

    Синагога во Франкфурте-на-Майне

    Синагога во франкуртском районе Вестэнд - единственная из четырех больших синагог города, которая, пусть и сильно разрушенная и разоренная, уцелела после нацистских погромов и бомбежек Второй мировой войны. Но еврейская община города была практически полностью уничтожена. Последние остававшиеся здесь евреи были депортированы в лагеря смерти в 1941-42 годах. Из 11 тысяч выжили только 400 человек.

  • Еврейское кладбище в Вормсе

    Синагоги в Германии

    Еврейское кладбище в Вормсе

    Первая синагога была построена в немецком городе Вормсе в 1034 году. Она не сохранилась, но чудом осталось заложенное в те времена еврейское кладбище - старейшее из дошедших до наших дней еврейских кладбищ Европы. Оно называется "Heiliger Sand" - "Святой песок". Нацисты его не тронули, по одной из гипотез - потому, что шеф СС Гиммлер хотел использовать кладбище в каких-то окккультистских целях.

  • Синагога в Эссене

    Синагоги в Германии

    Синагога в Эссене

    Синагоге в Эссене, построенной в 1913 году, повезло чуть больше. В 1938 году погромщики подожгли ее, и внутри все сгорело, но бетонные стены остались стоять. Взрывать их нацисты не решились из-за близлежащих домов. В 2010 году закончили реконструкцию, которая стоила 7,8 млн евро. 80 % этой суммы выделили власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Сейчас здесь Музей еврейской культуры.

  • Синагога в Аугсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Аугсбурге

    Построенная в 1917 году в стиле модерн синагога в Аугсбурге - одна из самых красивых в Европе. В ее внутреннем интерьере и в отделке купола высотой почти 30 метров заметны ориенталистские мотивы. Во времена нацистской диктатуры в синагоге располагался штаб противовоздушной обороны. Сейчас, как и в начале ХХ века, молельный дом принадлежит либеральной еврейской общине.

  • Синагога в Ульме

    Синагоги в Германии

    Синагога в Ульме

    Эта синагога - новая. Она была построена в Ульме в 2012 году всего в нескольких метрах от разрушенной нацистами в "хрустальную ночь" 1938 года старой синагоги. Архитектурная особенность молельного здания - так называемые "иерусалимские витражи", сделанные в виде шестиконечной звезды Давида. На торжественном освящении новой синагоги выступал тогдашний федеральный президент Германии Йоахим Гаук.

  • Синагога в Регенсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Регенсбурге

    Этой синагоги нет. Разрушена она была еще в Средние века, в 1519 году. Тогда (до изгнания евреев из города) община Регенсбурга считалась одной из самых влиятельных и значительных в Европе. Руины старой синагоги археологи обнаружили только в 1995 году. На ее месте построили на площади символический абрис молельного здания, а его сохранившиеся стены можно увидеть в подземном музее.

    Автор: Ефим Шуман, Анне Термече


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