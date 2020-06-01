ФРГ выделит Глобальному альянсу по вакцинам 600 млн евро

Германия перечислит Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, или GAVI) в период с 2021 по 2025 год 600 млн евро. Кроме того, GAVI получит от ФРГ 100 млн евро в рамках инициативы ЕС по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщила в четверг, 4 июня, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) на видеоконференции стран-доноров.

На фоне пандемии COVID-19 работа Глобального альянса по вакцинам и иммунизации стала еще более значимой, указала Меркель. Однако и в период пандемии коронавируса не следует забывать о деятельности организации по общей иммунизации, добавила она. С точки зрения главы германского правительства, эффективная вакцина должна быть доступна для людей по всему миру.

"300 миллионов - это не просто цифры, это человеческие судьбы", - подчеркнула канцлер, подразумевая цель альянса до 2025 года обеспечить прививками еще 300 млн детей.

Кампания по вакцинации по всему миру

Со своей стороны министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller) похвалил вклад GAVI в борьбу с COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями. "На конференции доноров для Глобального альянса по вакцинам и иммунизации мы создаем сегодня структуры для кампании по вакцинации по всему миру", - заявил политик. "Это самая большая из когда-либо проводившихся кампаний по распределению вакцины за рекордное время", - добавил он.

По словам Мюллера, GAVI уже проделывает отличную работу, создавая цепочки распределения вакцины, доходящие до самых отдаленных деревень.

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации GAVI был создан 20 лет назад с целью обеспечить доступ к вакцинам для жителей более бедных стран. Благодаря работе альянса, за это время около 760 млн детей по всему миру были привиты. Так удалось избежать около 13 млн смертей, указывает информагентство KNA.

Чтобы обеспечить вакцинацию еще 300 млн детей, организации, по ее собственным данным, необходимо 7,4 млрд долларов США.

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