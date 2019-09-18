 ФРГ возложила на Иран ответственность за атаки на саудовские НПЗ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.09.2019

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Мир

ФРГ возложила на Иран ответственность за атаки на саудовские НПЗ

Берлин, Париж и Лондон обнародовали совместное заявление по Ирану и призвали Тегеран к переговорам по своей ядерной программе.

После атаки на саудовские НПЗ

После атаки на саудовские НПЗ (фото из архива)

Германия, Франция и Великобритания вслед за США возложили на Иран ответственность за атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Совместное заявление трех стран обнародовано в понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН.

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"Для нас очевидно, что Иран несет ответственность за эти нападения. Другого убедительного объяснения нет", - говорится в заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Бориса Джонсона, сделанном по итогам их встречи.

Политики призвали Тегеран продемонстрировать готовность к переговорам по своей ядерной программе, а также по вопросам обеспечения безопасности ближневосточного региона. 

"Беспилотники прилетели не из Йемена"

В среду, 18 сентября, Эр-Рияд заявил о "несомненной причастности" Ирана к атаке на НПЗ. Ракеты и беспилотники прилетели "не из Йемена, несмотря на попытки Ирана выставить все таким образом", выразил уверенность представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики.

Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил, что Вашингтон занимает аналогичную позицию, во время своих визитов в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

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    Автор: Наталья Позднякова


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