 ФРГ, Британия и Франция предоставят Ирану 5 млн евро для борьбы с коронавирусом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.03.2020

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Мир

ФРГ, Британия и Франция предоставят Ирану 5 млн евро для борьбы с коронавирусом

Финансовая помощь трех европейских стран для борьбы с эпидемией COVID-19 будет направлена в Иран при посредничестве ВОЗ.

Медперсонал, оказывающий помощь пациентам с коронавирусом, в больнице Forqani Hospital в Иране

Иранские врачи не теряют надежду победить коронавирус

Германия, Франция и Великобритания предоставят Ирану пять миллионов евро для борьбы с эпидемией легочного заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом говорится в сообщении для прессы, распространенном МИД Германии в понедельник, 2 марта.

Деньги будут направлены в Иран при посредничестве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других организаций ООН, уточняется в заявлении.  Кроме того, Германия, Франция и Великобритания 2 марта отправят в Исламскую Республику по воздуху лабораторное оборудование для диагностики коронавируса, а также защитную одежду и перчатки.

Контекст

Как эффективно бороться с распространением COVID-19, сейчас спорят политики и эксперты. Шуточный взгляд Сергея Елкина на то, что бы сделали против вируса Адам и Ева. (02.03.2020)

"Мы будем и впредь поддерживать международные усилия по борьбе со вспышкой COVID-19, - говорится в сообщении МИД ФРГ. - Наша цель - помочь нуждающимся в защите по всему миру".

Число заражений коронавирусом SARS-CoV-2 растет

По данным на вечер 2 марта, в Иране зафиксирован 1501 случай заражения коронавирусом. 66 человек в стране скончались от инфекции. Число заболевших COVID-19 по всему миру, по данным за этот же период, достигло 89 856 случаев, 80 026 из них были зафиксированы в Китае.

В Германии, по данным на 2 марта, было зафиксировано 150 случаев заражения коронавирусом. Ни один случай COVID-19 в ФРГ пока не окончился летальным исходом.

Смотрите также:

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  • Ученики, не услышавшие объявления о закрытии школы, стоят перед дверьми школы

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  • Университетская клинике в Дюссельдорфе

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    Особенностью легочного заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом из Китая, по мнению ряда экспертов, является то, что цепочку его передачи подчас бывает очень сложно проследить.Так, до сих пор не ясно, где могли заразиться коронавирусом супруги из округа Хайнсберг, которые в данный момент проходят лечение в университетской клинике Дюссельдорфа (на фото).

  • Университетская клиника в Тюбингене

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Один из заболевших SARS-CoV-2 - врач

    Двое пациентов с коронавирусом из Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из пригорода Гёппингена и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы SARS-CoV-2 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец девушки, 60-летний завотделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. Коллеги врача сейчас отстранены от оказания помощи пациентам и находятся под наблюдением.

  • Женщина в Берлине идет по улице с защитной маской на лице, которая, как она надеется, поможет ей избежать заражения коронавирусом.

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Защитные маски на лицах прохожих

    Эксперты предупреждают, что обычные тонкие маски не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, и рекомендуют более дорогие и неудобные маски типа FFP3. Многие жители мегаполисов, таких как Берлин или Гамбург, из-за угрозы заражения COVD-19 стали надевать защитные маски, находясь в местах массового скопления людей или в общественном транспорте.

  • Ученый работает в лаборатории Института вирусологии Марбургского университета

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Разработка вакцины против коронавируса

    Изучение коронавируса и разработка вакцины против него ведутся в нескольких медицинских и научно-исследовательских центрах Германии, в том числе в Институте Роберта Коха (RKI) и Институте вирусологии клиники Шарите в Берлине, Институте вирусологии Марбургского университета и некоторых других. Однако, как сообщили DW в RKI, многие вопросы, связанные с коронавирусом, не удалось прояснить до сих пор.

  • На одной из тематических платформ, которые провезли по Дюссельдорфу в бешеный понедельник, 24 февраля, устрашающему коронавирусу противостоит веселый карнавальный вирус

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Карнавал - несмотря на коронавирус

    Участники традиционного карнавала, проходившего в Дюссельдорфе в "бешеный понедельник", 24 февраля, демонстрируют, что не дадут запугать себя угрозой распространения опасного коронавируса. На одной из тематических платформ, которые провезли по городу, устрашающему коронавирусу противостоит веселый "карнавальный вирус".

  • Парень и девушка в защитных масках

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Прогнозы распространения вируса в Германии

    Институт Роберта Коха прогнозирует дальнейший рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии и дальнейшее распространение инфекции по всему миру, не исключая пандемию. При этом на данный момент опасность для здоровья населения ФРГ, исходя из ситуации на 27 февраля, оценивается экспертами как малая или умеренная.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 13:17

Коронавирус из Китая атакует Германию и скандал с русским фильмом в Берлине. DW Новости

Контекст

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

На утро 27 февраля в Германии было зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19. Это второе место в ЕС после Италии (470 случаев). По оценке Минздрава ФРГ, страна на пороге эпидемии коронавируса.  

Ссылки в интернете

Заявление МИД Германии на тему помощи Ирану в борьбе с коронавирусом

Заявление МИД Германии на тему помощи Ирану в борьбе с коронавирусом

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус из Китая. Что угрожает Европе? DW Новости  

Германия - в начале эпидемии коронавируса  

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