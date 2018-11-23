Фрауэнкирхе - барочное сердце Дрездена (фото)

На восстановление этого храма в 1996-2005 годах было потрачено 180 миллионов евро. Из них 115 миллионов евро пришлось на пожертвования со всего мира.
26.11.2018, Дрезден • Фрауэнкирхе возвели в столице Саксонии по воле курфюрста Августа Сильного в 1726-1743 годах. В конце Второй мировой войны храм был разрушен в результате налетов британской и американской авиации. Восстановлен лишь в конце 1990-х - начале 2000-х годов на пожертвования со всего мира, став символом примирения народов. Сейчас в нем ежегодно бывает два миллиона туристов.
Ноябрьские кадры из Германии
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Этот подвесной мост через Эльбу построили в Дрездене в 1893 году. В июле он отметил свой 125-летний юбилей, но на пенсию не собирается.
"Захвати с собой штатив - ты просто обязан снять город ночью", - почти в категорической форме посоветовали мне дрезденские друзья. Это был хороший совет.
Каждый год во вторую неделю января знаменитый барочный храм в Дрездене закрывают на несколько дней, чтобы начистить его убранство до блеска и провести косметический ремонт.
Дворец-замок Пильниц (Schloss Pillnitz) на берегу Эльбы под Дрезденом - бывшая загородная резиденция саксонских монархов. Основные здания были построены в начале XVIII века.
Этот снимок сделан во время заката в столице Саксонии. Здание в восточном стиле, силуэт которого стал неотъемлемой частью городской панорамы Дрездена, было возведено в 1909 году.
Семь десятилетий минуло с тех пор, как в результате авианалетов, совершенных союзниками по антигитлеровской коалиции, один из красивейших городов Германии был превращен в руины.