Французы полны решимости восстановить Нотр-Дам

Собор Парижской богоматери будет восстановлен, заявил президент Франции Макрон. Решительность французов и волна солидарности в мире после пожара в Нотр-Даме не оставила равнодушным и Сергея Елкина.
Год назад при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек, большинство из них - дети. Следствие по делу продолжается. Родственники погибших пока не получили все компенсации. (25.03.2019)
Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушен. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, "худшего удалось избежать". (16.04.2019)
У берегов Крыма четвертые сутки горят два танкера - Candy и Maestro. Спасатели продолжают искать тела погибших членов экипажа. Почему произошла очередная катастрофа в Черном море и при чем здесь Сирия, разбиралась DW. (25.01.2019)