Французы полны решимости восстановить Нотр-Дам

Пожар в соборе Парижской богоматери

На место трагедии прибыл президент Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон в связи с "ужасным пожаром" перенес на более поздний срок запланированное на вечер 15 апреля телеобращение к нации. Глава государства прибыл на место трагедии, после чего проследовал на экстренное совещание в расположенную неподалеку штаб-квартиру полиции. "Мне - как и всем соотечественникам - грустно видеть, как горит часть нас", - написал он в Twitter.