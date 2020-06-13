 Франция не будет убирать памятники на фоне протестов против расизма | Новости из Германии о Европе | DW | 15.06.2020

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Европа

Франция не будет убирать памятники на фоне протестов против расизма

Франция "не сотрет ни одно имя" из своей истории, но при этом не пойдет на компромиссы в борьбе с расизмом, антисемитизмом и дискриминацией, заявил президент Эмманюэль Макрон.

Эйфелева башня в Париже и протестующие против расизма

Протесты против расизма в Париже, 6 июня 2020 года

Власти Франции не намерены убирать с постаментов памятники историческим личностям. Республика "не сотрет ни одно имя" из своей истории, заявил президент Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации в воскресенье, 14 июня. Тем самым глава государства отреагировал на проходящие во многих странах, в том числе во Франции, протесты против расизма.

Президент заверил, что не намерен идти на компромисс в борьбе с расизмом, антисемитизмом и дискриминацией. "Мы - нация, где каждый, вне зависимости от происхождения и вероисповедания, может найти себе место", - подчеркнул Макрон. При этом глава государства упомянул неких "сепаратистов", которые могут воспользоваться борьбой с расизмом в своих целях, и предостерег от "переписывания истории Франции, разжигающего ненависть".

Протесты против расизма после смерти Джорджа Флойда

В последние недели во многих странах проходят массовые протесты против расизма и полицейского насилия. Акции начались после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.

Во многих городах демонстранты сносят памятники. Так, в британском Бристоле сняли с постамента монумент работорговцу и благотворителю Эдварду Колстону - и сбросили его в воду в порту. В Лондоне демонстранты демонтировали статую шотландского торговца и рабовладельца Роберта Миллигана.

В Бельгии власти Антверпена согласились убрать с постамента памятник королю Леопольду II - его правление известно крайне жесткой колониальной политикой в африканских владениях, на территории которых сегодня находится Демократическая Республика Конго. В США спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси призвала удалить с Капитолия 11 памятников, воздвигнутых в честь лидеров и солдат Конфедеративных Штатов Америки, в состав которых с 1861 по 1865 год входили 13 рабовладельческих штатов.

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  • Полицейский надевает наручники на корреспондента CNN.

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    От мирных протестов - к беспорядкам и хаосу

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  • Полицейские стоят на одном колене перед протестующими

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    Сотрудники в Нью-Йорке и штатах Орегон, Флорида, Айова и Кентукки, которых отправили наблюдать за демонстрациями, встали на колено перед протестующими, выразив таким образом солидарность с жертвами расизма и принеся извинения за полицейский произвол.

  • Участница акции в Берлине

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  • Участники демонстрации в Афинах держат плакаты с буквами, образовывающими предложение Я не могу дышать

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Демонстрация в память о Джордже Флойде прошла в Афинах

    Участники демонстрации в поддержку жертв полицейского произвола и насилия в Афинах. Буквы на плакатах, которые держат демонстранты, образовывают предложение "Я не могу дышать"

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 25:53

Протесты против расизма - "Европа в фокусе"

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