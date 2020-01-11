Франция начала расследование крушения украинского лайнера

Франция "дала старт формальной процедуре" начала международного расследования в ИКАО (Международной организации гражданской авиации) по факту крушения пассажирского Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявшего рейс из Тегерана в Киев. Об этом в субботу, 11 января, сообщили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского по итогам его телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении", - указали в пресс-службе. По ее данным, главы государств также договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета.

Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) позднее сообщили, что его специалисты помогут в технических работах по расшифровке записей бортовых самописцев, которые будут проводиться в Украине.

Останки могут доставить до 19 января

Зеленский также пообщался в телефонном формате с президентом Ирана Хасаном Роухани. По словам украинского лидера, останки погибших граждан Украины могут быть доставлены в страну уже на следующей неделе - до 19 января.

Между тем украинский премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что Киев выплатит по 200 тыс. гривен (7,534 евро) компенсации семьям всех 11 погибших украинцев.

"Самолет не отклонялся от курса"

Ранее глава авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне на специальной пресс-конференции в Борисполе заявил, что во время рейса самолет не отклонялся от курса, шел в фарватере и "действовал в рамках тех команд, которые получал от диспетчера".

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде ранее заявил, что военные приняли пассажирский самолет за крылатую ракету и сбили его ракетой малой дальности.

По словам Хаджизаде, украинский самолет был определен оператором системы ПВО как "вражеский объект", но из-за радиопомех тот не доложил об этом командованию и самостоятельно решил выпустить ракету.

Авиакатастрофа украинского самолета под Тегераном

В ночь на субботу Тегеран официально признал, что пассажирский Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской стороной. Трагедия произошла "непреднамеренно" и была следствием "человеческой ошибки", говорится в заявлении иранских военных. Они указали, что украинский лайнер пролетел над секретным военным объектом, находящимся в ведении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), и был принят за вражескую цель.

На протяжении нескольких дней власти Ирана упорно отрицали, что авиалайнер мог быть сбит иранской ракетой. В первые часы после катастрофы Тегеран заявил, что украинский самолет разбился из-за возгорания двигателя. На следующий день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о ракетном обстреле лайнера, сославшись на данные разведслужб. А президент США Дональд Трамп высказал сомнения в технических неполадках, которые якобы стали причиной катастрофы.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 граждан семи стран.

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