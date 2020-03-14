 Франция закрывает кафе, кинотеатры, большинство магазинов | Новости из Германии о Европе | DW | 14.03.2020

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Европа

Франция закрывает кафе, кинотеатры, большинство магазинов

Премьер-министр Эдуар Филипп объявил о новых мерах по предотвращению распространения коронавируса в стране.

Новые ограничения в борьбе против коронавируса во Франции

Во Франции закрываются кафе и рестораны, кинотеатры и другие развлекательные учреждения, большинство магазинов, кроме продуктовых и аптек, объявил в субботу, 14 марта, премьер-министр страны Эдуар Филипп. "Места, посещение которых не представляет жизненной необходимости," будут закрыты в ночь на 15 марта.

Будет продолжать работать общественный транспорт, но премьер призывает жителей максимально сократить свои передвижения.По словам Эдуара Филиппа, закрытие ресторанов, кинотеатров, ночных клубов - это вынужденная мера по борьбе с распространением нового коронавируса SARS-CoV-2, поскольку озвученные до сих пор рекомендации ограничить социальные контакты не соблюдаются французами в полной мере.

Ранее во Франции уже закрыли образовательные учреждения и запретили массовые мероприятия, в которых участвуют более чем 100 человек. Закрыты для поседения Лувр и Эйфелева башня. Во Франции зафиксировано почти 4500 случаев инфицирования, 91 человек скончался. 

Несмотря на новые ограничения, первый раунд местных выборов состоится, как и было запланировано, в воскресенье, 15 марта. При этом, по словам премьера Франции, будут установлены жесткие правила по соблюдении безопасной дистанции между избирателями, пришедшими на участки, и работниками избирательных комиссий. 

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    Автор: Марина Барановская


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