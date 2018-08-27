 Франция готовит новые предложения по архитектуре безопасности ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 27.08.2018

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Европа

Франция готовит новые предложения по архитектуре безопасности ЕС

В ходе выступления перед французскими послами Эмманюэль Макрон обозначил дипломатические приоритеты Парижа на предстоящий год.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Париж готовит новые предложения по архитектуре безопасности Евросоюза в свете того, что Европа не может больше в полной мере рассчитывать на поддержку США в оборонных вопросах. Об этом в понедельник, 27 августа, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Париже с 250 дипломатами, законодателями и экспертами по международным проблемам.

"Европа не может больше полагаться на Соединенные Штаты в вопросах своей защиты. Мы должны сами стать гарантами европейской безопасности", - подчеркнул он.

По словам Макрона, Париж озвучит соответствующие предложения "в предстоящие месяцы".

"Я хочу, чтобы мы запустили процесс всестороннего пересмотра нашей безопасности с привлечением всех европейских партнеров, включая Россию", - отметил он, добавив, что данный шаг возможен лишь при условии того, что Москва продемонстрирует прогресс в вопросах урегулирования на востоке Украины.

"Брекзит" не в ущерб Евросоюзу

Контекст

Лидеры Украины, ФРГ и Франции должны встретиться 10 мая в немецком Ахене. Президента России там, однако, не будет. Чего ожидать от этой встречи? (10.05.2018)

Макрон и Путин обсудили ситуацию в Сирии. Москва настаивает на политическом решении. Париж предлагает свой механизм урегулирования. Взгляд Сергея Елкина на переговоры двух президентов. (25.05.2018)

Коснулся Макрон и вопросов "Брекзита", отметив, что "Франция хочет сохранить крепкие, особые отношения с Лондоном, но не за счет распада Евросоюза".

По словам французского лидера, Великобритания сделала "независимый выбор", который Париж должен уважать, но не в ущерб целостности европейского сообщества.

В ходе полуторачасового выступления президент Макрон обозначил основные дипломатические приоритеты Франции на предстоящий год. Его речь не выявила существенных сдвигов во внешнеполитическом курсе Парижа, отмечает Reuters.

Тем не менее, особый акцент был сделан на ряде тенденций, включая "кризис многостороннего подхода" при формировании международной повестки и необходимость сделать Европу более "независимой".

Вероятность ударов по Сирии

Отдельно была затронута тема сирийского конфликта. Так, французский лидер отметил первые успехи в работе координационного механизма, созданного Россией и Францией на встрече в Санкт-Петербурге и нацеленного, в частности, на проведение "совместно с неправительственными организациями операций по поддержке гражданского населения".

Кроме того, Макрон подтвердил, что Париж готов к нанесению новых ударов по Сирии в случае применения Дамаском химоружия.

Ранее США предупредили Россию о возможном ударе по силам президента Сирии Башара Асада и "мощной военной операции", если сирийский лидер использует химические вооружения для возвращения под свой контроль северо-западной провинции Идлиб - одного из последних удерживаемых повстанцами районов страны. 

Смотритетакже:

  • Дональд Трамп

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


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Президент Франции Эмманюэль Макрон - интервью DW

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

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