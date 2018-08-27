Франция готовит новые предложения по архитектуре безопасности ЕС

Париж готовит новые предложения по архитектуре безопасности Евросоюза в свете того, что Европа не может больше в полной мере рассчитывать на поддержку США в оборонных вопросах. Об этом в понедельник, 27 августа, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Париже с 250 дипломатами, законодателями и экспертами по международным проблемам.

"Европа не может больше полагаться на Соединенные Штаты в вопросах своей защиты. Мы должны сами стать гарантами европейской безопасности", - подчеркнул он.

По словам Макрона, Париж озвучит соответствующие предложения "в предстоящие месяцы".

"Я хочу, чтобы мы запустили процесс всестороннего пересмотра нашей безопасности с привлечением всех европейских партнеров, включая Россию", - отметил он, добавив, что данный шаг возможен лишь при условии того, что Москва продемонстрирует прогресс в вопросах урегулирования на востоке Украины.

"Брекзит" не в ущерб Евросоюзу

Коснулся Макрон и вопросов "Брекзита", отметив, что "Франция хочет сохранить крепкие, особые отношения с Лондоном, но не за счет распада Евросоюза".

По словам французского лидера, Великобритания сделала "независимый выбор", который Париж должен уважать, но не в ущерб целостности европейского сообщества.

В ходе полуторачасового выступления президент Макрон обозначил основные дипломатические приоритеты Франции на предстоящий год. Его речь не выявила существенных сдвигов во внешнеполитическом курсе Парижа, отмечает Reuters.

Тем не менее, особый акцент был сделан на ряде тенденций, включая "кризис многостороннего подхода" при формировании международной повестки и необходимость сделать Европу более "независимой".

Вероятность ударов по Сирии

Отдельно была затронута тема сирийского конфликта. Так, французский лидер отметил первые успехи в работе координационного механизма, созданного Россией и Францией на встрече в Санкт-Петербурге и нацеленного, в частности, на проведение "совместно с неправительственными организациями операций по поддержке гражданского населения".

Кроме того, Макрон подтвердил, что Париж готов к нанесению новых ударов по Сирии в случае применения Дамаском химоружия.

Ранее США предупредили Россию о возможном ударе по силам президента Сирии Башара Асада и "мощной военной операции", если сирийский лидер использует химические вооружения для возвращения под свой контроль северо-западной провинции Идлиб - одного из последних удерживаемых повстанцами районов страны.

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