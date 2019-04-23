 Франция благодарит Украину за обнаружение украденного шедевра | Новости из Германии об Украине | DW | 24.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Франция благодарит Украину за обнаружение украденного шедевра

В Украине нашли похищенную во Францию картину Поля Синьяка. "Украдена она была только по той причине, что ее довольно легко можно было унести", - заявил предполагаемый вор.

Украинский полицейский с шедевром Поля Синьяка

Украинский полицейский с шедевром Поля Синьяка

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон поблагодарила правоохранительные органы Украины за обнаружение похищенной во Франции картины Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", оцениваемой в 1,5 миллиона долларов США. "Это как бальзам на душу после того, что случилось с Нотр-Дамом", - заявила Дюмон во вторник, 23 апреля. Украинские власти собираются в ближайшее время вернуть картину во Францию.

Контекст

Пять картин, похищенных в нидерландском музее и обнаруженных на Украине, возвращены Нидерландам. Произведения искусства сильно пострадали и нуждаются в реставрации. (08.10.2016)

Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушен. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, "худшего удалось избежать". (16.04.2019)

По данным следствия, несколько месяцев назад украинские оперативники получили информацию, что группа граждан Украины пытается найти покупателей на продажу картин, похищенных в Европе. В ходе расследования выяснилось, что один из преступников причастен не только к краже "Ла-Рошели", но и к убийству известного в Киеве ювелира Сергея Киселева. Во время обысков у него была обнаружена картина, а также гранаты и огнестрельное оружие.

"Французам стоит обратить внимание на системы безопасности и охраны своих шедевров. Украдена она была только по той причине, что ее довольно легко можно было унести. Извините, французы. Всех благ вам", - заявил предполагаемый преступник, видеозапись с речью которого была выложена на сайт МВД. В данный момент полиция устанавливает владельцев еще шестерых похищенных картин, изъятых у задержанных членов преступной группы.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

Смотреть видео 02:01

Год без виз в ЕС: что изменилось для Украины?

  • Гамбургский вокзал

    Приемы немецких карманников

    1. Прием толкания

    Преступник якобы случайно толкает жертву - задевает прохожего, а в это время быстро вынимает бумажник из его кармана или сумки. Если преступники работают вдвоем, один из них, двигаясь впереди, внезапно останавливается, а его сообщник толкает жертву сзади, совершая кражу. Этот прием также применяется на эскалаторах и в общественном транспорте при входе или выходе.

  • Трамвайная остановка в Берлине

    Приемы немецких карманников

    2. Прием теснения

    В переполненных автобусах или вагонах вор (якобы вынужденно) так неприятно и долго напирает на одного из пассажиров, теснит его, пока тот, дабы избежать необходимости стоять лицом к этому нервирующему соседу, отворачивается от него, подставляя для кражи - сумку на плече, рюкзак на спине или задний карман.

  • Карта центральной части Кельна

    Приемы немецких карманников

    3. Прием с планом города

    Какой-то якобы приезжий (преступник) с картой города в руках обращается к прохожему с просьбой о помощи. Пока жертва отвлечена, смотрит на карту или объясняет дорогу, подельник незаметно запускает руку в карман или сумку. На вокзалах этот криминальный сценарий разыгрывается также около стендов или информационных табло с планом городских улиц.

  • Кошелек с деньгами и пластиковыми карточками

    Приемы немецких карманников

    4. Прием с разменом денег

    Преступник просит прохожего или случайного встречного разменять крупную монету на мелкие. Когда тот достает кошелек, вор чем-то отвлекает внимание жертвы, незаметно извлекая из кошелька купюры. То же самое он может проделать, бросая в него ту самую монету, которую попросил разменять.

  • Белая рубашка с пятном кетчупа

    Приемы немецких карманников

    5. Прием с кетчупом, кофе или мороженым

    Чаще всего применяется около банков или банкоматов. Одежду жертвы, только что снявшей деньги, якобы по неосторожности пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Бурно извиняясь за доставленную неприятность и пытаясь очистить одежду, преступник ловко вынимает купюры из бумажника или достает весь кошелек целиком.

  • Завтрак в кафе с ноутбуком

    Приемы немецких карманников

    6. Ресторанный прием

    Пострадавшие в данном случае во многом сами виноваты. Тот, кто беззаботно вешает пиджак или куртку на спинку стула, не должен сильно удивляться, что рано или поздно кто-то вытащит из них кошелек или мобильный телефон. То же самое можно сказать о сумочках, беспечно повешенных на спинку. Если столик находится на проходном месте около дверей, в какой-то момент сумочке могут незаметно сделать ноги.

  • Продуктовый магазин

    Приемы немецких карманников

    7. Прием в супермаркете

    Преступник обращается к избранной жертве, повесившей сумку на ручку тележки для покупок или положившей в тележку свою сумку. Он просит помочь найти ему какой-то определенный товар. Пример: "Где они тут соль запрятали?" Пока добрый человек пытается помочь, отвлекаясь при этом, из его сумки исчезает кошелек, что обычно становится ясно лишь около кассы.

  • Уличное кафе в Берлине

    Приемы немецких карманников

    8. Нищенский прием

    Исполняется всегда группой детей и подростков. Они где-то в закусочной или уличном кафе просят денег с помощью таблички. Как только жертва отвлекается, кто-то из шайки быстро крадет кошелек со стола или вытаскивает его из сумки или кармана. Возможный вариант: группа детей окружает прохожего на улице, разыгрывая, так сказать, нищенский сценарий. Взрослые члены банды находятся где-то рядом.

  • Гвоздика в кармане пиджака

    Приемы немецких карманников

    9. Прием с цветами

    Какой-то незнакомец приветствует жертву на улице, обнимает, прикрепляя к одежде цветок - скажем, красную гвоздику. Пока жертва в замешательстве пытается понять, почему она удостоилась такого знака внимания, вор удаляется с похищенным кошельком.

  • Пешеходы с сумками

    Приемы немецких карманников

    10. Прием "услуга носильщика"

    В данном криминальном сценарии целью преступников становятся пожилые люди, возвращающиеся домой с покупками - тяжелыми сумками из продуктового магазина. Вор или воровка предлагает свою помощь, берет сумки, по лестнице поднимается быстрее жертвы, успевая их обшарить и вытащить весь кошелек или деньги из него.

  • Ночная дискотека

    Приемы немецких карманников

    11. Прием поднятия

    Применяется в пивных или барах - многолюдных, веселых, располагающих к общению и шуткам. Кто-то из посетителей (вор) подходит к жертве и говорит, что может на спор определить вес человека, приподняв его от пола. Обнимая при этом жертву, преступник вытаскивает кошелек или мобильный телефон.

  • Ночной клуб

    Приемы немецких карманников

    Подтанцовка на улице

    Применяется часто на улицах в развлекательных кварталах. Жертвами становятся люди, например, вышедшие из клубов и дискотек. Злоумышленники просят сначала, например, закурить или прикурить, а затем предлагают на радостях потанцевать или символически поиграть в футбол... без мячика. При этом молниеносно вытаскивают у жертвы портмоне или другие вещи из карманов.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

С 11 июня 2017 г. вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины. Самое важное о "безвизе" - в фотогалерее DW. (06.04.2017)  

Приемы немецких карманников

Советы полиции, как уберечь карманы и сумки от посягательств злоумышленников. (14.11.2013)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Год без виз в ЕС: что изменилось для Украины?  

Украина передала Нидерландам пять похищенных картин (17.09.2016)  

Полиция Берлина ищет 100-килограммовую золотую монету  

Реклама

Самые читаемые

Что изменилось за год после революции в Армении  

Каких сюрпризов ждать от Зеленского и Гройсмана?  

Испанские власти просят Россию о выдаче "вора в законе"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно