Франция благодарит Украину за обнаружение украденного шедевра

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон поблагодарила правоохранительные органы Украины за обнаружение похищенной во Франции картины Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", оцениваемой в 1,5 миллиона долларов США. "Это как бальзам на душу после того, что случилось с Нотр-Дамом", - заявила Дюмон во вторник, 23 апреля. Украинские власти собираются в ближайшее время вернуть картину во Францию.

По данным следствия, несколько месяцев назад украинские оперативники получили информацию, что группа граждан Украины пытается найти покупателей на продажу картин, похищенных в Европе. В ходе расследования выяснилось, что один из преступников причастен не только к краже "Ла-Рошели", но и к убийству известного в Киеве ювелира Сергея Киселева. Во время обысков у него была обнаружена картина, а также гранаты и огнестрельное оружие.

"Французам стоит обратить внимание на системы безопасности и охраны своих шедевров. Украдена она была только по той причине, что ее довольно легко можно было унести. Извините, французы. Всех благ вам", - заявил предполагаемый преступник, видеозапись с речью которого была выложена на сайт МВД. В данный момент полиция устанавливает владельцев еще шестерых похищенных картин, изъятых у задержанных членов преступной группы.

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