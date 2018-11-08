 Франкфурт в тумане (фото) | Кадр дня | DW | 08.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кадр за кадром

Франкфурт в тумане (фото)

Откуда открывается такой романтический вид на банковские небоскребы Франкфурта-на-Майне?

Вид на Франкфурт-на-Майне с вершины горы Большой Фельдберг

08.11.2018, Большой Фельдберг • Эта фотография была сделана ранним ноябрьским утром на вершине горы Большой Фельдберг (Großer Feldberg, 879 м) - самой высокой точке горного массива Таунус, расположенной примерно в 30 километрах от Франкфурта-на-Майне. Этим утром из тумана выглядывали лишь верхушки самых высоких здешних банковских небоскребов и телевышки.

Ноябрьские кадры из Германии

  • Мюльхайм-ан-дер-Рур

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ноябрьская клубника

    07.11.2018, Мюльхайм-ан-дер-Рур • Клубничный сезон в этом году в Германии выдался превосходный, но летом мало кто мог предположить, что в некоторых местах клубника здесь продолжит созревать под открытым небом до начала ноября - например, в земле Северный Рейн - Вестфалия, где была сделана эта фотография. Пусть не очень крупная, но все же своя!

  • Лидия Смуда (Lydia Smuda) и Петер Ченчер (Peter Tschentscher)

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Самая старая жительница Гамбурга

    07.11.2018, Гамбург • Лидия Смуда родилась в 1906 году в Рейнской области. Сейчас она является самой старой жительницей Гамбурга и всего лишь на один год моложе самого старого жителя Германии - Густава Гернета из Саксонии-Анхальт. На этой фотографии 112-летнюю долгожительницу во вторник, 6 ноября, поздравляет первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.

  • Нюрнберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Золотой ноябрь" в Нюрнберге

    06.11.2018, Нюрнберг • Жителям Германии, судя по всему, придется привыкать к новой природной реальности - золотому ноябрю. В любом случае, нынешний октябрь на этот статус во многих местах претендовать не мог - погода стояла почти летняя, многие деревья оставались зелеными. Так ноябрь выглядит сейчас в Нюрнберге около средневековой церкви Святого Лаврентия.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Реликт холодной войны

    06.11.2018, Берлин • 120-метровый холм Тойфельсберг состоит из обломков зданий, разрушенных во время Второй мировой войны. В 1950-х годах здесь обосновались американские спецслужбы. После воссоединения Германии шпионский комплекс пришел в запустение и стал популярным среди любителей заброшенных мест. В начале ноября власти Берлина присвоили этой территории статус исторического памятника.

  • Люнебургская пустошь летом во время цветения вереска

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Субботник в среду

    05.11.2018, Зольтау • Немецкие пустоши сформировались в результате многовековой деятельности человека на месте вырубленных лесов. Чтобы они не зарастали, их надо либо использовать в качестве пастбищ, либо регулярно очищать от поросли деревьев - например, берез или сосен. В среду, 7 ноября, свой вклад в это дело внесут школьники в Люнебургской пустоши - чтобы было, где расти и цвести вереску.

  • Хунсрюкская веррукария

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Хунсрюкская веррукария

    05.11.2018, Рейнланд-Пфальц • Первые описания лишайников содержаться в трудах "отца ботаники" - древнегреческого ученого Теофраста. Группа насчитывает более 25 тысяч видов. Недавно немецким ученым из Кобленца удалось открыть новый вид - на этом кварците из национального парка Хунсрюк-Хохвальд. Назвали лишайник по месту находки - хунсрюкской веррукарией (Verrucaria hunsrueckensis).

  • Кельн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Кельнские овцы

    04.11.2018, Кельн • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Где эта ратуша, где этот дом?

    03.11.2018, Франкфурт-на-Майне • Старая ратуша и другие достопримечательности исторического центра Франкфурта-на-Майне в земле Гессен отражаются в медном раструбе во время выступления музыкантов на площади Рёмерберг. Старая ратуша Рёмер - одна из самых красивых в Германии. На протяжении многих столетий она была местом избрания и коронации немецких императоров.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Земляные человечки"

    02.11.2018, Штутгарт • Два маленьких суриката осматриваются в большом вольере под присмотром заботливой родительницы. Они появились на свет в Штутгартском зоопарке восемь недель назад и сейчас впервые вышли на прогулку. "Земляные человечки" (Erdmännchen), как их называют немцы, относятся к числу самых популярных животных в зоопарках Германии.

  • Кельн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Толстый Петр"

    01.11.2018, Кельн • "Толстый Петр" ("Dicker Pitter") - так жители города называют самый большой колокол Кельнского собора, посвященный Апостолу Петру. Он был отлит в 1923 году и весит 24 тонны. Полтора года колокол молчал. Сейчас здесь завершили монтаж новой подвески языка и провели, так сказать, первую репетицию. Всего в соборе насчитывается 11 колоколов. Самые старые были изготовлены в XIV веке.


Смотрите также:
Прощальная краса немецких ландшафтов

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Путешествие по осенней Германии 2018 года начнем около этих живописных берез в природном парке Шлаубеталь (Бранденбург).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Осенне-золотая поверхность озера во Фрайбурге (Баден-Вюртемберг).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Одинокий подсолнух на поле около Штансдорфа недалеко от Потсдама (Бранденбург).

  • Нижняя Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Туманный ландшафт под Ганновером (Нижняя Саксония).

  • Мекленбург - Передняя Померания

    Немецкая осень - 2018

    Маяк и еще не убранные на зиму пляжные корзины на балтийском курорте Варнемюнде во время первого осеннего шторма этой осени (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Серые журавли в небе над Мешерином (Бранденбург).

  • Мекленбург - Передняя Померания

    Немецкая осень - 2018

    Опустевший морской причал курорта Цинновиц на балтийском острове Узедом (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Мехерних (Северный Рейн - Вестфалия)

    Немецкая осень - 2018

    Утренний туман около города Мехерних (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Мекленбург - Передняя Померания

    Немецкая осень - 2018

    Осень на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Рыбацкий домик на озере Хаммерзе (Бранденбург).

  • Саксония

    Немецкая осень - 2018

    В окрестностях замка "Трех орешков для Золушки" - Морицбург под Дрезденом (Саксония).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Каштаны около Цешдорфа уже сбросили листья (Бранденбург).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Мельница XVI века в Бремсдорфе (Бранденбург).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Окрестности города Ванген в Альгое (Баден-Вюртемберг).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Цистерцианский монастырь XIII века в Нойцелле (Бранденбург). Обитель была распущена в 1817 году и воссоздана в начале нынешнего сентября. Здешний новый приорат состоит сейчас из восьми братьев-цистерцианцев.

  • Бавария

    Немецкая осень - 2018

    Рыбак на лодке посреди водохранилища на реке Изар - озера Сильвенштайн (Бавария).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Церковь Святого Галла в Ридлингене (Баден-Вюртемберг).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Скворцы на проводах над виноградниками в Эренкирхене (Баден-Вюртемберг).

  • Бавария

    Немецкая осень - 2018

    Альпийские ландшафты около Берхтесгадена (Бавария).

  • Бавария

    Немецкая осень - 2018

    Паломническая церковь Девы Марии на винограднике около нижнефранконского города Фолькаха (Бавария). "Виноградник" (Weingarten) в данном случае не только указывает на место, но и входит в полное название храма XIII века на немецком языке - Wallfahrtskirche Maria im Weingarten.

  • Нижняя Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Окутанная облаками гора Вурмберг - вторая по высоте после Броккена гора лесного региона Гарц (Нижняя Саксония).

  • Нижняя Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Японский клен в "Горном саду" - Берггартен в Ганновере (Нижняя Саксония).

  • Гессен

    Немецкая осень - 2018

    Овца в осеннем лесу около Бенсхайма (Гессен).

  • Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Парк развлечений в Лихтенау (Саксония). Благодаря необычно теплой осени многие такие парки в Германии в этом году продлили сезон.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Франкфурту вернули старое лицо

Во Франкфурте-на-Майне завершено восстановление Старого города, разрушенного во время Второй мировой войны. 28-30 сентября по этому поводу состоится большой праздник.  

Самые высокие телебашни Германии

Плох тот турист, который не захочет взглянуть на город с телебашни, но в Германии таких (работающих) площадок на удивление немного. Представляем все.  

Где эта ратуша, где этот дом?

Эти исторические фасады хорошо узнаются даже в таком искаженном виде. Догадались, где сделана фотография?  

В аэропорту Франкфурта-на-Майне построят секцию для лоукостеров

Этот международный аэропорт считается главными воздушными воротами Германии. В ближайшее время во Франкфурте-на-Майне существенно увеличат мощности для бюджетных компаний.  

Какие достопримечательности украшали немецкие марки?

Что было изображено на немецких марках до введения в Германии евро?  

Из чего сделан Франкфурт: от ершика для унитаза - до мышеловки

Для создания этого городского макета использовали дерево, картон, мобильный телефон, мышеловку, конфетти из денег, игровые фишки, ершики для унитаза и другие подручные материалы.  

Пей яблочное вино каждый день

В Гессене яблочное вино является такой же традицией, что пшеничное пиво в Баварии. Äppelwoi, как его называют, известен далеко за пределами этой земли.  

Огни большого Франкфурта

Старые и новые достопримечательности банковской столицы Европы Франкфурта-на-Майне после захода солнца.  

Прогулки по Франкфурту

Статьи и репортажи в туристическом досье DW.  

10 причин любить Гессен

Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. Однако здесь еще много других достопримечательностей, например, фахверковые города.  

Рейтинг немецких достопримечательностей

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.  

Кадр за кадром - Ноябрь 2018  

Немецкая осень - 2018  

Аудио- и видеофайлы по теме

Франкфурт: новый Старый город  

Как Франкфурт борется с Парижем за статус финансовой столицы ЕС  

Франкфурт-на-Майне - город культуры  

Также по теме

BdT Römerberg in der Tuba

Где эта ратуша, где этот дом? (фото) 03.11.2018

Эти исторические фасады хорошо узнаются даже в таком искаженном виде. Догадались, где сделана фотография?

BdT - Neue Frankfurter Altstadt

Франкфурту вернули старое лицо (фото) 26.09.2018

Во Франкфурте-на-Майне завершено восстановление Старого города, разрушенного во время Второй мировой войны. 28-30 сентября по этому поводу состоится большой праздник.

BdT Äpfel auf Streuobstwiese in Frankfurt am Main

Пришло время осенних крокусов (фото) 14.09.2018

Эти цветы очень похожи на крокусы, но их время приходит не весной, а в конце лета.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера