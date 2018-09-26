 Франкфурту вернули старое лицо (фото) | Кадр дня | DW | 26.09.2018

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Кадр за кадром

Франкфурту вернули старое лицо (фото)

Во Франкфурте-на-Майне завершено восстановление Старого города, разрушенного во время Второй мировой войны. 28-30 сентября по этому поводу состоится большой праздник.

Франкфурт-на-Майне

На восстановление исторического облика города в центре Франкфурта-на-Майне в земле Гессен ушло шесть лет. Для этого пришлось снести некоторые здания, возведенные после 1945 года. Всего на проект исторической реконструкции городского центра было потрачено около двухсот миллионов евро. Организаторы праздника в ближайшие выходные ожидают, что на нем побывает несколько сотен тысяч человек.

Смотрите также:
Макет Франкфурта из подручных средств

  • Франкфурт

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Франкфурт-на-Майне - финансовая столица Германии. В народе он прозван Банкфуртом или Майнхэттеном. Большое видится на расстоянии, как здесь на фотографии. Этой осенью у гостей и жителей города появится новая возможность взглянуть на него со стороны. Экспозиция Исторического музея Франкфурта (Historisches Museum Frankfurt) пополнится необычным городским макетом.

  • Макет Франкфурта

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Для создания этого макета использовались подручные материалы и разные вещи - вплоть до ершиков для унитаза, ставших деревьями. Старый мобильник превратился в высотку. Небоскреб чуть левее сложен из игровых фишек. Новое здание штаб-квартиры Европейского центрального банка, которого здесь не видно - оно находится в другой части города, сделали прозрачным и заполнили конфетти из купюр.

  • Скрудж МакДак

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Общая площадь макета - 70 квадратных метров. Без дерева и картона, из которых обычно строят такие модели, конечно, не обошлось, однако на каждом углу зрителей поджидают неожиданности и своеобразные ребусы. Что в центре Франкфурта-на-Майне делает Скрудж МакДак, вполне понятно, но по поводу барсука на следующем снимке могут возникнуть вопросы.

  • Барсук

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Барсук расположился не в зоопарке, как можно было бы подумать, а посреди банковского квартала на месте Франкфуртской биржи, прогнав куда-то знаменитых быка и медведя - бронзовые фигуры которых в полный рост установлены на реальной Биржевой площади. Бык и медведь, как известно, символизируют торговцев, играющих на повышение или понижение курсов акций.

  • DAX

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Автор макета решил обыграть похожие на слух слова - DAX и Dachs, то есть название немецкого биржевого индекса и немецкого барсука. За всем этим стоит художник Герман Хелле из Нидерландов, выполнивший заказ для нового музейного здания, возведенного на площади - Рёмерберг. Макет станет частью постоянной экспозиции "Франкфурт сейчас!" ("Frankfurt jetzt!").

  • Макет Франкфурта

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Рёмерберг - главная площадь Франкфурта. Здесь находится ратуша Рёмер - один из главных архитектурных символов Франкфурта и типичный мотив для открыток и сувениров, например, этой тарелки, пригодившейся для макета.

  • Рёмер

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Старая ратуша Рёмер на протяжении столетий была местом избрания и коронации немецких императоров. В Средние века эта площадь считалась одной из самых красивых во всей Священной Римской империи германской нации и была место проведения многолюдных праздников.

  • Макет Франкфурта

    Макет Франкфурта-на-Майне

    На новом макете Франкфурта показаны не только главные достопримечательности города. Здесь также обозначены места, в которые турист может ступить ногой, но вряд ли захочет. Эта мышеловка установлена на месте городской тюрьмы номер четыре в районе Пройнгесхайм.

  • Тюрьма во Франкфурте

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Так она выглядит на самом деле, но задерживаться здесь долго не будем, а лучше отправимся посмотреть на самолеты во Франкфуртский аэропорт - крупнейший в Германии.

  • Аэропорт

    Макет Франкфурта-на-Майне

    В прошлом году международной аэропорт Франкфурта-на-Майне обслужил более 60 миллионов пассажиров, а также отметил свое 80-летие.

  • Макет Франкфурта

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Открытие экспозиции в новом здании Исторического музея Франкфурта, частью которой станет этот макет, состоится в октябре 2017 года.

    Автор: Максим Нелюбин


Национальный напиток Гессена

  • Франкфурт-на-Майне

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Традиционный глиняный кувшин для яблочного вина (Bembel) в одном из кафе на главной исторической площади Франкфурта-на-Майне - Рёмерберг. Каждый житель земли Гессен выпивает около десяти его литров в год, что в десять раз больше среднего показателя по Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Франкфурт - самый большой гессенский город. Во дворе Старой ратуши Рёмер можно увидеть это панно, на котором изображен сбор урожая яблок.

  • Гессен

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Свежие яблоки осенью поступают в давильни (Kelterei). Всего их в Гессене насчитывается около полусотни.

  • Франкфурт-на-Майне

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Из одного центнера яблок получают в среднем 25 литров сока. Эта фотография была сделана в начале 1930-х годов во франкфуртском районе Заксенхаузен в винном погребке Zum Eichkatzerl - "У белочки".

  • За яблочным вином в Заксенхаузене

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Застолье с яблочным вином в Заксенхаузене (Франкфурт-на-Майне) на картине Иоганна Генриха Хассельхорста, 1865 год.

  • Ангела Меркель

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Яблочное вино - не только традиционный напиток, но и традиционный подарок для гостей Франкфурта. Эта фотография была сделана в 2009 году во время предвыборного тура Ангелы Меркель по Германии.

  • Хандкезе

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Местная закуска к яблочному вину - мягкий полупрозрачный "ручной сыр" хандкезе (Handkäse). Название напоминает о том, как его делали раньше - производили кустарным способом и формировали вручную. Подают этот сыр "с музыкой" (mit Musik), то есть в маринаде из лука, уксуса, растительного масла, перца и соли, а также иногда добавляют тмин (кюммель).

  • Франкфурт-на-Майне

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Вечеринка во дворе одного из франкфуртских постоялых дворов в 1912 году.

  • Кувшин-рекордсмен

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    В 2012 году в Германии изготовили самый большой кувшин для яблочного вина в мире - более чем на 670 литров. Он предназначен для музея, посвященного этому традиционному гессенскому напитку, который собираются создать во Франкфурте. Пока идет сбор средств.

  • Франкфурт-на-Майне

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    В историческом центре Франкфурта есть даже специальный магазин "Ebbelwoi Fan Shop", в котором можно купить все, что связано с яблочным вином, а также разные сувениры: от кепок до пазлов.

  • Владимир Кличко

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Владимир Кличко на франкфуртском футбольном стадионе в 2010 году. Без традиционного подарка и здесь дело не обошлось.

  • Франкфурт-на-Майне

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Этот франкфуртский пенсионер необычным способом решил выразить любовь к гессенскому национальному напитку - с помощью такой вязаной шапочки.

  • Вальтер Гюнтер

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Вальтер Гюнтер - франкфуртский изобретатель. Среди его разработок - устройство, подающее акустический сигнал после наполнения кувшина яблочным вином. И через край не перельется, и долива требовать не нужно…

  • Академия яблочного вина

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Владельцы и сотрудники давилен, кабачков и ресторанов, а также просто любители этого напитка могут пройти специальные курсы в Академии яблочного вина (Apfelwein-Akademie) и получить соответствующий сертификат.

  • Заксенхаузен

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Плакат рождественского рынка в Заксенхаузене не обошелся без кувшинчика яблочного вина посреди Христовых яслей.

  • Франкфурт-на-Майне

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    В 1977 году во Франкфурте запустили туристический трамвай - Ebbelwei-Expreß. Дегустация яблочного вина входит в стоимость билета. На здоровье и счастливого пути!

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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