Франкфурту вернули старое лицо (фото)

На восстановление исторического облика города в центре Франкфурта-на-Майне в земле Гессен ушло шесть лет. Для этого пришлось снести некоторые здания, возведенные после 1945 года. Всего на проект исторической реконструкции городского центра было потрачено около двухсот миллионов евро. Организаторы праздника в ближайшие выходные ожидают, что на нем побывает несколько сотен тысяч человек.

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Макет Франкфурта-на-Майне Франкфурт-на-Майне - финансовая столица Германии. В народе он прозван Банкфуртом или Майнхэттеном. Большое видится на расстоянии, как здесь на фотографии. Этой осенью у гостей и жителей города появится новая возможность взглянуть на него со стороны. Экспозиция Исторического музея Франкфурта (Historisches Museum Frankfurt) пополнится необычным городским макетом.

Макет Франкфурта-на-Майне Для создания этого макета использовались подручные материалы и разные вещи - вплоть до ершиков для унитаза, ставших деревьями. Старый мобильник превратился в высотку. Небоскреб чуть левее сложен из игровых фишек. Новое здание штаб-квартиры Европейского центрального банка, которого здесь не видно - оно находится в другой части города, сделали прозрачным и заполнили конфетти из купюр.

Макет Франкфурта-на-Майне Общая площадь макета - 70 квадратных метров. Без дерева и картона, из которых обычно строят такие модели, конечно, не обошлось, однако на каждом углу зрителей поджидают неожиданности и своеобразные ребусы. Что в центре Франкфурта-на-Майне делает Скрудж МакДак, вполне понятно, но по поводу барсука на следующем снимке могут возникнуть вопросы.

Макет Франкфурта-на-Майне Барсук расположился не в зоопарке, как можно было бы подумать, а посреди банковского квартала на месте Франкфуртской биржи, прогнав куда-то знаменитых быка и медведя - бронзовые фигуры которых в полный рост установлены на реальной Биржевой площади. Бык и медведь, как известно, символизируют торговцев, играющих на повышение или понижение курсов акций.

Макет Франкфурта-на-Майне Автор макета решил обыграть похожие на слух слова - DAX и Dachs, то есть название немецкого биржевого индекса и немецкого барсука. За всем этим стоит художник Герман Хелле из Нидерландов, выполнивший заказ для нового музейного здания, возведенного на площади - Рёмерберг. Макет станет частью постоянной экспозиции "Франкфурт сейчас!" ("Frankfurt jetzt!").

Макет Франкфурта-на-Майне Рёмерберг - главная площадь Франкфурта. Здесь находится ратуша Рёмер - один из главных архитектурных символов Франкфурта и типичный мотив для открыток и сувениров, например, этой тарелки, пригодившейся для макета.

Макет Франкфурта-на-Майне Старая ратуша Рёмер на протяжении столетий была местом избрания и коронации немецких императоров. В Средние века эта площадь считалась одной из самых красивых во всей Священной Римской империи германской нации и была место проведения многолюдных праздников.

Макет Франкфурта-на-Майне На новом макете Франкфурта показаны не только главные достопримечательности города. Здесь также обозначены места, в которые турист может ступить ногой, но вряд ли захочет. Эта мышеловка установлена на месте городской тюрьмы номер четыре в районе Пройнгесхайм.

Макет Франкфурта-на-Майне Так она выглядит на самом деле, но задерживаться здесь долго не будем, а лучше отправимся посмотреть на самолеты во Франкфуртский аэропорт - крупнейший в Германии.

Макет Франкфурта-на-Майне В прошлом году международной аэропорт Франкфурта-на-Майне обслужил более 60 миллионов пассажиров, а также отметил свое 80-летие.

Макет Франкфурта-на-Майне Открытие экспозиции в новом здании Исторического музея Франкфурта, частью которой станет этот макет, состоится в октябре 2017 года. Автор: Максим Нелюбин



Национальный напиток Гессена