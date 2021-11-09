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Фоторепортажи

brandenburger tor | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/chromorange

Бранденбургские ворота - символ единой Германии (фотогалерея) 09.11.2021

9 ноября отмечается очередная годовщина падения Берлинской стены. Символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота.
Limburg an der Lahn - Reportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Немецкий Лимбург - город очень старых фахверковых домов (фоторепортаж) 04.10.2021

В этом городе не реке Лан в Гессене находятся восемь из двадцати старейших фахверковых домов Германии.
Blauer Himmel umrahmt am 24.07.2013 in Berlin das Schloß auf der Pfaueninsel. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

Павлиний остров под Берлином - прусский рай для прусской Помпадур 18.09.2021

Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Blick auf das Marburger Landgrafenschloss, aufgenommen am 21.05.2010. Foto: Uwe Zucchi dpa/lhe | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/U.Zucchi

Марбургский замок, или Что видел Ломоносов в Германии 11.09.2021

Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.
29.06.2019, Sachsen, Olbernhau: Berg- und Hüttenknappschaften kommen in der Saigerhütte in Olbernhau zusammen, die nun auch Teil des Welterbes ist. Die Unesco hat die Montanregion Erzgebirge als Weltkulturerbe anerkannt. Das Komitee nahm das historische Bergbaugebiet in Sachsen und Böhmen auf seiner Sitzung in Aserbaidschan in die Liste schützenswerten Erbes der Welt auf. Foto: Wolfgang Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Рудные горы - родина талеров и долларов (фотогалерея) 28.08.2021

История этого горнодобывающего региона насчитывает восемь столетий. В Германии их называют Рудными горами (Erzgebirge), Крушне-Гори (Krušnohoří) - в соседней Чехии.
Burg Rheinfels, Sankt Goar, Mittelrheintal, Weltkulturerbe der UNESCO, Rheinland-Pfalz, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer..

Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне (фотогалерея) 25.08.2021

Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.
Fachwerk, Regnitz, Rathaus, Bamberg, Bischofstadt, Oberfranken, Deutschland | Verwendung weltweit

Верхняя Франкония - баварский регион "Тысячи сортов пива" (фотогалерея) 22.08.2021

Верхняя Франкония - это не только Бамберг и Байройт, но и вкусное пиво, добротная кухня и очень красивые ландшафты.

DEU, 2006: Das Holstentor bei Nacht, Luebeck, Schleswig-Holstein. . [en] Holstein Gate at night, Lubeck, Schleswig-Holstein, Germany. . | DEU, 2006: Holstein Gate at night, Lubeck, Schleswig-Holstein, Germany.

Голштинские ворота в Любеке - немецкий вариант Пизанской башни (фотогалерея) 21.08.2021

Эти позднеготические ворота в Любеке считаются самыми известными городскими воротами в Германии - после Бранденбургских ворот в Берлине.
Deutsch: Der Friedensreiter von Münster, ein Postreiter überbringt die Nachricht vom Westfälischen Frieden 1648. Exponat im Deutschen Museum Verkehrszentrum, Halle I. Datum etwa 1648 Quelle Picture dispayed in Deutsches Museum - Verkehrszentrum, Munich, Germany Eigenes Werk https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Der_Friedensreiter_von_M%C3%BCnster.JPG Urheber Unbekannt

Где закончилась Тридцатилетняя война, или По Вестфалии - на велосипеде 15.08.2021

Два соглашения 1648 года - в Оснабрюке и Мюнстере - положили конец Тридцатилетней войне. Сегодня по следам гонцов и глашатаев Вестфальского мира проложен велосипедный маршрут.
ARCHIV - Der Westberliner Fluchthelfer Klaus-Michael von Keussler beim Tunnelbau unter der Berliner Mauer (Archivfoto vom November 1963). Der damalige Student gehörte zu einer Gruppe, die nach dem Mauerbau Menschen zur Flucht verholfen haben. Zehn Monate bauten sie in einer Tiefe bis zu zwölf Metern einen nur 80 cm hohen und 145 m langen Gang unter der Berliner Mauer. Am 3. und 4.10.1964 konnten 57 Menschen von der Ostberliner Strelitzer Straße in die Bernauer Straße in West-Berlin gelangen. Am 5.10.1964 wurde der Tunnel von der Stasi entdeckt. Am 13. August 1961 begann der Mauerbau. Am 9. November 1989 fiel die Mauer. Foto: Keussler dpa (zu dpa-Korr. Kainsmal eines Regimes: Berliner Mauerbau am 13. August 1961 vom 12.08.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Сталинские газоны", или Как из ГДР бежали через тайные туннели 13.08.2021

13 августа исполняется 60 лет со дня начала строительства Берлинской стены. Экспозиция исторического общества "Берлинские подземелья" рассказывает о побегах из ГДР.
Michelle Obama's motorcade passes Checkpoint Charlie, the former Berlin Wall crossing point between the GDR and West Berlin, in Berlin, Germany, 19 June 2013. Photo: Nicolas Armer/dpa pixel

Тропа вдоль Берлинской стены - 160 километров по следам холодной войны 09.08.2021

Этот 160-километровый маршрут напоминает о временах, когда Берлин был разделен на две части.
Kloster Lüne. Das Kloster Lüne ist ein ehemaliges Benediktinerinnenkloster und heutiges evangelisches Damenstift in Lüneburg Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий (фотогалерея) 08.08.2021

В Люнебургской пустоши вот-вот наступят самые красивые недели года - в середине августа начнет дружно цвести вереск.

Triberger Wasserfall, Deutschland, Schwarzwald, Triberg | Triberg waterfall, Germany, Black Forest, Triberg | Verwendung weltweit

Чудеса природы в Германии: от Чёртова стола до Меловых скал (фотогалерея) 02.08.2021

В нашей фотогалерее - живописные скалы, водопады, кратерные озера и другие природные красоты Германии.

Worms, Nibelungen. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Worms, Rhein.

По следам Зигфрида, или Вормс - город нибелунгов 01.08.2021

Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
Freilichtmuseum Kommern. Rheinische Landesmuseum für Volkskunde. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Деревенский фахверк в музее под открытым небом 30.07.2021

Музей под открытым небом в Коммерне находится примерно в часе на машине от Кельна. Он посвящен крестьянской жизни в бывшей прусской Рейнской провинции.
Bad Ems, Russ.-Orthodox. Kirche, Rheinl.-Pfalz, Germany | Verwendung weltweit

Какие русские храмы в Германии являются Всемирным наследием? 28.07.2021

Эти православные церкви являются не только действующими храмами, но и свидетельствами давних и тесных связей между Германией и Россией.
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