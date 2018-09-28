Фотозагадка из Баварии (фото)

Все проcто. На фотографии - кисти для бритья, производимые одной из традиционных баварских фирм. Многие сейчас пользуются пеной из баллончиков, но такие помазки все же вновь входят в моду. Самые дешевые стоят в Германии менее полутора евро. Кисточки подороже - почти тридцать евро за штуку, а самые модные - до 300 евро. Многое зависит от используемых материалов - синтетических или натуральных, например, шерсти кабанов или барсуков. Первые такие кисти появились во Франции в 1750-х годах, а затем распространились по всей Европе и миру, для состоятельных граждан даже став своего рода символом статуса.

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Борода и усы снова в моде



Самые знаменитые бородачи Фидель Кастро и Эрнест Хемингуэй От кубинского революционера и политического деятеля Фиделя Кастро и американского писателя и журналиста Эрнеста Хемингуэя женщины были без ума. К слову, Фидель обещал сбрить бороду лишь тогда, когда на планете будет построен коммунизм.

Самые знаменитые бородачи Альберт Эйнштейн Говорят, физик-теоретик, нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн (Albert Einstein, 1879-1955) не сделал бы столько великих открытий, не будь у него усов: когда он их поглаживал, ему лучше думалось.

Самые знаменитые бородачи Брэд Питт Когда американский актер и продюсер Брэд Питт отрастил бороду, женщины взбунтовались, решив, что она его только портит. И голливудский красавчик пошел у них на поводу - избавился от растительности на лице.

Самые знаменитые бородачи Джонни Депп Американский актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер Джонни Депп практически никогда не расставался со своим неотъемлемым атрибутом - бородой и усами. И не напрасно: женщины его обожают.

Самые знаменитые бородачи Джордж Клуни Американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Джордж Клуни нравился женщинам всегда, но с бородой он стал еще более привлекательным.

Самые знаменитые бородачи Фридрих Ницше Немецкий мыслитель, классический филолог, композитор и поэт Фридрих Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844-1900) носил только усы, но при этом говорил: "Жизнь без бороды была бы сродни недоразумению".

Самые знаменитые бородачи Карл Маркс Немецкому философу, социологу, экономисту, писателю, поэту, журналисту и общественному деятелю Карлу Марксу (Karl Marx, 1818-1883) его огромная борода доставляла немало хлопот - за ней нужно было тщательно ухаживать. В то же время, она придавала ему солидности.

Самые знаменитые бородачи Фридрих I Барбаросса Фридрих I (Friedrich I Rotbart, 1122-1190), король Германии, император Римской империи и герцог Швабии, печально прославился своими опустошительными крестовыми походами. А еще - прозвищем Барбаросса, которым его нарекли потому, что он носил длинную рыжую бороду. Автор: Наталия Королева





Чемпионат Германии среди бородачей