 Фотозагадка из Баварии (фото) | Кадр дня | DW | 28.09.2018

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Кадр за кадром

Фотозагадка из Баварии (фото)

Макроснимок какого-то насекомого или клетки под микроскопом? Как вы думаете, что изображено на этой фотографии, сделанной в Баварии?

Кисточки для бритья из Баварии

Все проcто. На фотографии - кисти для бритья, производимые одной из традиционных баварских фирм. Многие сейчас пользуются пеной из баллончиков, но такие помазки все же вновь входят в моду. Самые дешевые стоят в Германии менее полутора евро. Кисточки подороже - почти тридцать евро за штуку, а самые модные - до 300 евро. Многое зависит от используемых материалов - синтетических или натуральных, например, шерсти кабанов или барсуков. Первые такие кисти появились во Франции в 1750-х годах, а затем распространились по всей Европе и миру, для состоятельных граждан даже став своего рода символом статуса.

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