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Фотография

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Фотография".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Portraits Claudia Schiffer © 2021 Cloudy Film Limited --- Captivate! Modefotografie der 90er – kuratiert von Claudia Schiffer 15.9.2021 - 9.1.2022 Erstmals kuratiert Claudia Schiffer, Supermodel, Fashion Insiderin und Modeikone eine Ausstellung und präsentiert mit Captivate! dem Publikum einige der einflussreichsten Modefotograf*innen der letzten Dekade des analogen Zeitalters vor der digitalen Revolution. Anhand von rund 150 Bildern demonstriert Claudia Schiffer die Bedeutung von Modefotografie und stellt Künstler*innen vor, die einige der bekanntesten Bilder der Welt kreierten.

Мир моды 90-х глазами Клаудии Шиффер 16.09.2021

Выставка в дюссельдорфском Museum Kunstpalast рассказывает о модной фотографии 1990-х и супермоделях той эпохи. А Клаудия Шиффер впервые попробовала себя в роли куратора.
World Press Photo Award 2021 | Mads Nissen --- 05 August, 2020 Rosa Luzia Lunardi (85) is embraced by nurse Adriana Silva da Costa Souza, at Viva Bem care home, São Paulo, Brazil. This was the first hug Rosa had received in five months. In March, care homes across the country had closed their doors to all visitors as a result of the COVID-19 pandemic, preventing millions of Brazilians from visiting their elderly relatives. Carers were ordered to keep physical contact with the vulnerable to an absolute minimum. At Viva Bem, a simple invention, ‘The Hug Curtain', allowed people to hug each other once again. The new coronavirus had first appeared in Wuhan, China, at the end of 2019, and by January 2020 had begun to spread around the world. On 11 March, the World Health Organisation declared the COVID-19 outbreak a pandemic. The disease—transmitted mainly via close contact, respiratory droplets, and aerosols—could be fatal, and people over the age of 70 were one of the groups considered most vulnerable to the disease. Brazilian president, Jair Bolsonaro, dismissed claims about the severity of the pandemic and the danger posed by the virus, undermined quarantine measures adopted at state level, and encouraged Brazilians to continue working to keep the economy afloat. Brazil ended 2020 with one of the worst records globally in dealing with the virus, with some 7.7 million reported cases and 195,000 deaths.

Ковид, Карабах, Окрестина... Лучшие репортерские фотографии года 15.04.2021

Международное жюри назвало лучшие репортерские фотографии 2021 года. Среди номинантов World Press Photo были россияне и фотограф из Беларуси. Победила главная тема - пандемия коронавируса.
Desert locusts are the most destructive migratory pests in the world. Thriving in moist conditions in semi-arid to arid environments, billions of locusts have been feeding throughout East Africa, devouring everything in their path, and posing a huge threat to the food supply and livelihoods of millions of people. Farmers stand by as armies of ravenous insects eat their crops; meanwhile, herders watch the rangelands stripped bare before their livestock can get to them. Extreme rainfall events and severe weather anomalies have created ideal conditions for locust breeding and feeding. Swarms of desert locusts from the Arabian Peninsula began rampaging across East Africa in early 2020, devouring crop and vegetation where they landed. The crisis reached historic proportions, with 10 countries in the Greater Horn of Africa and Yemen experiencing infestations. Some areas of East Africa, such as Kenya, had not seen such severe desert locust outbreaks in more than 70 years. Covid-19 restrictions have significantly slowed efforts to fight the infestation, as crossing borders has become more difficult, creating delays and disrupting the supply chains of pesticides and products needed to prevent these pests from wiping out vegetation across the region and exposing millions of people to high levels of food insecurity.

Лучшие профессиональные фотографии 2021 года 15.04.2021

Всемирная организация фотографии подвела итоги фотоконкурсов Sony World Photography Awards. Самый престижный из них - профессиональный. Вот некоторые его победители.
Gewinner von 2021 Sony World Photography Awards --- ***Verwendung nur in Verbindung mit einer aktuellen Berichterstattung über die Sony World Photography Awards 2021!!!*** --- Sony_SashaBauer_RussianFederation_Professional_Creative_2021

Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года 15.04.2021

В фотогалерее DW - некоторые профессиональные работы, ставшие победителями самого престижного в мире фотоконкурса Sony World Photography Awards.
Beschädigte Mauer an der Bernauer Straße (Bezirk Wedding), im Hintergrund der Berliner Fernsehturm (Bezirk Mitte), Januar 1990

Падение Берлинской стены: уникальное собрание фотографий 14.04.2021

Это сооружение, ставшее главным символом холодной войны, стояло на пути людей к свободе. И когда, наконец, начался его демонтаж, Роберт Конрад решил задокументировать этот процесс.
Inbesitznahme der Grenzanlagen vor dem Brandenburger Tor durch die Bevölkerung (Bezirke Mitte / Tiergarten), Februar 1990

Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника 14.04.2021

С падением Берлинской стены 9 ноября 1989 года закончилась холодная война. Роберт Конрад, шаг за шагом, запечатлел ее демонтаж.
Sony World Photography Awards 2021 Open competition. Gewinner: Lanscape. Juan Lopez Ruiz (Spanien)

Победители открытого конкурса World Photography Awards (фотогалерея) 18.03.2021

Из всех конкурсов Sony World Photography Awards у открытого конкурса - наименее жесткие рамки. Сегодня названы победители 2021 года в разных категориях. Среди них - немец и россиянка.
Sony World Photography Awards 2021 Open competition. Gewinner: Lifestyle. Mariano Belmar Torrecilla (Spanien)

Лучшие фотографии открытого конкурса World Photography Awards 18.03.2021

Организаторы крупнейших в мире фотоконкурсов Sony World Photography Awards назвали победителей одного из них - открытого конкурса - в разных категориях. Вот они.
Rescuing and saving baby chimps is difficult. When they are taken by poachers, they are subject to tremendous trauma and abuse, and cannot access the nutrition they need to survive. The care required for their survival is similar to that needed by human babies – an often-exhausting 24/7 process. Many of the caregivers at this sanctuary are victims of the conflict; a number have been raped, displaced or wounded. They see the chimps as healing them as much as they are healing the chimps. The bushmeat trade in the Congo Basin is the largest in the world. Chimpanzees are often shot for the trade and their babies taken for possible sale. This essay attempts to show some of what is required to save those few chimps that are rescued, an estimated one in 10. We see this through the lens of rescue personnel, bushmeat markets, vets at work and Lwiro, a rescue sanctuary for chimps in a part of the Democratic Republic of Congo where conflict is a regular feature and wildlife is the last priority unless it can be eaten or sold.

Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист 26.02.2021

Всемирная организация фотографии (World Photography Organisation) опубликовала шорт-лист профессионального конкурса 2021 года. Вот некоторые из финалистов. Выборка DW.
Unbreakable Olympians captures the training and preparation of elite Czech athletes during the Covid-19 pandemic. During this time, all sports grounds were closed.

Лучшие фотографии 2021 года. Выбирайте! 26.02.2021

Всемирная организация фотографии (World Photography Organisation) опубликовала шорт-лист конкурса профессиональных фотографов 2021 года. Среди них - россияне, украинцы и белорусы.
Bildergalerie - Polarlichter

Полярное сияние: самые завораживающие фотографии 2020 года 03.01.2021

Вы еще не видели полярное сияние? Не беда. В подборке DW - лучшие фотоработы с изображением этого удивительного природного явления, созданные в 2020 году.
Bildergalerie - Polarlichter

Лучшие фотографии полярного сияния - 2020 30.12.2020

Каждый год блог о путешествиях и фотографии Capture the Atlas публикует работы финалистов конкурса на лучшее изображение полярного сияния. Некоторые из них - в подборке DW.
United States Holocaust Memorial Desig #509.120 W/S #50893 Museum Photo Archives CD # 0812 A ten-year-old Polish girl named Kazimiera Mika, mourns the death of her older sister, who was killed in a field in Warsaw during a German air raid. In the words of photographer Julien Bryan, 'As we drove by a small field at the edge of town we were just a few minutes too late to witness a tragic event, the most incredible of all. Seven women had been digging potatoes in a field. There was no flour in their district, and they were desperate for food. Suddenly two German planes appeared from nowhere and dropped two bombs only two hundred yards away on a small home. Two women in the house were killed. The potato diggers dropped flat upon the ground, hoping to be unnoticed. After the bombers had gone, the women returned to their work. They had to have food. But the Nazi fliers were not satisfied with their work. In a few minutes they came back and swooped down to within two hundred feet of the ground, this time raking the field with machine-gun fire. Two of the seven women were killed. The other five escaped somehow. While I was photographing the bodies, a little ten-year old girl came running up and stood transfixed by one of the dead. The woman was her older sister. The child had never before seen death and couldn't understand why her sister would not speak to her... The child looked at us in bewilderment. I threw my arm about her and held her tightly, trying to comfort her. She cried. So did I and the two Polish officers who were with me...' [Source: Bryan, Julien. 'Warsaw: 1939 Siege; 1959 Warsaw Revisited.' Warsaw, Polonia, 1959, pp.20-21.]

Фотография, которая ужаснула мир 03.11.2020

13 сентября 1939 года. Две девочки собирают картофель в поле под Варшавой. Над ними - немецкие самолеты. Обстрел. Андзя падает на землю. Рядом с ней опускается на колени сестра Казя...
The embrace by Sergey Gorshkov, Russia Winner 2020, Animals in their Environment, GRAND TITLE WINNER With an expression of sheer ecstasy, a tigress hugs an ancient Manchurian fir, rubbing her cheek against bark to leave secretions from her scent glands. She is an Amur, or Siberian, tiger, here in the Land of the Leopard National Park, in the Russian Far East. The race – now regarded as the same subspecies as the Bengal tiger – is found only in this region, with a small number surviving over the border in China and possibly a few in North Korea. Hunted almost to extinction in the past century, the population is still threatened by poaching and logging, which also impacts their prey – mostly deer and wild boar, which are also hunted. But recent (unpublished) camera‑trap surveys indicate that greater protection may have resulted in a population of possibly 500–600 – an increase that it is hoped a future formal census may confirm. Low prey densities mean that tiger territories are huge. Sergey knew his chances were slim but was determined to take a picture of the totem animal of his Siberian homeland. Scouring the forest for signs, focusing on trees along regular routes where tigers might have left messages – scent, hairs, urine or scratch marks – he installed his first proper camera trap in January 2019, opposite this grand fir. But it was not until November that he achieved the picture he had planned for, of a magnificent tigress in her Siberian forest environment.

Амурская тигрица и другие звери: лучшие фотографии дикой природы 2020 года 14.10.2020

Лондонский музей естествознания объявил итоги одного из престижнейших конкурсов среди фотографов дикой природы, прошедшего уже в 56-й раз. Его победителем впервые стал россиянин.
*****ACHTUNG: Bitte beachten Sie: Diese Fotos dürfen nur im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Film HELMUT NEWTON – THE BAD AND THE BEAUTIFUL unter Nennung des Filmtitels verwendet / veröffentlicht werden. ******* 07 Arena, New York Times © Foto: Helmut Newton, Helmut Newton Estate / Courtesy Helmut Newton Foundation

"Красивые и злые": модели Хельмута Ньютона вспоминают фотографа 09.07.2020

Хельмут Ньютон был одним из самых популярных фотографов последнего столетия - и одним из самых спорных. Немецкий режиссер Геро фон Бём в интервью DW рассказывает о своем новом фильме.

27.02.2020, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Der Fotograf Martin Schoeller steht zwischen Portraits des kürzlich verstorbenen Basketballspielers Kobe Bryant und der Sängerin Adele im NRW Forum. Die Ausstellung mit extremen Nahaufnahmen ist vom 28. Februar bis zum 17. Mai 2020 zu sehen. Schoeller gehört zu den bekanntesten und gefragtesten Fotografen der Welt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Ausstellung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Крупные планы Мартина Шеллера 30.06.2020

Этому немецкому фотографу готовы позировать звезды шоу-бизнеса и политики: от Барака Обамы и Ангелы Меркель до Клинта Иствуда и Герберта Гренемайера.

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