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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Фотография".
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Выставка в дюссельдорфском Museum Kunstpalast рассказывает о модной фотографии 1990-х и супермоделях той эпохи. А Клаудия Шиффер впервые попробовала себя в роли куратора.
Международное жюри назвало лучшие репортерские фотографии 2021 года. Среди номинантов World Press Photo были россияне и фотограф из Беларуси. Победила главная тема - пандемия коронавируса.
Всемирная организация фотографии подвела итоги фотоконкурсов Sony World Photography Awards. Самый престижный из них - профессиональный. Вот некоторые его победители.
В фотогалерее DW - некоторые профессиональные работы, ставшие победителями самого престижного в мире фотоконкурса Sony World Photography Awards.
Это сооружение, ставшее главным символом холодной войны, стояло на пути людей к свободе. И когда, наконец, начался его демонтаж, Роберт Конрад решил задокументировать этот процесс.
С падением Берлинской стены 9 ноября 1989 года закончилась холодная война. Роберт Конрад, шаг за шагом, запечатлел ее демонтаж.
Из всех конкурсов Sony World Photography Awards у открытого конкурса - наименее жесткие рамки. Сегодня названы победители 2021 года в разных категориях. Среди них - немец и россиянка.
Организаторы крупнейших в мире фотоконкурсов Sony World Photography Awards назвали победителей одного из них - открытого конкурса - в разных категориях. Вот они.
Всемирная организация фотографии (World Photography Organisation) опубликовала шорт-лист профессионального конкурса 2021 года. Вот некоторые из финалистов. Выборка DW.
Всемирная организация фотографии (World Photography Organisation) опубликовала шорт-лист конкурса профессиональных фотографов 2021 года. Среди них - россияне, украинцы и белорусы.
Вы еще не видели полярное сияние? Не беда. В подборке DW - лучшие фотоработы с изображением этого удивительного природного явления, созданные в 2020 году.
Каждый год блог о путешествиях и фотографии Capture the Atlas публикует работы финалистов конкурса на лучшее изображение полярного сияния. Некоторые из них - в подборке DW.
13 сентября 1939 года. Две девочки собирают картофель в поле под Варшавой. Над ними - немецкие самолеты. Обстрел. Андзя падает на землю. Рядом с ней опускается на колени сестра Казя...
Лондонский музей естествознания объявил итоги одного из престижнейших конкурсов среди фотографов дикой природы, прошедшего уже в 56-й раз. Его победителем впервые стал россиянин.
Хельмут Ньютон был одним из самых популярных фотографов последнего столетия - и одним из самых спорных. Немецкий режиссер Геро фон Бём в интервью DW рассказывает о своем новом фильме.
Этому немецкому фотографу готовы позировать звезды шоу-бизнеса и политики: от Барака Обамы и Ангелы Меркель до Клинта Иствуда и Герберта Гренемайера.
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