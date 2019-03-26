Фотогалерея: Время и немцы

Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

Zeitgenosse: Современник

Термин "товарищ" использовался коммунистами и нацистами для обозначения соратника по партии. Слово "современник", которое дословно переводится как "товарищ по времени", не имеет политической окраски. Это всего лишь констатация факта, что кто-то живет в одно и то же время с кем-то. Тем не менее: хотите вы того или нет, вашими "товарищами по времени" являются Путин, Хайди Клум и Кристиано Рональдо.