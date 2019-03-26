Фотогалерея: Время и немцы

Европейские страны в ночь на воскресенье переходят на летнее время. "Время" в немецком языке покажет, кто твой товарищ и когда ты голоден.
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В ночь с субботы на воскресенье, с 24 на 25 октября, страны ЕС переходят на зимнее время: в три часа ночи стрелки переводят на час назад. Зачем? (24.10.2015)
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