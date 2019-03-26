 Фотогалерея: Время и немцы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.03.2019

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Культура и стиль жизни

Фотогалерея: Время и немцы

Европейские страны в ночь на воскресенье переходят на летнее время. "Время" в немецком языке покажет, кто твой товарищ и когда ты голоден.

  • Часы

    Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

    Zeitumstellung: переводим время

    Собственно время нам неподвластно, но два раза в год наступает момент для "Zeitumstellung", что означает "перевод часов". В марте переводим стрелки на 1 час вперед, в октябре - обратно на стандартное время, действующее на данной территории в зимний период. Делается это с целью более рационального использования светлого времени суток, что, впрочем, многими учеными оспаривается.

  • Журнал

    Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

    Zeitschrift: на злобу дня

    Немецкое сложное слово "журнал" состоит из двух слов: "время" и "письменный текст". Даже если в журнале одни фотографии - все равно этот "шрифт" должен идти в ногу со временем. "Zeitung", то есть "газета", тоже имеет в своем составе корень "время" и происходит от слова, обозначавшего в древности "новость".

  • Календарь

    Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

    Zeitgeist: идейная сущность эпохи

    "Дух времени" - интеллектуальная мода или доминирующая мыслительная традиция определенной эпохи. Автором этого понятия, ведущего свою историю со второй половины 18-го века, считается немецкий поэт и философ Иоганн Готфрид Гердер. Во многих языках "цайтгайст" используется как иностранное заимствование.

  • Фотогалерея Немцы и время

    Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

    Mahlzeit: время обедать

    Слово, которое буквально переводится как "время приема пищи", широко используется в обеденное время в качестве пожелания приятного аппетита или просто приветствия среди знакомых или коллег в корпоративных столовых. Первоначально это пожелание, которое воспринимается скорее как напоминание, было частью библейской цитаты, но из-за лени человеческой в ходу осталось всего лишь одно слово.

  • Молодожены

    Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

    Hochzeit: незабываемый апогей

    Для одних - самый счастливый день в жизни, для других - главный повод для развода. Во всяком случае, высокий уровень адреналина во время заключения брака гарантирован для всех участников этой церемонии.

  • Огурец

    Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

    Sauregurkenzeit: огуречный сезон

    Выражение "время соленых огурцов" использовалось в 18-м веке для обозначения периодов нехватки продуктов питания, когда у немецких фермеров заканчивались зимние запасы. Сегодня это выражение используется журналистами для обозначения бедного новостями летнего времени, когда в политике и культуре наступает затишье, вызванное каникулами и отпусками.

  • Хайди Клум

    Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

    Zeitgenosse: Современник

    Термин "товарищ" использовался коммунистами и нацистами для обозначения соратника по партии. Слово "современник", которое дословно переводится как "товарищ по времени", не имеет политической окраски. Это всего лишь констатация факта, что кто-то живет в одно и то же время с кем-то. Тем не менее: хотите вы того или нет, вашими "товарищами по времени" являются Путин, Хайди Клум и Кристиано Рональдо.

  • Будильник

    Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

    Zeitgefühl: ощущение времени

    Раньше жизнь была размеренной, неспешной, сегодня каждая минута в бездействии воспринимается как потерянное время. Однообразие замедляет его ход, о его существовании заставляют позабыть поглощающие полностью внимание события. Время можно растягивать, его можно сжимать. И только внутренние часы "звонят" всегда в нужный момент, давая возможность "почувствовать время". По-немецки емко - "Zeitgefühl".

    Автор: Кейт Мюзер, Элла Володина


  • Часы

    Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

    Zeitumstellung: переводим время

    Собственно время нам неподвластно, но два раза в год наступает момент для "Zeitumstellung", что означает "перевод часов". В марте переводим стрелки на 1 час вперед, в октябре - обратно на стандартное время, действующее на данной территории в зимний период. Делается это с целью более рационального использования светлого времени суток, что, впрочем, многими учеными оспаривается.

  • Журнал

    Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

    Zeitschrift: на злобу дня

    Немецкое сложное слово "журнал" состоит из двух слов: "время" и "письменный текст". Даже если в журнале одни фотографии - все равно этот "шрифт" должен идти в ногу со временем. "Zeitung", то есть "газета", тоже имеет в своем составе корень "время" и происходит от слова, обозначавшего в древности "новость".

  • Календарь

    Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

    Zeitgeist: идейная сущность эпохи

    "Дух времени" - интеллектуальная мода или доминирующая мыслительная традиция определенной эпохи. Автором этого понятия, ведущего свою историю со второй половины 18-го века, считается немецкий поэт и философ Иоганн Готфрид Гердер. Во многих языках "цайтгайст" используется как иностранное заимствование.

  • Фотогалерея Немцы и время

    Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

    Mahlzeit: время обедать

    Слово, которое буквально переводится как "время приема пищи", широко используется в обеденное время в качестве пожелания приятного аппетита или просто приветствия среди знакомых или коллег в корпоративных столовых. Первоначально это пожелание, которое воспринимается скорее как напоминание, было частью библейской цитаты, но из-за лени человеческой в ходу осталось всего лишь одно слово.

  • Молодожены

    Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

    Hochzeit: незабываемый апогей

    Для одних - самый счастливый день в жизни, для других - главный повод для развода. Во всяком случае, высокий уровень адреналина во время заключения брака гарантирован для всех участников этой церемонии.

  • Огурец

    Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

    Sauregurkenzeit: огуречный сезон

    Выражение "время соленых огурцов" использовалось в 18-м веке для обозначения периодов нехватки продуктов питания, когда у немецких фермеров заканчивались зимние запасы. Сегодня это выражение используется журналистами для обозначения бедного новостями летнего времени, когда в политике и культуре наступает затишье, вызванное каникулами и отпусками.

  • Хайди Клум

    Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

    Zeitgenosse: Современник

    Термин "товарищ" использовался коммунистами и нацистами для обозначения соратника по партии. Слово "современник", которое дословно переводится как "товарищ по времени", не имеет политической окраски. Это всего лишь констатация факта, что кто-то живет в одно и то же время с кем-то. Тем не менее: хотите вы того или нет, вашими "товарищами по времени" являются Путин, Хайди Клум и Кристиано Рональдо.

  • Будильник

    Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

    Zeitgefühl: ощущение времени

    Раньше жизнь была размеренной, неспешной, сегодня каждая минута в бездействии воспринимается как потерянное время. Однообразие замедляет его ход, о его существовании заставляют позабыть поглощающие полностью внимание события. Время можно растягивать, его можно сжимать. И только внутренние часы "звонят" всегда в нужный момент, давая возможность "почувствовать время". По-немецки емко - "Zeitgefühl".

    Автор: Кейт Мюзер, Элла Володина


Смотрите также:

  • Число пи

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    Число пи и не только

    14 марта - День числа пи. Его отмечают и любители математики в Германии. Новый немецкий рекорд по запоминанию знаков числа пи после запятой был установлен в 2018 году: 15320 цифр. Немцы и числа, - об этом пойдет речь в нашей фотогалерее.

  • Как немцы считают на пальцах

    Числа и немцы

    Большой палец вместо мизинца

    При пальцевом счете немцы начинают с большого пальца, далее следует указательный. Причем рука сначала складывается в кулак, а затем разгибаются палец за пальцем. Если в ресторане захотите заказать еще одну кружку пива, сделайте жест, в русском варианте означающий "класс", официант вас поймет.

  • Как считают напитки в немецком ресторане

    Числа и немцы

    Как считают напитки

    Сколько пива вы выпили за вечер, официант не даст забыть. Он ведет счет напиткам на бирдекеле - картонной подставке под кружку, отмечая каждый напиток черточкой. Четыре вертикальные, пятая - горизонтальная. Если клиент не согласен со счетом и дело доходит до суда, то "отметки на подставке" будут приняты в качестве свидетельства.

  • Числа по-немецки

    Числа и немцы

    Счет наоборот

    В немецком языке двузначные числа читаются в обратном порядке: сначала цифра из разряда единиц, а потом - из разряда десятков. Пример: 25 - это "пять и двадцать". В трехзначных числах сначала называют сотню, потом единицу, потом десяток. В Германии это устраивает не всех. Есть даже объединение Zwanzigeins, которое выступает за "нормальный", последовательный порядок цифр.

  • Нумерация этажей в Германии

    Числа и немцы

    Первый этаж - это второй

    Жизнь в Германии так устроена, что "первый этаж" - это фактически второй. Нумерация уровней в зданиях начинается с "земляного этажа" (Erdgeschoss, EG или просто Е) . Следующий - "первый верхний этаж" (1. Obergeschoss или 1. OG). В больших зданиях может быть и несколько подземных уровней (Untergeschoss или UG). Отсчет вниз идет опять-таки от "земляного этажа": чем больше цифра, тем ниже этаж.

  • Улицы без названий

    Числа и немцы

    Улицы без названий

    В поселке под названием Хильгермиссен (Нижняя Саксония) в адресах указывают только номера домов - у улиц нет названий. Местный совет хотел было изменить традицию, но жители выступили против, собрав подписи. Нет названий улиц и в центре Мангейма. Для обозначения кварталов здесь используют буквы и числа. Пример: T3 5 (T3 - это квартал, 5 - номер дома).

  • Четное или нечетное количество цветов дарить, немцы не придают значения.

    Числа и немцы

    Сколько цветов дарить

    Четное или нечетное количество цветов дарить? Немцы не придают этому значения. Две гвоздики в вазочке они не воспримут как дурной знак. Для небольшого букета флористы выбирают нечетное количество. В пышных букетах цветов может быть и 8, и 10, и 20. 12 роз - классика на День св. Валентина.

  • Числа и суеверия у немцев

    Числа и немцы

    Числа и суеверия

    В Германии многие считают число 13 невезучим и боятся пятницы 13-го. Хотя, по данным страховщиков, в этот день происходит меньше ДТП, чем в остальные пятницы. Фразой "Часы бьют 13" ("Jetzt schlägt's aber 13!") немцы выражают возмущение или удивление. Но число 13 также называют "пекарской дюжиной" (Bäckerdutzend): вместо положенного вы получаете бонус - например, 13-ю булочку вместо 12-ти.

    Автор: Татьяна Вайнман


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Контекст

Немецкий эксперт: Переход на зимнее и летнее время - опасная бессмыслица

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