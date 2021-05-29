Форум свободной России: кого включили в "список Путина"?

Десятый Форум свободной России завершился в субботу, 29 мая. Как рассказывала DW, вильнюсский форум уже второй год проходит онлайн. На нем неизменно собираются самые непримиримые критики Кремля, многие из которых были вынуждены покинуть Россию из-за политического преследования. В первый день участники интернет-съезда договорились создать сеть российской эмиграции в Европе для диалога с Западом и помощи другим политическим беженцам. Второй день ознаменовался традиционным пополнением "списка Путина" и резолюцией против режима Лукашенко.

База для будущих люстраций

"Прощение - это роскошь, которую надо заслужить наказанием!" - так звучит девиз проекта "Список Путина" на его сайте, который с прошлого года заблокирован в России по решению суда. Судья посчитала, что на ресурсе опубликованы заведомо ложные обвинения в адрес российских госслужащих. Составители же списка уверены, что все, кто указан на сайте, ответственны "за создание и функционирование системы узурпации власти и подавления гражданских свобод в России".

Сейчас в списке значится 453 фамилии. Среди них депутаты Госдумы, олигархи, судьи, телепропагандисты и участники боевых действий в Донбассе. В будущем эта база послужит основой для кампании люстрации, уверены составители. К юбилейному десятому форуму они подготовили перечень из еще 52 претендентов в этот список. Почти все участники форума с правом голоса высказались за пополнение списка этими фамилиями.

Достойными будущих люстраций, в частности, посчитали всех героев последнего расследования ФБК"Фантастические твари". Это ведущие государственного телеканала RT, которые посвящают свои эфиры травле Алексея Навального - Антон Красовский, Виталий Серуканов, Дмитрий Леонтьев и Леся Рябцева. В "списке Путина" оказались также глава администрации президента РФ Антон Вайно, замминистра обороны Алексей Криворучко и глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Координатор форума Юрий Терехов заявил, что составители "синхронизируют" свой список с санкционным списком Фонда борьбы с коррупцией, представленным в прошлом году.

Кадровый резерв для будущей России

"Мне кажется, что гораздо важнее собирать "белый список" - например, из полицейских и судей, которые сопротивлялись, ушли в отставку, либо остались и не запятнали себя преступлениями", - возразил было организаторам участник форума из Москвы Игорь. Модератор дискуссии, бывший политзаключенный, а ныне эмигрант Даниил Константинов ответил, что такой список уже ведется. "Я имею в виду кадровый резерв Форума свободной России", - уточнил Константинов.

По его словам, работа в рамках этого проекта форума ведется с российскими активистами. На сайте форума говорится, что их обучают политическому медиа-маркетингу, фандрайзингу, политической аналитике и гражданскому активизму. "Если мы будем составлять "белые списки" из тех, кто изнутри вставляет палки в колеса режиму, то мы тем самым окажем им медвежью услугу, - добавил Юрий Терехов. - Ведь мы не знаем, к кому эти списки попадут".

Санкции для "Белавиа"

Одной из главных тем нынешнего форума стала ситуация в Беларуси. Накануне его проведения в результате спецоперации с самолетом компании Ryanair белорусские власти задержали бывшего редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Участники съезда разошлись в том, к чему приведет международная изоляция Беларуси - разрушит режим Лукашенко или ускорит интеграцию страны с Россией.

В принятой участниками форума резолюции говорится, что "обезумевший диктатор Лукашенко" перешел от внутреннего террора к международному. Часть ответственности за его поведение они возложили на международное сообщество. "Очевидно, что этот поступок Лукашенко стал возможным благодаря многолетней политики соглашательства и "умиротворения диктатора", которую проводило международное сообщество и, прежде всего, Европейский Союз", - говорится в заявлении.

Авторы резолюции обратились к руководству "всех демократических стран мира" и Международной ассоциации воздушного транспорта с тремя предложениями. Они считают необходимым запретить полеты гражданской авиации над Беларусью, полностью запретить белорусской авиакомпании "Белавиа" летать в "страны цивилизованного мира" и исключить ее из Международной ассоциации воздушного транспорта.

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