Форум свободной России: кого включили в "список Путина"?

Десятый Форум свободной России завершился в субботу, 29 мая. Как рассказывала DW, вильнюсский форум уже второй год проходит онлайн. На нем неизменно собираются самые непримиримые критики Кремля, многие из которых были вынуждены покинуть Россию из-за политического преследования. В первый день участники интернет-съезда договорились создать сеть российской эмиграции в Европе для диалога с Западом и помощи другим политическим беженцам. Второй день ознаменовался традиционным пополнением "списка Путина" и резолюцией против режима Лукашенко.
База для будущих люстраций
"Прощение - это роскошь, которую надо заслужить наказанием!" - так звучит девиз проекта "Список Путина" на его сайте, который с прошлого года заблокирован в России по решению суда. Судья посчитала, что на ресурсе опубликованы заведомо ложные обвинения в адрес российских госслужащих. Составители же списка уверены, что все, кто указан на сайте, ответственны "за создание и функционирование системы узурпации власти и подавления гражданских свобод в России".
Сейчас в списке значится 453 фамилии. Среди них депутаты Госдумы, олигархи, судьи, телепропагандисты и участники боевых действий в Донбассе. В будущем эта база послужит основой для кампании люстрации, уверены составители. К юбилейному десятому форуму они подготовили перечень из еще 52 претендентов в этот список. Почти все участники форума с правом голоса высказались за пополнение списка этими фамилиями.
Достойными будущих люстраций, в частности, посчитали всех героев последнего расследования ФБК"Фантастические твари". Это ведущие государственного телеканала RT, которые посвящают свои эфиры травле Алексея Навального - Антон Красовский, Виталий Серуканов, Дмитрий Леонтьев и Леся Рябцева. В "списке Путина" оказались также глава администрации президента РФ Антон Вайно, замминистра обороны Алексей Криворучко и глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Координатор форума Юрий Терехов заявил, что составители "синхронизируют" свой список с санкционным списком Фонда борьбы с коррупцией, представленным в прошлом году.
Кадровый резерв для будущей России
"Мне кажется, что гораздо важнее собирать "белый список" - например, из полицейских и судей, которые сопротивлялись, ушли в отставку, либо остались и не запятнали себя преступлениями", - возразил было организаторам участник форума из Москвы Игорь. Модератор дискуссии, бывший политзаключенный, а ныне эмигрант Даниил Константинов ответил, что такой список уже ведется. "Я имею в виду кадровый резерв Форума свободной России", - уточнил Константинов.
По его словам, работа в рамках этого проекта форума ведется с российскими активистами. На сайте форума говорится, что их обучают политическому медиа-маркетингу, фандрайзингу, политической аналитике и гражданскому активизму. "Если мы будем составлять "белые списки" из тех, кто изнутри вставляет палки в колеса режиму, то мы тем самым окажем им медвежью услугу, - добавил Юрий Терехов. - Ведь мы не знаем, к кому эти списки попадут".
Санкции для "Белавиа"
Одной из главных тем нынешнего форума стала ситуация в Беларуси. Накануне его проведения в результате спецоперации с самолетом компании Ryanair белорусские власти задержали бывшего редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Участники съезда разошлись в том, к чему приведет международная изоляция Беларуси - разрушит режим Лукашенко или ускорит интеграцию страны с Россией.
В принятой участниками форума резолюции говорится, что "обезумевший диктатор Лукашенко" перешел от внутреннего террора к международному. Часть ответственности за его поведение они возложили на международное сообщество. "Очевидно, что этот поступок Лукашенко стал возможным благодаря многолетней политики соглашательства и "умиротворения диктатора", которую проводило международное сообщество и, прежде всего, Европейский Союз", - говорится в заявлении.
Авторы резолюции обратились к руководству "всех демократических стран мира" и Международной ассоциации воздушного транспорта с тремя предложениями. Они считают необходимым запретить полеты гражданской авиации над Беларусью, полностью запретить белорусской авиакомпании "Белавиа" летать в "страны цивилизованного мира" и исключить ее из Международной ассоциации воздушного транспорта.
Смотрите также:
-
Российская политика в карикатурах
Штабы Навального закрыты: последнее слово осталось за Путиным?
Леонид Волков - руководитель сети региональных штабов Навального - объявил об их роспуске. Причина - уголовное дело об экстремизме. Кто решил подретушировать политическую карту РФ, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
ФБК обвиняют в экстремизме, или Как остаться в рамках закона
Работа штабов Навального и ФБК ограничена по требованию прокуратуры Москвы. Сторонников политика обвиняют в экстремизме. Сергей Елкин о том, как не стать экстремистом в современной России.
-
Российская политика в карикатурах
Что российские войска РФ делали у границы с Украиной?
Россия начала отвод войск от границ с Украиной. До этого под предлогом учений Москва перебрасывала туда военных и технику. Что это было, догадался Сергей Елкин, вспомнив известный мультфильм.
-
Российская политика в карикатурах
Читать Киплинга! Как заветы Путина воплощаются в жизнь
В день послания Путина Федеральному собранию тысячи людей вышли на улицы поддержать Навального. В Петербурге акции были жестко подавлены. Сергей Елкин о том, какую альтернативу выбрали власти в Москве.
-
Российская политика в карикатурах
Послание Путина Федеральному собранию и ответка от Навального
Ежегодное выступление президента России перед Федеральным собранием в политической повестке дня 21 апреля получило неожиданную конкуренцию. Сергей Елкин о "подарке" для Путина.
-
Российская политика в карикатурах
Шпионский скандал между Чехией и Россией: ответят дипломаты?
Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на военных складах в Чехии и выслала из страны российских дипломатов. Куда Владимир Путин хотел бы выслать их чешских коллег, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Войска у границы России и Украины: лишь отвлекающий маневр?
Повышенная концентрация российских войск у границы с Украиной вызвала беспокойство не только в Киеве. Цель маневра - сменить повестку дня, чтобы отвлечь от других проблем? Версия Сергея Елкина.
-
Российская политика в карикатурах
Новые санкции США, или Чего на самом деле хочет Байден от Путина
США ввели новые санкции в отношении Москвы. При этом в разговоре с Владимиром Путиным Джо Байден призвал к деэскалации в отношениях двух стран. Сергей Елкин о многогранном диалоге двух президентов.
-
Российская политика в карикатурах
Авиасообщение с Турцией приостановлено: отпуск отменяется?
Россия приостановила полеты в Турцию на полтора месяца. Из-за этого "сгорят" туры более полумиллиона россиян. Но не только их планы оказались нарушены, считает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Что еще Путин может приготовить для Навального?
Алексей Навальный рассказал о психологическом давлении на него в колонии. Например, по словам политика, который держит голодовку, в его отряде жарили курицу. Сергей Елкин знает, по чьему рецепту.
-
Российская политика в карикатурах
Преследование оппозиции в России: кто раскручивает репрессивную машину
Алексей Навальный в тюрьме, а преследование его соратников набирает обороты. Кремль все сильнее давит на рычаг репрессий, констатирует Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Ответ Путина Байдену, или Репортаж из песочницы
Президент РФ отреагировал на интервью лидера США. Владимир Путин ответил: "Кто как обзывается, тот сам так называется". И вызвал Байдена на разговор в прямом эфире. Так это увидел Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Путин про интернет. Так вот чего боится президент!
Президент РФ заявил, что интернет может разрушить общество, потому что там встречаются призывы к протестам, порнография и наркотики. Сергей Елкин о знакомстве Путина с Сетью.
-
Российская политика в карикатурах
Рост цен на продовольствие в России: что увидел Сергей Елкин
Премьер Мишустин решил мониторить цены на продукты питания и так бороться с их ростом в РФ. А пресс-секретарь президента Песков заверил, что кабмин держит ситуацию по контролем. Как? Знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Дело о клевете на ветерана: один суд над Навальным хорошо, а два - лучше?
Политика Алексея Навального доставили из тюрьмы на очередной суд - по делу о клевете на ветерана войны. Замысел Владимира Путина в отношении оппозиционера разгадал Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
"Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального
Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.
Автор: Сергей Елкин