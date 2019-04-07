 Форум ″Открытой России″ в Новосибирске прошел на другой площадке и без света | Новости из Германии о России | DW | 05.05.2019

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Россия

Форум "Открытой России" в Новосибирске прошел на другой площадке и без света

Сотрудники ФСБ потребовали от директора площадки, где проходил форум "Свободные люди", выгнать его участников. Он отключил электричество во всем здании.

Вид на Новосибирск (фото из архива)

Вид на Новосибирск (фото из архива)

Форум "Свободные люди" в Новосибирске, который организовала "Открытая Россия", прошел в воскресенье, 5 мая, на другой площадке и без электричества и воды из-за визита сотрудников ФСБ. "Мы закончим немного раньше, чем планировали, во всем здании отключили свет", - рассказала DW пресс-секретарь "Открытой России" Наталья Грязневич.

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Форум должен был пройти в зале "Подземка" в Новосибирске, но накануне мероприятия владельцы площадки отказали "Открытой России". "Вчера мы искали новую площадку, нам все отказывали, потому что им рекомендовали не пускать нас", - говорит Грязневич. Форум согласилась провести  площадка "Технопарк" в Академгородке.

Директора "Технопарка" попросили выгнать "Свободных людей"

На мероприятие зарегистрировались около 500 человек, в итоге приехали около 200 участников, организаторы предоставили им автобусы. К директору "Технопарка" Владимиру Никонову пришли сотрудники полиции и ФСБ и сказали, чтобы он "любыми способами выгнал их отсюда", к самим организаторам форума они не подходили, уточняет Грязневич.

По ее словам, в итоге Никонов согласился выключить свет и воду во всем здании, остальные организации, которые там находятся, согласились потерпеть, а форум завершится раньше, чем было запланировано. " Это была жесткая команда из Москвы. Наши партнеры были готовы к давлению полиции, но не ФСБ. Мы выражаем огромную благодарность "Технопарку", им тоже звонили и угрожали", - заявила Грязневич.

Среди спикеров форума - бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, художник Артем Лоскутов, журналист-расследователь Денис Коротков, муниципальный депутат Константин Янкаускас. Гражданский форум "Свободные люди" ранее в этом году состоялся в Тюмени и Нижнем Новгороде.

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    Автор: Ирина Филатова


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