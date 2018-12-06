Форум Гайдара-Наумана: либералы обсуждают вызовы капитализма

Участники пятого германо-российского форума Гайдара-Наумана занимались в Берлине поисками либеральных ответов на глобальные вызовы. Подробности - у DW.
Ежегодный германо-российский либеральный форум празднует в этом году свой первый скромный юбилей - пятилетие. Это не просто самая крупная, но и единственная в своем роде площадка, на которой сторонники либеральных идей из России и Германии обсуждают глобальные вызовы современности, а не только двусторонние отношения между Москвой и Берлином.
Форум Гайдара-Наумана назван в честь видных либеральных мыслителей: одного из ведущих идеологов экономических реформ в постсовесткой России Егора Гайдара и немецкого социал-либерала Фридриха Наумана (Friedrich Naumann), его имя носит фонд, близкий Свободной демократической партии Германии (СвДП).
Конфликт глобального капитализмом и социальных обязательств государств
Форум является своего рода мозговым штурмом, посвященным важнейшим проблемам современности. В этот раз центральной темой обсуждения стал фундаментальный конфликт между глобальным капитализмом, с одной стороны, и социальными обязательствами государств - с другой. Девиз нынешнего форума так и был сформулирован: "Социальное государство и капитализм в 21 веке".
Актуальным поводом, по словам одного из соорганизаторов мероприятия, стали растущие антикапиталистические настроения, причем, как ни парадоксально, в том числе и в промышленно развитой и крайне успешной в экономическом плане Германии.
Как отметил Борис Минц, председатель правления фонда Гайдара, одним из ключевых факторов, влияющих на глобализацию, является демография: "Мы должны понимать, что находимся в ситуации переходного периода с точки зрения демографической ситуации. Демография всегда влияла на экономическую ситуацию".
Немецкий коллега Минца председатель правления фонда имени Наумана Карл-Хайнц Паке (Karl-Heinz Paqué) в свою очередь подчеркнул, что обмен идеями на форуме либералов может и должен идти в двустороннем, а не одностороннем направлении. "Я думаю, что нам есть чему поучиться (у россиян. - Ред.). Они научились подходить к трудностям творчески и вполне спокойно, а нам немцам этого не хватает. Мы склонны к определенному самодовольству, для которого нет повода", - отметил Паке.
Экономические и гражданские свободы - кратчайший путь к процветанию
Об этом немецком самодовольстве он говорил и в своей речи на открытии форума. Правительство Германии, по словам Паке, делает слишком мало для решения проблемы старения населения и усиливающейся нагрузки на пенсионную систему. Немецкая модель социальной рыночной экономики, считающаяся одной из лучших в Европе, сталкивается со все большей нагрузкой, а предстоящий выход на пенсию поколения "бэби-бумеров" станет, по его выражению, настоящим ударом по пенсионной системе страны.
Другой критический фактор, по мнению руководителя фонда немецких либералов, - слабая культура стартапов в стране. Германия, славящаяся на весь мир своими гениями инженерного дела, значительно, как он считает, отстает в культуре независимой предпринимательской инициативы, связанной с повышенным риском.
И все же форум Гайдара-Наумана на то и либеральный, что его гости твердо уверены в том, что экономические и гражданские свободы - лучший и кратчайший путь к процветанию. Андрей Нечаев, бывший министр экономики России, убежден, что именно страны с рыночной экономикой были и остаются лидерами в области инноваций и технического прогресса. И именно конкуренция, активная конкурентная среда являются основным драйверов инноваций.
По словам Нечаева, неудачные попытки современной России добиться роста инноваций административными методами через прямые указание госкомпаниям, которые в значительной степени определяют лицо российский экономики при сжатии конкуренции и уменьшение роли частного бизнеса, являются еще одним доказательством тезиса о крайней важности конкуренции для успеха инноваций.
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