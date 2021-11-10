"Формула-1"

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Число летальных исходов из-за вируса SARS-CoV-2 в России возросло за 24 часа на 1 239 случаев. Больше всего умерших от ковида за сутки - в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
В материале проекта Gulagu.net рассказывается о шести эпизодах сексуального насилия над заключенными в ОТБ-1. По данным правозащитников, пытки проводили по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и ФСБ.
На издевательства пожаловались около 300 заключенных в Саратовской области. Ранее обнародовали кадры с избиениями и изнасилованиями.
В соцсети Facebook отключат работавшую с 2010 года функцию автоматического распознавания лиц пользователей, которые дали согласие на ее использование. Будут удалены шаблоны для идентификации лиц более чем 1 млрд людей.
Объем активов, полученных преступным путем, увеличился на 58 процентов - с 644 млн евро в 2019-м до более чем 1 млрд евро годом позднее, сообщает BKA. Глава МВД Зеехофер заявил о беспрецедентном давлении на банды.
Первого ноября в Германии принято посещать могилы близких - и не в костюмах зомби.
До пандемии немецкая супермодель Хайди Клум ежегодно отмечала Хэллоуин и устраивала в Нью-Йорке вечеринки в ночь на 1 ноября. Самые яркие (и страшные!) ее костюмы - в этой галерее.
Министерство инфраструктуры Молдовы сообщило, что новый контракт заключен на пять лет по формуле цены, предложенной Кишиневом. Поставки по нему начнутся 1 ноября.
Остановка поставок энергетического угля Украине связана с ростом внутреннего спроса в зимний период, заявили в Минэкономразвития РФ.
До пандемии немецкая супермодель Хайди Клум ежегодно устраивала в Нью-Йорке вечеринки в ночь на 1 ноября. Самые яркие ее костюмы - в этой галерее.
До 15 суток административного ареста могут грозить за отождествление действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Также предлагается ввести штрафы от 1 до 100 тысяч рублей.
Штраф вызван отказом Польши выполнять решения высших судов по реформе своей судебной системы. Люксембург указал Варшаве на ценности ЕС и призвал упразднить дисциплинарную палату Верховного суда.
Молдавская компания Energocom и польский концерн PGNiG подписали соглашение о пробной закупке 1 млн кубометров газа. Ранее Кишинев объявил режим ЧП из-за дефицита газа.
Российский газовый гигант поставил Молдове жесткое условие: "Газпром" грозит полностью прекратить поставки газа в страну, если Кишинев не погасит долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря.
Для подавления бунта в колонии №1 во Владикавказе стянуты силовики со всего региона, не исключен силовой вариант. По некоторым данным, в результате беспорядков есть пострадавшие.
Истязания и изнасилования заключенных снимали на видеорегистраторы. Пострадавших сотни. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Осторожно: в сюжете демонстрируются шокирующие кадры!
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