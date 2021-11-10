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"Формула-1"

TOPSHOT - Servicemen of Russia's Emergencies Ministry wearing protective gear disinfect Moscow's Belorussky railway station on October 20, 2021, amid the ongoing coronavirus disease pandemic. - Russia said Wednesday 1,028 people died of Covid over the past 24 hours, a new record, as President Vladimir Putin mulls introducing nationwide restrictions to curb the spread of the disease. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

В России зафиксирован очередной максимум смертей от COVID-19 10.11.2021

Число летальных исходов из-за вируса SARS-CoV-2 в России возросло за 24 часа на 1 239 случаев. Больше всего умерших от ковида за сутки - в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
SARATOV, RUSSIA - OCTOBER 6, 2021: A view of the Regional Tuberculosis Hospital No 1 under the Russian Federal Penitentiary Service, its staff charged with abusing convicts. Filipp Kochetkov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS1133F6

Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключенных в Саратове 10.11.2021

В материале проекта Gulagu.net рассказывается о шести эпизодах сексуального насилия над заключенными в ОТБ-1. По данным правозащитников, пытки проводили по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и ФСБ.

Пытки в российских тюрьмах стали привычным делом (09.11.2021) 09.11.2021

На издевательства пожаловались около 300 заключенных в Саратовской области. Ранее обнародовали кадры с избиениями и изнасилованиями.
© JB Le Quere / Maxppp. Paris, 11 Juin 2012. Illustration logo et page facebook. 11 Juin 2012

Facebook отказался от функции распознавания лиц 03.11.2021

В соцсети Facebook отключат работавшую с 2010 года функцию автоматического распознавания лиц пользователей, которые дали согласие на ее использование. Будут удалены шаблоны для идентификации лиц более чем 1 млрд людей.
15.03.2019, Bayern, Kempten: ILLUSTRATION - Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen. Am 18.03.2019 wird die bayerische Kriminalstatistik 2018 bekannt gegeben. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Оргпреступность в 2020 году нанесла экономике ФРГ ущерб в 837 млн евро 01.11.2021

Объем активов, полученных преступным путем, увеличился на 58 процентов - с 644 млн евро в 2019-м до более чем 1 млрд евро годом позднее, сообщает BKA. Глава МВД Зеехофер заявил о беспрецедентном давлении на банды.
Ein Kreuz auf einem Grab ist am 22.10.2015 auf dem Friedhof Melaten in Köln (Nordrhein-Westfalen) zu sehen. Am 01. November ist Allerheiligen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/R.Vennenbernd

День всех святых в Германии - день поминовения усопших (фото) 01.11.2021

Первого ноября в Германии принято посещать могилы близких - и не в костюмах зомби.
Oct. 30, 2011 - Hollywood, California, U.S. - Heidi Klum's 12th Annual Halloween Party at Tao Nightclub at The Venetian in Las Vegas, NV 10/29/11 2011..HEIDI KLUM(Credit: © Globe-ZUMA

Самые жуткие костюмы супермодели Хайди Клум (фото) 30.10.2021

До пандемии немецкая супермодель Хайди Клум ежегодно отмечала Хэллоуин и устраивала в Нью-Йорке вечеринки в ночь на 1 ноября. Самые яркие (и страшные!) ее костюмы - в этой галерее.
ISTANBUL, TURKEY - JULY 12 : A silhouette of a man is seen in front of GAZPROM logo during the 22nd World Petroleum Congress at Lutfi Kirdar International Convention and Exhibition Center in Istanbul, Turkey on July 12, 2017. Berk Ozkan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Молдова и "Газпром" согласовали новый контракт о поставках газа 29.10.2021

Министерство инфраструктуры Молдовы сообщило, что новый контракт заключен на пять лет по формуле цены, предложенной Кишиневом. Поставки по нему начнутся 1 ноября.
KEMEROVO REGION, RUSSIA. JULY 30, 2006. A miner loads a cart with coal at No. 12 Coal Pit in Kisilyovsk, Kemerovo Region. Foto: ITAR-TASS / Maxim Shipenkov +++(c) dpa - Report+++

Россия с 1 ноября прекращает поставки угля Украине 29.10.2021

Остановка поставок энергетического угля Украине связана с ростом внутреннего спроса в зимний период, заявили в Минэкономразвития РФ.
Хайди Клум

Хайди Клум - королева Хэллоуина 29.10.2021

До пандемии немецкая супермодель Хайди Клум ежегодно устраивала в Нью-Йорке вечеринки в ночь на 1 ноября. Самые яркие ее костюмы - в этой галерее.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 12, 2021: Russian State Duma members stand for the Russian national anthem during the first meeting of the Russian State Duma of the 8th convocation. Anton Novoderezhkin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS113D27

В Госдуме предложили арестовывать за сравнение СССР с нацистской Германией 27.10.2021

До 15 суток административного ареста могут грозить за отождествление действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Также предлагается ввести штрафы от 1 до 100 тысяч рублей.
A picture taken on September 19, 2017 at Rennes' courthouse shows a statue of the goddess of Justice balancing the scales. / AFP PHOTO / LOIC VENANCE (Photo credit should read LOIC VENANCE/AFP/Getty Images)

Суд ЕС распорядился штрафовать Польшу на 1 млн евро в день 27.10.2021

Штраф вызван отказом Польши выполнять решения высших судов по реформе своей судебной системы. Люксембург указал Варшаве на ценности ЕС и призвал упразднить дисциплинарную палату Верховного суда.
Bildnummer: 55856405 Datum: 30.08.2011 Copyright: imago/newspix Polish gas company PGNiG is preparing shale gas production tests and may start trial extraction in its drilling near the northern Pomerania town Lubocino still in August. PUBLICATIONxNOTxINxPOL Wirtschaft Erdgas Gas Gasproduktion Produktion Polen xdp 2011 quer

Молдова после провала переговоров с Россией закупила газ у Польши 25.10.2021

Молдавская компания Energocom и польский концерн PGNiG подписали соглашение о пробной закупке 1 млн кубометров газа. Ранее Кишинев объявил режим ЧП из-за дефицита газа.
Gebäude des Moldau-Gaz , Chisinau, Dezember 2015 +++ (C) DW/Y. Semenowa

"Газпром" грозит Молдове остановкой поставок газа 23.10.2021

Российский газовый гигант поставил Молдове жесткое условие: "Газпром" грозит полностью прекратить поставки газа в страну, если Кишинев не погасит долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря.
Vladikavkaz, RUSSIAN FEDERATION: Prisoners are seen in a prison courtyard in Vladikavkaz, 23 May 2007. The self-mutilation of hundreds of prisoners in a colony in southern Russia has highlighted a mass of allegations of abuse and mistreatment throughout the country's prison system. Russia, despite recent legal reforms, still has one of the highest rates of imprisonment in the world. AFP PHOTO / KAZBEK BASAYEV (Photo credit should read KAZBEK BASAYEV/AFP via Getty Images)

Сотни заключенных устроили бунт в колонии Владикавказа 15.10.2021

Для подавления бунта в колонии №1 во Владикавказе стянуты силовики со всего региона, не исключен силовой вариант. По некоторым данным, в результате беспорядков есть пострадавшие.

Новые шокирующие кадры пыток в тюрьмах России (15.10.2021) 15.10.2021

Истязания и изнасилования заключенных снимали на видеорегистраторы. Пострадавших сотни. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Осторожно: в сюжете демонстрируются шокирующие кадры!

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