Форггензе - озеро около замка Нойшванштайн, исчезающее зимой

Искусственное озеро Форггензе - редкостной красоты. Оно находится недалеко от замка Нойшванштайн, но появилось здесь позже этой всемирно известной баварской достопримечательности.
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