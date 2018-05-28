Форггензе - озеро около замка Нойшванштайн, исчезающее зимой

Форггензе - самое большое водохранилище Германии

С водохранилищем или без него, но глядя на эти фотографии, понимаешь, почему король Людвиг II выбрал именно это романтическое место, чтобы построить свою сказочную резиденцию. Впрочем, в окрестностях замка также находится три красивых естественных озера - Альпзе, Шванзе и Банвальдзе.

Автор: Максим Нелюбин