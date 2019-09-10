Фон дер Ляйен намерена выделить миллиард евро для защиты климата

Европейскому Союзу необходимо стать образцом для подражания в деле защиты климата. С таким заявлением новая глава Еврокомиссии, экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила в Берлине в пятницу, 8 ноября. По ее словам, Брюссель выделит один миллиард евро на эти цели в течение следующих 10 лет.

Фон дер Ляйен отметила необходимость к 2050 году достичь климатической нейтральности в странах ЕС. Это означает экономическую деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов. Европейская комиссия представила долгосрочную стратегическую концепцию снижения их выбросов в ноябре 2018 года.

Призыв "научиться языку силы"

Фон дер Ляйен также призвала Евросоюз более активно участвовать в мировой политике для защиты своих интересов. "Европе следует научиться языку силы", - добавила она. По словам бывшей главы Минобороны ФРГ, прежней стратегии "мягкой силы" в современном мире недостаточно.

"С одной стороны, это значит наращивание собственных мускулов в областях, в которых мы долгое время полагались на других - например, в политике безопасности", - объяснила фон дер Ляйен. "С другой стороны - целенаправленное использование имеющейся силы там, где затрагиваются европейские интересы", - отметила новая глава Еврокомиссии, приведя в качестве примера сферу торговли. Страны ЕС сообща могут "эффективно" проводить переговоры о таможенных барьерах и торговых соглашениях, заявила она.

Сильные стороны Европы - правовое государство и демократия

Евросоюзу нужно обратить внимание на свои сильные стороны, считает фон дер Ляйен. По ее мнению, с их помощью возможно преодолеть любые вызовы. Так, политик назвала "бесценными" правовое государство, свободу, демократию, открытость к множеству стилей жизни. "Молодежь не найдет этого в России или Китае", - подчеркнула она.

Экс-министр обороны ФРГ особо выделила значимость НАТО для безопасности Европы. Тем самым она дистанцировалась от слов президента Франции, партнера Германии по Североатлантическому альянсу. Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist назвал нынешнее состояние НАТО "смертью мозга".

Перспектива членства в ЕС стран Западных Балкан

Кроме того, фон дер Ляйен поддержала "стратегическую политику расширения" и раскритиковала позицию Парижа, заблокировавшего переговоры о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании. Перспектива членства Западных Балкан в Евросоюзе - "в наших собственных интересах", заявила новая глава Еврокомиссии. В противном случае эти государства могут попасть в чужую сферу влияния, "будь то Китай или Россия, Турция или Саудовская Аравия", предостерегла она.

Кандидатура Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии была утверждена в июле 2019 года с минимальным перевесом. Она приступит к исполнению своих обязанностей 1 декабря и станет первой женщиной, которая возглавит ведомство.

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