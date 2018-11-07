 Фонд Эберта отказался от вручения премии организаторам ″Марша женщин″ | Новости из Германии о Германии | DW | 07.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Фонд Эберта отказался от вручения премии организаторам "Марша женщин"

Устроителей массового "Марша женщин" в США подозревают в антисемитских высказываниях. Немецкий Фонд Эберта будет разбираться в ситуации.

Участники Марша женщин в Вашингтоне (фото из архива)

Участники "Марша женщин" в Вашингтоне (фото из архива)

Фонд имени Фридриха Эберта, идейно связанный с Социал-демократической партией Германии, отказался вручить премию в области прав человека организации Women's March Incorporated. На следующий день после инаугурации американского президента Дональда Трампа она провела в Вашингтоне и других городах США масштабную акцию протеста под названием "Марш женщин".

Соответствующее заявление в среду, 7 ноября, пресс-служба политического фонда сделала в Twitter.

Причиной решения послужили неоднократные обвинения в адрес организации, заподозренной в антисемитских высказываниях.

Изначально с подобной критикой выступил Еврейский форум за демократию и против антисемитизма.

Стипендиаты Фонда Эберта и часть его бывших сотрудников также подвергли порицанию организаторов "Марша женщин".

Церемония должна была пройти 12 ноября

Как отмечает газета The New York Post, одна из лидеров Women's March Incorporated, американская политическая активистка с палестинскими корнями Линда Сарсур, в частности, открыто превозносила Луиса Фаррахана, главу радикальной организации "Нация ислама". Последний хорошо известен своими неоднозначными высказываниями о Холокосте и Адольфе Гитлере. 

Контекст

Более 2 млн человек вышли в США на так называемые "марши женщин" - акции протеста против дискриминационных высказываний Дональда Трампа. Сергей Елкин о воплощенной ярости. (24.01.2017)

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий финансирование из американского бюджета иностранных НКО, которые консультируют на тему абортов женщин в беднейших странах мира. (27.01.2017)

Сообщив об отказе от вручения премии, в Фонде подчеркнули, что планируют разобраться в ситуации. Торжественная церемония должна была пройти в понедельник, 12 ноября.

Устроители "Марша женщин" позиционировали себя как сторонники равноправия, ЛГБТ-сообщества, расового равенства, свободы вероисповедания.

Они также критиковали позицию Трампа в вопросах, касающихся реформы иммиграционного законодательства и здравоохранения.

Смотритетакже:

  • Протестующие против миграционного указа Дональда Трампа

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Протесты - ответ на миграционный указ

    Введенный Дональдом Трампом запрет на въезд в США для граждан семи преимущественно мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена - и приостановка приема беженцев вызвали по всей Америке массовые протесты, которые начались 28 января - на следующий день после подписания президентом миграционнного указа.

  • Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Десятки тысяч протестующих в тридцати городах

    Протесты охватили 30 городов Соединенных Штатов. Десятки тысяч демонстрантов собрались в аэропортах Вашингтона, Далласа, Бостона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и других мегаполисов, чтобы выразить протест против миграционной политики нового американского президента.

  • Впустите их! Нет запрету для мусульман, - гласит надпись на плакате одного из участников протеста в международном аэропорту Лос-Анджелеса.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    "Нет запрету для мусульман!"

    "Впустите их! Нет запрету для мусульман", - гласит надпись на плакате одного из участников акции протеста в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Комментируя свой миграционный указ, сам президент Трамп заявил, что "речь не о религии - речь о терроризме и обеспечении безопасности нашей страны".

  • Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Против Трампа и его администрации

    Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Надпись на плакате "Постройте забор вокруг Майка Пенса" обыгрывает фамилию американского вице-президента (a fence around Pence).

  • Женщина в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке держит плакат в поддержку приема беженцев.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    85 тысяч беженцев за 2016 год

    Женщина в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке держит плакат в поддержку приема беженцев. За 2016 год США приняли почти 85 тысяч беженцев, подсчитали в вашингтонском исследовательском центре Pew Research Center, основываясь на данных Госдепартамента США.

  • Сооснователь Google Сергей Брин

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Cооснователь Google против указа Трампа

    Миграционный указ Трампа жестко раскритиковали не только рядовые американцы, но и звезды кино и шоу-бизнеса, политики и бизнесмены. На акции протеста в аэропорту Сан-Франциско был замечен сооснователь Google Сергей Брин, ребенком с родителями эмигрировавший в США из Советского Союза. "Я здесь, потому что я беженец", - процитировал в Twitter слова Брина журналист Forbes.

  • Основатель Facebook Марк Цукерберг

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Цукерберг "обеспокоен" указом Трампа

    Среди тех, кто подверг критике миграционную политику Трампа, оказался и основатель Facebook Марк Цукерберг. "Как многие из вас, я обеспокоен последствиями недавних указов, подписанных президентом Трампом, - написал он на своей странице в соцсети. - Мы должны держать двери открытыми для беженцев. Ведь мы именно такие".

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо привестсвует сирийских беженцев.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Канада примет беженцев, отвергнутых США

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что примет всех беженцев, которым в соответствии с новым указом Трампа было отказано во въезде в США. Свое несогласие с миграционной политикой американского президента выразили глава британского правительства Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:19
Now live
02:19 мин

МИД Германии озабочен нападками на Фонд имени Эберта в России

Контекст

Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

Десятки тысяч человек устроили акции протеста в крупнейших аэропортах США, выступая против ужесточения Дональдом Трампом миграционной политики. О том, как это было, фотогалерея DW. (30.01.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

МИД Германии озабочен нападками на Фонд имени Эберта в России  

Женщины против Дональда Трампа  

Волна протестов против Трампа прошла по всему миру  

Также по теме

Deutschland Nikolaj Dejatnitschenko | Volkstrauertag im Bundestag

МИД Германии озабочен нападками в России на Фонд Эберта 20.12.2017

Правительство Германии удивлено размахом скандала в России после выступления школьника из Нового Уренгоя в бундестаге.

Paul Manafort Wahlkampfberater Donald Trumps

Der Spiegel нашел в деле о влиянии России на выборы в США немецкий след 09.02.2018

Немецкий политолог Ина Кирш, которая родилась в Хабаровске и выросла в ГДР, возможно, помогала Полу Манафорту продвигать в США интересы Виктора Януковича, пишет Der Spiegel.

Symbolbild EU und Russland Sanktionen

Россия - Запад: коллапс отношений? 23.01.2018

Российские и западные политики винят друг друга в осложнении взаимоотношений. На конференции в Берлине им предложили поработать над собственными ошибками. DW - о том, что из этого вышло.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Власти целились в мессенджеры, а попали во "В контакте"  

Новые немецкие книги о России: призыв к миру и секрет Нострадамуса о Путине  

Кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе: Я не агент КГБ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно