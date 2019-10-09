 Фонд борьбы с коррупцией решил подать иск против Путина | Новости из Германии о России | DW | 21.11.2019

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Россия

Фонд борьбы с коррупцией решил подать иск против Путина

Основатель ФБК, оппозиционер Алексей Навальный попросил не считать подачу иска к Путину "политическим высказыванием".

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) решил подать в Тверской районный суд Москвы коллективный иск к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил в четверг, 21 ноября, основатель ФБК, российский оппозиционер Алексей Навальный. Полный текст документа выложен на сайте фонда.

Как утверждается в заявлении, президент России "как гарант основного закона" обязан выступать "в защиту конституции", но применительно к ФБК эта обязанность "исполнена президентом не была"

По мнению авторов заявления, права истцов были нарушены при расследовании Следственным комитетом (СК) РФ дела об отмывании средств через ФБК.

Юристы также напомнили, что президент России осуществляет руководство деятельностью СК.

Навальный: Это - не политическое высказывание

Контекст

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Навальный в свою очередь призвал "не считать этот иск политическим высказыванием".

На запрос DW о статусе заявления, а также о том, был ли он принят судом к рассмотрению,  руководитель юридического отдела ФБК и представитель истца Вячеслав Гимади на момент публикации материала не ответил.

Замоскворецкий суд Москвы 1 ноября признал законным решение министерства юстиции РФ о внесении ФБК в реестр "иностранных агентов". По версии следствия, фонду перечислили 140 тыс. рублей два спонсора из США и Испании. Платежи поступили на счета, которые уже были заблокированы в связи с расследованием дела об отмывании денег через ФБК.

Представитель Минюста заявил в суде, что, хотя счета ФБК в момент переводов из-за рубежа были заморожены, фонд мог "выразить возврат и отказ средств юридическими действиями".

Испанский спонсор Роберто Фабио Монда Карденас не объяснил, почему он решил направить деньги ФБК.

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Как видит отношения российского оппозиционера Алексея Навального с президентом Владимиром Путиным карикатурист Сергей Елкин. (09.10.2017)  

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