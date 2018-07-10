 ФИФА проверит еще один ролик с участием Виды | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.07.2018

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Мир

ФИФА проверит еще один ролик с участием Виды

В новом видео хорватский футболист, потягивая пиво, опять произносит лозунг "Слава Украине!", добавляя к этому "Белград, гори". Украинские фанаты обвалили рейтинг ФИФА в Facebook.

Домагой Вида во время матча Россия - Хорватия в Сочи

Домагой Вида во время матча Россия - Хорватия в Сочи

Международная федерация футбола (ФИФА) проверит появившийся в интернете еще один ролик с участием хорватского защитника Домагоя Виды. Об этом во вторник, 10 июля, сообщает dpa, ссылаясь на ответ ФИФА на запрос агентства.

Контекст

После поражения сборной России от хорватов пресса Германии подводит итоги неожиданной "русской сказки на ЧМ". Игроки выжали из себя максимум, а страна переживает футбольный бум. (08.07.2018)

Причиной отчисления Огнена Вукоевича стало видео c выкриком "Слава Украине!", записанное после победы над сборной РФ. Хорватский футбольный союз извинился за поступок Вукоевича. (09.07.2018)

В новом видео хорватский футболист, потягивая Bud - официальное пиво ЧМ-2018, опять произносит лозунг "Слава Украине!", добавляя к этому "Белград, гори" (вариации перевода, появившиеся в СМИ: "Белград горит" и "Белград, жги"). Когда сделана съемка, непонятно, но вместе с защитником в кадр попал бывший игрок сборной Хорватии, московского ЦСКА и нескольких клубов бундеслиги Ивица Олич, с 2017 года, входящий в тренерский штаб хорватской сборной.

При этом, как указывает сербский портал Alo.rs, речь в ролике скорее идет о киевском ресторане "Белград", чем о столице балканского государства. Играя за киевское "Динамо", Вида частенько бывал в этом заведении, в скандальном видео упоминается и имя его хозяина. Эту точку зрения разделяют и хорватские СМИ, интерпретируя слова защитника как "мы зажигали в "Белграде". В Загребе всерьез опасаются, что теперь вместе с Видой накажут и Олича.

Ранее ФИФА за аналогичный ролик с участием Виды и члена хорватской делегации  Огнена Вукоевича уже вынесла игроку официальное предупреждение, а функционера оштрафовала на 12,8 тысяч евро. Хорватская федерация футбола принесла свои извинения за это видео и объявила о лишении Вукоевича аккредитации на чемпионате мира.

Ролик вызвал резко негативную реакцию в России. В российских соцсетях появились предложения бойкотировать отдых в Хорватии, а сенатор Франц Клинцевич и вовсе заявил, что "хорваты всегда были предателями нашего славянского мира".

Флэш-моб украинских фанатов против ФИФА

Украинские поклонники футбола, возмущенные несправедливым, как им казалось, решением ФИФА провели мощный флэш-моб на странице организации в Facebook. Пользователи постили лозунг "Слава Украине!" на различных языках, а также ставили отрицательные оценки представительству ФИФА в популярнейшей соцсети. Менее чем за сутки число подобных публикаций достигло 150 тысяч, обвалив рейтинг сайта с 5 до 1,4 звезды. После чего ФИФА отключила для пользователей возможность рейтингования.

Кроме того, украинские пользователи создали открытую группу"Союз ветеранов войны с ФИФА".Пользователи обсуждают новые акции протеста. В частности, предлагается жаловаться администрации Facebook на страницу ФИФА за оскорбление по факту расовой или этнической принадлежности.

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    А вот правило, введенное лишь совсем недавно, в 2012 году. Исполком ФИФА после долгих раздумий разрешил использовать эти технические средства. На чемпионате мира в России видеоповторы используются для проверки трех спорных ситуаций: когда речь идет о том, был ли гол или нет (в том числе, не забит ли он из офсайда), о назначении пенальти и об удалении игрока.

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    Исчезающий спрей

    Впервые такой спрей применили бразильцы в 2001 году. Там же, в Бразилии, исчезающий спрей использовали на чемпионате мира 2014 года. С его помощью судьи проводят линию для установки стенки и обозначают место нарушения при пробитии штрафного удара. Рефери уже не надо, как раньше, снова и снова отодвигать стенку. В составе спрея, в основном, вода и бутан. Последний достаточно быстро улетучивается.

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    Без офсайда

    Есть и более кардинальные предложения. Так, уже не в первый раз футбольные функционеры выступают за отмену правила "вне игры": мол, матчи станут зрелищнее. В 2010 году за отмену офсайда даже выступил тогдашний президент ФИФА. Но все закончилось лишь тем, что в 2013 году частично упразднили правило так называемого пассивного положения "вне игры".

  • Размеры футбольных ворот, согласно правилам, - 7,32 м в ширину и 2,44 м в высоту. Почему такие странные цифры? На самом деле это английские размеры: 8 ярдов и 8 футов, что соответствует соотношению 3:1. Так было определено еще в XIX веке.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Размеры ворот

    Размеры футбольных ворот, согласно правилам, - 7,32 м в ширину и 2,44 м в высоту. Почему такие странные цифры? На самом деле это английские размеры: 8 ярдов и 8 футов, что соответствует соотношению 3:1. Так было определено еще в XIX веке. Тем не менее, постоянно вносятся предложения увеличить ворота: мол, тогда будут больше забивать, игра станет интереснее. Но от размеров ли ворот это зависит?

  • Еще одно предложение - поделить матч на четыре четверти.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Тайм-ауты

    Еще одно предложение - поделить матч на четыре четверти, чтобы у тренеров было больше возможностей давать указания игрокам. А лет десять назад дискутировали о том, не ввести ли тайм-ауты, как это принято, например, в баскетболе, - по 2 минуты на тайм и команду. Но, в конце концов, от этого отказались. Тайм-ауты разрешены только в мини-футболе: 1 минута в каждом тайме.

  • Знаменитый в прошлом нападающий Марко ван Бастен предложил внести несколько изменений в футбольные правила. Одно из них - заменить послематчевые пенальти буллитами.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Послематчевые буллиты

    Знаменитый в прошлом нападающий Марко ван Бастен предложил заменить послематчевые пенальти буллитами. Игроки начинают движение с расстояния 25 метров от ворот, выходят один на один с вратарем и должны в течение 8 секунд произвести удар. Одиннадцаметровые же будут пробиваться только в ходе игры. Но послематчевые пенальти на ЧМ-2018 показали: жаль расставаться со столь увлекательной традицией.

  • Судья назначет пенальти, указывая на 11-метровую отметку

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Удаление с поля на 10 минут

    В ФИФА обсуждают сейчас вопрос, не ввести ли временное (например, на 10 минут) удаление игроков с поля за грубую игру - в том случае, если фол или серия фолов не тянут на красную или даже желтую карточку, но все же требуют более серьезного наказания, чем устное предупреждение. Возможно даже введение в таком случае оранжевых карточек - помимо красной и желтой.

  • Оливер Бирхофф забивает решающий гол в ворота сборной Чехии на ЧЕ-96.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    "Золотой гол"

    С 1993 по 2004 годы победителя в матчах плей-офф определял "золотой гол". Если команда забивала мяч в дополнительное время, игра сразу прекращалась. Правило "золотого гола" позволило Германии стать чемпионом Европы в 1996 году. Решающий мяч в ворота сборной Чехии на счету Оливера Бирхоффа (на снимке). В 1998 году на ЧМ "золотой гол" принес победу французам в поединке с Парагваем.

  • Пляжный волейбол

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Бикини для женского футбола

    В 2011 году президент ФИФА Зепп Блаттер предложил по примеру пляжного волейбола одеть женщин-футболисток в новую форму: плотно облегающие фигуру майки и узкие трусики. Тогда, мол, народ больше будет ходить на матчи женщин. Капитан сборной США Джули Фоуди сказала на это: "Мы наденем такую форму, только если Блаттер будет вести свои пресс-коференции в плавках!" От идеи отказались.

    Автор: Ефим Шуман


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Немецкие СМИ: "Россияне могут гордиться своей сборной"

Контекст

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

Как часто мы слышим в эти дни - дни чемпионата мира - свисток арбитра! А впервые он прозвучал на футбольном поле 140 лет назад. Об этом и о более "свежих" нововведениях в футболе - в фотогалерее DW. (24.01.2017)  

Ссылки в интернете

Страница "Союза ветеранов войны с ФИФА"

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкие СМИ: "Россияне могут гордиться своей сборной"  

Не только кокошники, или Как болельщику прикольно одеться на ЧМ-2018  

"Россия!" в Берлине: победа сборной глазами русских и немецких болельщиков  

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