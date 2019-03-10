ФИФА подтвердила нарушение трудовых норм при строительстве стадиона в Катаре

В нарушениях уличена компания TAWASOL - субподрядчик на строительстве стадиона "Эль-Бейт". Речь идет о задолженности рабочим по зарплате.
Международная федерация футбола (ФИФА) впервые признала факты нарушения трудового законодательства при строительстве стадиона в Катаре к чемпионату мира по футболу 2022 года. "Нам известно, что фирма TAWASOL - субподрядчик при строительстве стадиона "Эль-Бейт" - допустила нарушения установленных стандартов для рабочих", - говорится в заявлении пресс-службы ФИФА, полученном немецким телеканалом WDR в среду, 5 июня.
Конкретно речь идет о задолженности рабочим по зарплате. ФИФА не прокомментировала сообщений о бесчеловечных условия труда и даже летальных исходах.
TAWASOL отстранили от будущих тендеров
Бывший комитет по поставкам и объектам для долговременной эксплуатации (SC), отвечающий за проведение ЧМ-2022 в Катаре, между тем, утверждает, что задолженность перед 23 рабочими компании TAWASOL уже погашена. Эти люди продолжат трудиться на строительстве стадиона. TAWASOL не лишили подряда на реализацию проекта, однако эта компания будет отстранена от участия в будущих тендерах до тех пор, пока не будут устранены все нарушения, отмечается в сообщении SC.
Профсоюзы и правозащитные организации уже многие годы критикуют тяжелые условия, в которых трудятся в Катаре, прежде всего, иностранные рабочие. До сих пор ФИФА подчеркивала, что предполагаемые нарушения не связаны со строительством стадионов, а касаются лишь тех инфраструктурных проектов, к которым футбольная федерация не имеет никакого отношения.
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