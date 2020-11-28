ФИФА обвиняет Блаттера в растрате средств на Музей мирового футбола

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) подала в прокуратуру кантона Цюрих заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы ФИФА Зеппа Блаттера. Как сообщается на сайте организации во вторник, 22 декабря, Блаттер и ряд других лиц заподозрены в причастности к заключению договоров, которые привели к необоснованным тратам на Музей мирового футбола, открывшийся в Цюрихе в 2016 году.

Общие расходы на проект составили 500 млн швейцарских франков, из этой суммы около 140 млн франков были потрачены на ремонт и модернизацию здания, которое ФИФА не принадлежит, говорится в сообщении. Кроме того, договор аренды был заключен на невыгодных условиях и к моменту истечения его срока в 2045 году должен обойтись ФИФА в общей сложности в 360 млн франков.

Адвокат Блаттера в интервью швейцарским СМИ назвал обвинения необоснованными.

Другие расследования в отношении Блаттера

Зепп Блаттер, руководивший ФИФА с 1998 по 2015 годы, ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В конце мая 2015 года он был задержан по подозрению в коррупции вместе с другими высокопоставленными чиновниками ФИФА. Всего обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. Блаттер был обвинен, в частности, в растрате и в недобросовестном исполнении служебных обязанностей и отстранен арбитражной палатой комитета по этике ФИФА от футбольной деятельности на 8 лет, позднее этот срок был сокращен.

В конце ноября 2020 года Федеральная прокуратура Швейцарии расширила следствие в отношении Блаттера, заподозрив его также в мошенничестве. Следователи, в частности, продолжают изучать обстоятельства перевода Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств организации на счета экс-руководителя Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини в 2011 году.

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