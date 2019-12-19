Фирмы-сборщицы платы за проезд по автобанам требуют от Германии 560 млн евро

После отсрочки на неопределенное время платного проезда для легковых автомобилей компании-операторы, которые должны были собирать эту плату, потребовали от правительства Германии 560 млн евро. В заявлении, распространенном австрийской компанией Kapsch и немецкой CTS Eventim в четверг, 19 декабря, указано, что их совместное предприятие Autoticket вправе потребовать компенсацию на упущенную прибыль за время действия контракта, заключенного на 12 лет, если он был расторгнут по инициативе правительства ФРГ. Кроме того, контракт предусматривает компенсацию "затрат на прекращение деятельности", которая также включает требования о возмещении убытков от субподрядчиков.

Министр транспорта Германии Андреас Шойер (Andreas Scheuer) ранее заявлял, что с точки зрения Берлина компания-оператор не имеет права на компенсацию, так как основные положения договора были нарушены. В качестве причин для приостановки сотрудничества названы также недостатки в работе подрядчиков и их "поведение" после расторжения договора. Спор может закончиться арбитражным разбирательством, которое займет несколько лет.

Правительство ФРГ заключило контракт на сбор денег и контроль оплаты проезда с указанными компаниями в 2018 году. Однако в июне 2019 года Европейский суд объявил дорожный сбор незаконным. Министерство транспорта Германии незамедлительно расторгло соглашения. Оппозиция в Германии обвиняет Андреаса Шойера в преждевременном заключении контрактов, нарушении закона о бюджете и госзакупках и согласовании правил компенсации за счет налогоплательщика. Шойер отвергает обвинения. В бундестаге создана комиссия по расследованию действий Шойера и министерства транспорта.

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