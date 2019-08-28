 Фирмы из ФРГ примут участие в прокладке железнодорожной трассы в РФ | Новости из Германии о России | DW | 28.08.2019

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Россия

Фирмы из ФРГ примут участие в прокладке железнодорожной трассы в РФ

При строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом будут использоваться немецкие технологии и оборудование, заявили в Германо-российской внешнеторговой палате.

Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале Москвы

Поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале Москвы

Немецкие фирмы примут участие в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом Германо-российская внешнеторговая палата (AHK) сообщает в среду, 28 августа. В частности, при прокладке трассы будут применяться немецкие технологии и оборудование, заявил представитель AHK.

Представители ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) подписали с немецкой стороной соответствующий меморандум о стратегическом сотрудничестве. Председатель правления AHK Маттиас Шепп (Matthias Schepp) особо выделил "стабильный фундамент" экономический отношений двух стран. Он отнес планируемую трассу к знаковым проектам.

Контекст

Чем ближе власти России к началу строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань, тем беспокойнее жители одного из районов Казани. Они боятся потерять жилье из-за стройки. (16.04.2014)

С открытием 15 декабря сообщения Барселона - Париж значительно вырастает протяженность железнодорожных линий в Европе, позволяющих поездам развивать скорость до 300 километров в час. (15.12.2013)

Весной 2019 года президент РФ Владимир Путин одобрил строительство ВСМ между двумя крупнейшими городами страны. Ожидается, что поезда смогут развивать скорости до 350 километров в час.

РЖД получит еще 13 "Сапсанов"

В начале июня немецкий концерн Siemens AG и РЖД подписали контракт на поставку и техобслуживание 13 высокоскоростных поездов Velaro в 2022-2023 годах. Эти поезда в России носят название "Сапсан" и эксплуатируются на линиях между Санкт-Петербургом и Москвой, а также Москвой и Нижним Новгородом. Контракт, общая стоимость которого превышает один миллиард евро, предусматривает обслуживание и ремонт поездов в течение 30 лет.

По данным AHK, инвестиции немецкого бизнеса в Россию в последние месяцы растут. Так, в первом квартале 2019 года объем чистых прямых инвестиций составил 1,76 млрд евро, увеличившись на треть. А за весь 2018 год фирмы из ФРГ вложили в Россию 3,2 млрд евро - рекордную сумму за последние 10 лет.

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    Автор: Клаус Ульрих, Максим Филимонов


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Контекст

С днем рождения, ICE!

Самому известному скоростному поезду Германии исполняется 25 лет: 29 мая 1991 года были запущены первые пять поездов - в ФРГ началась эра высокоскоростного пассажирского сообщения. (28.05.2016)  

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