Фирмы из ФРГ примут участие в прокладке железнодорожной трассы в РФ

Немецкие фирмы примут участие в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом Германо-российская внешнеторговая палата (AHK) сообщает в среду, 28 августа. В частности, при прокладке трассы будут применяться немецкие технологии и оборудование, заявил представитель AHK.

Представители ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) подписали с немецкой стороной соответствующий меморандум о стратегическом сотрудничестве. Председатель правления AHK Маттиас Шепп (Matthias Schepp) особо выделил "стабильный фундамент" экономический отношений двух стран. Он отнес планируемую трассу к знаковым проектам.

Весной 2019 года президент РФ Владимир Путин одобрил строительство ВСМ между двумя крупнейшими городами страны. Ожидается, что поезда смогут развивать скорости до 350 километров в час.

РЖД получит еще 13 "Сапсанов"

В начале июня немецкий концерн Siemens AG и РЖД подписали контракт на поставку и техобслуживание 13 высокоскоростных поездов Velaro в 2022-2023 годах. Эти поезда в России носят название "Сапсан" и эксплуатируются на линиях между Санкт-Петербургом и Москвой, а также Москвой и Нижним Новгородом. Контракт, общая стоимость которого превышает один миллиард евро, предусматривает обслуживание и ремонт поездов в течение 30 лет.

По данным AHK, инвестиции немецкого бизнеса в Россию в последние месяцы растут. Так, в первом квартале 2019 года объем чистых прямых инвестиций составил 1,76 млрд евро, увеличившись на треть. А за весь 2018 год фирмы из ФРГ вложили в Россию 3,2 млрд евро - рекордную сумму за последние 10 лет.

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