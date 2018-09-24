 Финляндия запросила арест россиянина, подозреваемого в отмывании средств | Новости из Германии о Европе | DW | 24.09.2018

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Европа

Финляндия запросила арест россиянина, подозреваемого в отмывании средств

Задержанные граждане Эстонии и России имеют отношения к компании, из-за которой в Финляндии проведены масштабные обыски.

Полиция в Финляндии

Полиция в Финляндии (фото из архива)

Центральная криминальная полиция (ЦКП) Финляндии, занимающаяся, в частности, борьбой с экономической преступностью, запросила в понедельник, 24 сентября, у суда провинции Варсинайс-Суоми санкции на арест двух граждан Эстонии и России, задержанных в минувшие выходные.

Сообщая об этом, пресс-служба полиции уточнила, что в отношении задержанных имеются "обоснованные подозрения в связи с масштабным отмыванием денег и серьезными налоговыми преступлениями".

Оба задержанных имеют отношения к компании, деятельность которой послужила поводом к обысками по 17 адресам на юго-западе Финляндии, в провинции Варсинайс-Суоми и на островах, прилегающих к ее административному центру - Турку.

Полиция название фирмы и имен подозреваемых не раскрывает. По данным издания Åbo Underrättelser, речь идет об Airiston Helmis, занимающейся предоставлением туристических услуг и арендой недвижимости.

Изъят большой массив документов

Обыски завершились вечером 23 сентября, в их ходе были изъяты документы и носители информации "в больших объемах". Как ожидается, изучение материалов займет продолжительное время, предположительно - до весны следующего года.

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Запрос на проведение расследования ЦКП получила от налоговых властей Финляндии в августе 2018 года.

Сделки с земельными участками

Как передает финская телерадиокомпания Yle, за Airiston Helmis стоит "русский бизнесмен, у которого есть гражданство Мальты". Эта компания уже не первый раз фигурирует в заголовках средств массовой информации. Программа Yle MOT ранее выяснила, что следы владельцев фирмы и членов ее правления ведут в Польшу, Эстонию и Италию. Шведская редакция Yle и газета Iltalehti обращали внимание на подозрительные сделки с земельными участками на стратегически важных территориях.

С 2007 по 2014 годы Airiston Helmi совершила в провинции Варсинайс-Суоми целый ряд сделок с земельными участками на общую сумму примерно в 9,2 млн евро.

Ранее сообщалось, что фирма подозревается в налоговых преступлениях, использовании незаконной рабочей силы и правонарушениях в сфере бухгалтерского учета.

Беспрецедентная полицейская операция

В масштабной полицейской операции принимали участие порядка 100 сотрудников центральной криминальной полиции Финляндии и еще около 300 представителей других структур. По сведениям Hufvudstadsbladet, она проводилась при поддержке вертолетов, самолетов и судов береговой охраны. В небе к северу от города Паргас и до острова Корпо до второй половины дня понедельника, 24 сентября, в этой связи был введен запрет на полеты гражданской авиации и беспилотников. На работе международного аэропорта Турку эти меры не отразятся.

Для сбора информации полиция Финляндии направила запросы соответствующим структурам в ЕС и Европе за пределами Евросоюза.

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