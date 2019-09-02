Финансовая экспертиза подтвердила невиновность Майка Калви

Новая финансовая экспертиза по делу Baring Vostok, проведенная по запросу следствия, установила, что стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку "Восточный" в счет погашения кредита в размере 2,5 млрд рублей, составляет не 600 тыс. рублей, как ранее полагало следствие, а 3,8 млрд рублей. Об этом в среду, 18 сентября, сообщили агентство ТАСС и газета "Ведомости" со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседника ТАСС, это подтверждает позицию защиты об отсутствии состава преступления в действиях Майкла Калви и других фигурантов дела. В свою очередь адвокат одного из фигурантов дела Филиппа Дельпаля Леван Джиоев подтвердил, что следствие ознакомило их с новой экспертизой.

"Можно отметить, что ряд выводов в заключении эксперта носит действительно объективный характер. И это дает некоторую надежду на изменения положения Дельпаля и других обвиняемых по данному делу в лучшую сторону. Действительно, новая оценка акций в разы превышает старую, на которой строилось обвинение. Но определенные вопросы по-прежнему остаются ", - сказал Джиоев. Он отказался от дальнейших комментариев, сославшись на тайну следствия.

Версия следствия

По версии следствия, фигуранты дела заменили на балансе "Восточного" долг на 2,5 млрд рублей по кредиту "Первого коллекторского бюро" на неликвидные акции люксембургской IFTG. В результате, считает следствие, Калви и его предполагаемые сообщники похитили у банка 2,5 млрд рублей.

Дело Baring Vostok было возбуждено в середине февраля 2019 года. Калви и Дельпаль находятся под домашним арестом до 13 октября. Ранее аналогичная мера пресечения была избрана для экс-главы "Восточного" Алексея Кордичева, который признал вину и дал изобличающие показания на других фигурантов дела. Партнер Baring Vostok в области медиа Ваган Абгарян и директор компании по инвестициям Иван Зюзин решением Басманного районного суда Москвы оставлены в следственном изоляторе до 13 октября.

Арест Майкла Калви стал шоком для российской экономики, подчеркивал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Сам американский бизнесмен свою вину отрицает. Он считает, что причина его уголовного преследования кроется в корпоративном конфликте внутри самого банка.

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