Финансовая пирамида во благо? Кто поможет вкладчикам компании Finiko

Верховный суд Татарстана в пятницу, 13 августа, отказал в изменении меры пресечения находящемуся под стражей Кириллу Доронина - сооснователю финансовой пирамиды Finiko, вкладчиками которой, как сообщалось, являлись около миллиона человек. Сотни из них уже обратились с исками в полицию, требуя возмещения ущерба, другие же добиваются освобождения Доронина, надеясь, что он вернет им деньги. Подробности - у DW.

"Взлететь еще выше"

Число заявлений в полицию на руководителей рухнувшей финансовой пирамиды Finiko, которая предлагала вложить деньги в криптовалюту и обещала высокие проценты, увеличилось до 500. Главное следственного управления МВД по Республике Татарстан даже опубликовало пресс-релиз с разъяснением, как правильно составлять заявления, чтобы оптимизировать процесс их рассмотрения. Параллельно сооснователь компании Кирилл Доронин добивается своего освобождения из СИЗО. Суд в Казани поместил его под арест до 28 сентября после предъявления обвинения в мошенничестве с деньгами вкладчиков. Свою вину Доронин не признал.

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Остальные руководители Finiko - Зыгмунт Зыгмунтович, однофамильцы Марат и Эдвард Сабировы - остаются на свободе, обвинение им предъявлено заочно. Кроме того, их объявили в розыск. В первые дни после краха финансовой пирамиды Зыгмунтович и Сабировы выходили на связь с клиентами Finiko, но после ареста Доронина их активность в соцсетях свелась к нулю.

Свои страницы начали подчищать и так называемые "звезды" Finiko - лидеры, завлекавшие новых вкладчиков. СМИ обратили внимание, что они удаляют любые посты с упоминанием пирамиды. Некоторые из этих лидеров и вовсе закрывают аккаунты. Другие - призывают воспринимать потерю денег как повод "взлететь еще выше".

"Вас никто не зазывал"

Среди вкладчиков хватает и тех, кто до сих пор поддерживает Finiko. Петицию с требованием освободить Доронина подписали уже свыше 12 тысяч человек. "Большое количество пользователей платформы благодаря Finiko смогли в разы улучшить свой уровень жизни. За 2019 и 2020 годы деятельности платформы были уплачены все налоги, что принесло немалый доход нашему государству. Просим дать возможность Кириллу Доронину продолжить свою деятельность по осуществлениям выплатам пользователям", - отмечается в петиции.

Кирилл Доронин в суде, 30 июля

Ее авторы называют Доронина честным человеком, ссылаясь на пожертвования Finiko ветеранам и детям с ДЦП. Остальных основателей финансовой пирамиды они называют "предателями". Между собой клиенты Finiko общаются в Telergram-чатах. После краха пирамиды из таких чатов начали удалять пользователей за критику проекта.

"Там, когда любой какой-то негатив, человека сразу удаляют из чата, у меня товарищ скинул одну статью, его тоже сразу же удалили. Это закрытые чаты по несколько тысяч человек, там же собирали подписи к петиции. Они очень негативно относятся к тем людям, которые пишут заявления или собираются пойти написать заявление: "Вы что, куда пойдете, вас никто не зазывал, вы же сами пошли вкладывать деньги, вам никто ничего не обещал". Вот так", - рассказывает один из клиентов Finiko Руслан.

"Реально люди решали свои задачи"

Под хэшегом #finikolife в соцсетях все еще можно найти публикации пользователей о высоких заработках в Finiko. Они рассказывают о закрытых кредитах, отпуске мечты, купленных машинах и квартирах. Некоторые и до сих пор благодарят Доронина за "предоставленные возможности". Пользователи Finiko, с которыми DW удалось пообщаться, говорят, что решили вложиться, потому что видели, как их знакомые получали и тратили деньги. При этом мало кто самостоятельно изучал деятельность компании. Все из опрошенных полагались на чужие мнения.

Мария (имя изменено по просьбе героини) вложила деньги полгода назад, чтобы закрыть бизнес-кредит - в коронавирсный период он стал обременительным. Забрать средства до падения финансовой пирамиды она не успела. "Я считаю, что такие компании для людей - это выход из ситуации. У нас, к сожалению, экономика такова, что ни традиционный бизнес не может нормально развиваться, ни индивидуальные предприниматели - доходность очень маленькая. Почему люди туда идут? Потому что там предлагают варианты решения всех своих финансовых задач, реально люди решали свои задачи. Я уверена, что плюсы в этом во всем есть, такие компании, если их делать легальными, должны существовать, - считает Мария.

Клиентка Finiko Гульфия вложила деньги, когда увидела, что ее дочь и зять начали получать прибыть. Ей не хватало 50 тысяч рублей на ремонт квартиры. Она и ее семья успели снять деньги до прекращения выплат. "Я сама пенсионерка. В банках сейчас проценты уменьшились, поэтому все люди уже начали оттуда уходить. Обычно я в банк деньги несла, так выкручивалась. А тут, понимаете, даже некуда", - делится Гульфия.

"Процесс возврата крипты из мизерных доходов"

Компанию Finiko создали в Казани в 2019 году Кирилл Доронин, Зыгмунт Зыгмунтович, а также Эдвард и Марат Сабировы. Она предлагала вложить деньги в криптовалюту под 20 процентов в месяц, а также выдавала бонусы за приглашение друзей и знакомых. К августу 2020 года офисы Finiko работали уже в 12 странах СНГ и ЕС. В июне 2021 года Центробанк России признал Finiko финансовой пирамидой. В июле против ее руководства в Казахстане возбудили уголовное дело. В середине июля Finiko перестала выплачивать проценты и заморозила кошельки пользователей. Сначала это объясняли "техническими неполадками", позже - процессом "узаконивания деятельности". При этом несколько дней с вкладчиков собирали чеки и доказательства переводов денег.

Finiko предлагала вложить деньги в криптовалюту под 20 процентов в месяц

Вскоре Доронин начал обвинять в потере денег бизнес-партнеров, а те - его. Сабировы и Зыгмунтович утверждали, что Доронина якобы похитили в Турции во время его поездки в начале июля и им пришлось выплатить деньги вымогателям. Доронин, который ранее не упоминал об этой истории, вскоре объявил о старте новой "инвестиционной компании" - Om Finom. Правда, после его ареста лидеры проекта сообщили о его закрытии.

Позже в чатах Finiko в Telegram опубликовали письмо Доронина из СИЗО, адресованное некоему Михаилу Нагорных. В нем основатель компании заверял, что процесс возврата денег партнерам Finiko возобновится. "Я уже начал разворачивать процесс возврата крипты из своих мизерных доходов. Но пока это остановилось, временно. Думаю, через пару недель процесс пойдет опять. Новая команда работает по другим правилам", - указывалось в письме.

Около миллиона жертв

Уголовное дело против Кирилла Доронина - не первое в трехлетней истории Finiko. В декабре 2020 года в отношении руководителей компании расследовалось дело об организации финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Тогда потенциальный ущерб оценивали в 80 млн рублей. В пяти офисах Finiko в Казани полиция провела обыски и допросила сотрудников. Что дальше происходило с делом и расследуется ли оно сейчас, следствие не комментирует.

"Российская газета" со ссылкой на Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России сообщала, что жертвами Finiko стали около миллиона россиян. Точное число вкладчиков неизвестно. До краха Finiko рухнула другая пирамида - Antares. Позже стало известно о крахе проекта Frendex. Все они работали как "инвестиционные проекты с высокой доходностью" и рушились так же по одной схеме. Тем временем на сайте Центробанка список, в котором перечислены финансовые пирамиды, уже перевалил за две тысячи.

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