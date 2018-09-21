Финансировавший Бутину бизнесмен инвестировал в оборонпроекты в РФ

Российский миллиардер Константин Николаев, который оказывал финансовую поддержку арестованной в США россиянке Марии Бутиной, выделял средства на продвигавшиеся Кремлем оборонные проекты. Это следует из документов и интервью, полученных журналистами газеты The New York Times (NYT), говорится в статье, опубликованной в печатной версии издания в субботу, 22 сентября.

Сам бизнесмен признавал, что в прошлом спонсировал общественную организацию Бутиной "Право на оружие", однако отрицал участие в возможной операции влияния со стороны Москвы и говорил, что в своей деятельности руководствовался исключительно бизнес-интересами.

Изучив досье из девяти тысяч сообщений, полученных в результате хакерской атаки на электронную почту Алексея Беседы, чей отец служит генералом Федеральной службы безопасности РФ, NYT получила новые данные о проектах Николаева.

Разработка приборов ночного видения

Ранее было известно, миллиардер инвестировал в компанию, производящую винтовки, используемые на вооружении Росгвардии. Кроме того, он вкладывал средства в фирму, занимающуюся спутниковыми изображениями и действующую по лицензии ФСБ России.

Наконец, по данным NYT, бизнесмен спонсировал кремлевский проект по разработке приборов ночного видения для российской оборонной сферы, после того как ввоз необходимых компонентов был запрещен американскими санкциями. Как следует из электронной переписки, этот проект был обозначен как "одна из приоритетных линий развития" президентом РФ Владимиром Путиным.

Представитель Николаева Джеффри Бернбаум не стал опровергать роль бизнесмена в данной инициативе. Он отметил, что вложения в "частный сектор оборонных технологий" имели место, однако забуксовали и были завершены в 2015 году.

Транспортные услуги и железнодорожные перевозки

Константин Николаев является генеральным директором группы "Н-Транс", которая предоставляет транспортные услуги, и совладельцем оператора железнодорожных перевозок Globaltrans. По оценке Forbes, состояние Николаева составляет 1,2 млрд долларов США.

По словам адвоката Бутиной Роберта Нила Дрисколла, россиянка лично встречалась с миллиардером только два раза.

В чем обвиняют россиянку

Мария Бутина обвиняется в фактической работе иностранным агентом в США без соответствующей регистрации как минимум с 2015 года. Это преступление не квалифицируется как шпионаж, однако гражданке России может грозить до 15 лет лишения свободы.

По мнению следствия, отношения, которые россиянка налаживала с американскими политиками во время пребывания в США, в дальнейшем могли использоваться Москвой для продвижения своих интересов. В МИД России отвергли обвинения, заявив, что "ФБР выполняет политический заказ".

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