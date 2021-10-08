Финал "Евровидения" 2022 года состоится в Турине

Финальная часть 66-го международного музыкального конкурса "Евровидение" в 2022 году состоится в итальянском городе Турине. Об этом сообщила в пятницу, 8 октября, пресс-служба организатора - Европейского вещательного союза. В соперничестве за право принять "Евровидение-2022" столица региона Пьемонт опередила Милан, Болонью, Римини и Пезаро.



Турин станет третьим городом Италии, в котором пройдет финальная часть "Евровидения". В 1965 году такая возможность выпала Неаполю, а в 1991 году - Риму. Полуфиналы туринского конкурса запланированы на 10 и 12 мая, финал - на 14 мая на арене Palaolimpico.

Право принять "Евровидение" в 2022 году Италия получила благодаря победе итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni на предыдущем песенном конкурсе в Роттердаме.



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