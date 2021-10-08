 Финал ″Евровидения″ 2022 года состоится в Турине | Новости из Германии о Европе | DW | 08.10.2021

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Европа

Финал "Евровидения" 2022 года состоится в Турине

Право принять "Евровидение" Италия получила после победы группы Maneskin с песней Zitti e Buoni на предыдущем песенном конкурсе в Роттердаме.

Итальянская группа Maneskin выступает на песенном конкурсе Евровидение в Роттердаме

Итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni победила на конкурсе 2021 года в Роттердаме

Финальная часть 66-го международного музыкального конкурса "Евровидение" в 2022 году состоится в итальянском городе Турине. Об этом сообщила в пятницу, 8 октября, пресс-служба организатора - Европейского вещательного союза. В соперничестве за право принять "Евровидение-2022" столица региона Пьемонт опередила Милан, Болонью, Римини и Пезаро.

Турин станет третьим городом Италии, в котором пройдет финальная часть "Евровидения". В 1965 году такая возможность выпала Неаполю, а в 1991 году - Риму. Полуфиналы туринского конкурса запланированы на 10 и 12 мая, финал - на 14 мая на арене Palaolimpico.

Право принять "Евровидение" в 2022 году Италия получила благодаря победе итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni на предыдущем песенном конкурсе в Роттердаме.

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    Феномен "Евровидения" - немецкий композитор Ральф Зигель (Ralph Siegel). Песни Зигеля участвовали в конкурсе 24 раза! С разной степенью успеха: его перу принадлежит как песня-победитель 1982 года "Немного мира" или легендарный "Чингисхан" в 1979 году, так и целый ряд провальных номеров последних лет. Например, "Maybe", с которым Валентина Монетта (Сан-Марино) заняла в 2014 году 24-е место.

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  • Эмиль Рамзауэр

    Рекорды песенного конкурса "Евровидение"

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    Самым юным участником "Евровидения" считается мальчик Жан-Жак, участвовавший в конкурсе 1969 года в неполные 12 лет с песней "Маман, маман". Самой молодой победительницей стала в 1986 году тринадцатилетняя бельгийка Сандра Ким. Самым старшим участником конкурса считается "дедушка Эмиль". Швейцарец Эмиль Рамзауэр рискнул дебютировать в 95 лет, но дальше национального полуфинала не прошел.

    Автор: Анастасия Буцко


  

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