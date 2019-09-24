Фильм ZDF о "русской мафии" в Германии: полиция не справляется

"Тайны русской мафии" (Die Geheimnisse der Russenmafia) - документальный фильм под таким названием показал в среду, 17 июня, немецкий телеканал ZDF-Info. В отличие от основной программы ZDF, которую можно принимать и через антенну, этот цифровой, чисто информационный канал вещает только через интернет и кабельные сети. 45-минутный фильм охватывает период в 30 лет, когда после падения Берлинской стены и развала Советского Союза в объединенной Германии стала развиваться преступность из постсоветских стран, так называемая "русская мафия".

Русская мафия и "лихие 90-е" в Германии

Актуального повода поговорить о преступности из бывшего СССР в Германии нет, если не считать громкого убийства чеченца - гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года, в заказе которого следствие обвинило российское государство.

Взорванный в Берлине автомобиль, 15 марта 2016

Но в фильме ZDF эта история упоминается под конец, а начинается он с подрыва легкового автомобиля на оживленной улице в Берлине в марте 2016 года. Жертвой стал торговец овощами, который, по данным следствия, был вовлечен в наркобизнес "русской мафии" и поплатился жизнью за то, что присвоил себе часть кокаина. Как сказано в фильме, правоохранительные органы подозревают в убийстве "профессионально подготовленных чеченцев".

Значительная часть фильма посвящена событиям 90-х, которые были в Германии хоть и не такими "лихими", как на постсоветском пространстве, но тоже бурными. Центром "русской" преступности стали Берлин и восток Германии - бывшая ГДР, а пиковым считается 1991 год, когда в столице было зафиксировано 14 убийств. Как правило, такие преступления были связаны с рэкетом или конфликтами между разными группами бандитов. Фильм напоминает о некоторых нашумевших в 90-е случаях - убийстве торговца иконами или похищении молодого немца, который пытался помешать угону автомобиля. Похитителей поймали, ими оказались двое бывших советских военнослужащих Западной группы войск (ЗГВ), которые закопали жертву в лесу живьем.

В Германии орудуют 50 постсоветских криминальных банд

"Русская мафия" представлена в фильме как криминальная структура, которая, в отличие, например, от итальянской, выделяется своей жестокостью и не боится действовать открыто, вызывающе.

Проституция - одна из сфер деятельности "русской мафии"

По данным полиции, приведенным в фильме, на сегодня в Германии действуют 22 криминальных авторитета и 50 банд с общим количеством 10 тысяч человек. "Русская мафия" занимается всеми основными видами преступной деятельности от рэкета, проституции, торговли оружием, наркотиками и людьми до грабежей и отмывания денег. По словам экспертов, ежедневный доход постсоветской мафии в Германии составляет миллион евро, а отмыванию денег способствуют немецкие законы, которые не устанавливают верхних пределов для покупок за наличные. Особенно активно мафия вкладывает деньги в привлекательный рынок недвижимости, цены на котором в Германии в последние десять лет выросли в разы.

Среди тенденций последних лет в фильме упоминаются выходцы из Грузии, которые после отмены визового режима в массовом порядке приезжали в Германию и подавали прошения об убежище, а время для рассмотрения их дел использовали, в том числе, для грабежей. После того, как Грузия стала более тщательно проверять выезжающих, число таких случаев пошло на спад.

Почему немецкой полиции трудно бороться с "русской мафией"

Немецкая полиция не может похвастаться крупными успехами в борьбе с русской мафией. Одному из немногих приведенных в фильме примеров, когда крупный "вор в законе" был задержан и осужден, больше 20 лет. Речь идет об Александре Боре, также известном как "Тимоха Гомельский". Он был задержан в 1999 году в Мюнхене и осужден сначала пожизненно, а затем на 13 лет за убийство ножом в 1991 году другого действовавшего в Германии "короля" русского воровского мира - Ефима Ласкина. Но в немецкой тюрьме Бор провел всего два года, после чего в 2006 году был депортирован в Россию, где вышел на свободу и позднее сам стал жертвой киллеров.

Человек в машине с пистолетом, кадр из фильма ZDF о "русской мафии" в Германии

Как сказано в фильме, немецкой полиции трудно бороться с русской преступностью из-за нехватки специалистов. Одна из немногих приведенных цифр: на таможне лежат мертвым грузом 37 тысяч дел об отмывании денег, которые не кому расследовать. Кроме того, проблема заключается в закрытости "русской мафии", которая традиционно не идет на контакт с полицией и следствием, а также трудностях с надежным переводом.

Это справедливо и для тех, кто отбывает наказание в немецких тюрьмах. По данным авторов фильма, в местах лишения свободы в Германии находятся пять тысяч выходцев из бывшего СССР, десять процентов от общего числа. По данным одного из собеседников, журналиста, в тюрьмах некоторые немецкие заключенные охотно встают под "защиту" русских, поскольку уважают их за сплоченность и опасаются выходцев из арабских стран.

Что осталось за кадром и главный вывод

Значительная часть фильма посвящена событиям 90-х, о нынешнем состоянии дел рассказано намного меньше. Не озвучено никакой статистики раскрываемости преступлений с участием постсоветской мафии. Не удалось авторам поговорить и ни с одним представителем этого преступного мира Германии, имена криминальных авторитетов не названы. Единственный русский голос в фильме принадлежит Михаилу Орскому из Москвы. В фильме он представлен как бывший "главарь мафии таксистов", которого российские СМИ называют "рэкетиром на пенсии", пишущим мемуары. Ничего конкретного о русской мафии в Германии он не рассказал.

В целом фильм ZDF выглядит поверхностным, обещанные в заголовке "тайны" не раскрыты. Главный вывод, который напрашивается после просмотра, - правоохранительные органы явно не справляются. Эту фразу почти дословно произносит один из героев. И связано это не только с нехваткой персонала и закрытостью русского преступного мира, но и с недостаточным сотрудничеством с российской стороны, о чем говорят некоторые из участников фильма. Чтобы ослабить "русскую мафию" в Германии, правительству нужно прежде всего активизировать борьбу с отмыванием денег, считают авторы. По словам одного из собеседников, речь идет об "угрозе основам правового государства".

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